Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Ну что, началось голосование на зарубежных участках. Жалко, что Рада не пошла на предложение Зеленскогр снизить проходной барьер до 3 процентов, было бы веселее. А так даже не знаю, где интрига.
Так чтобы ради интереса вопросы забить: Наберет ли Слуга 45°+ Наберет ли Оппоплатформа 15°- Наберет ли ЕС 10°- Наберет ли Голос 5°+ Наберет ли Смешко 5°- Наберет ли Шарий 2 °
Интрига есть. Не ответил только на последний вопрос. Интриг на самом деле очень много, особенно ро сравнению с президентскими.
detroytred написав:))))))))))))) Дискуссия идёт не о вопросе нужности развития малого и среднего бизнеса (это очевидно), а о способах достижения. По будивельнику - достаточно разъяснять людям. В реальной жизни же книги Киосаки и т.п. разъяснения (хоть лично каждому украинцы будивельник будет разъяснять) априори не дадут массового результата. Какой дают решения и действия властей (регуляторов рынка) по созданию благоприятных для развития малого и среднего бизнеса условий. А люди и так умные и предприимчивые. В зависимости от условий то в турции челночили ...то на зароботки в польши. Какие условия им создали регуляторы, так и поступают. Создадут условия, так будут гайки-болты и НИОКРы крупным корпорациям у себя в гаражах создавать.
Узнать что надо для этого сделать - это и есть главная задача минэкономики, антимонопольного комитета и множества прочих государственных институтов. Они должны не инструкции плодить, а собрать мсп и поставить эксперимент, что надо дать мсп, чтоб они сделали болты-гайки в три раза дешевле, чем крупные предприятия. Все ниши для мсп должны быть изучены и демонополизированы. В каждой из них должен быть дан импульс для деятельности мсп.
1 Я двома руками ЗА те щоб державні інституції взнавали що потрібно і під потреби змінювали законодавство 2 Я категорично проти , щоб державні інституції за рахунок платників податків створювали для експерименту малі підприємства і на підставі цих підприємств змінювали законодавство..
Тому а - ми існуємо не в ваккумі б - таке-сяке законодавство вже існує в - чим більше буде інформації(статистичної) у державних інституцій - тим кращі зміни в законодавстві ці інституцію зможуть згенерувати г - чим вигідніша діяльність для держави підприємців(а вигода в основному-податки і зайнятість) тим швидше і якісніше Держава буде дбати про ці бізнеса, бо дійсно у маленьких відсутні можливості для лобіювання своїх інтересів у владі(центральній) , але море можливостей лобіювання своїх інтересів на місцевому рівні.
Таким чином Пропаганда економічних знань і силовий тиск по втисканню цих знань в голови населення і витісненню з голів населення популістичних лозунгів - є найправильніший шлях Шлях створення контролюючих органів-шлях в прірву Не я сказав Розруха не в клозетах-розруха в головах....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Libo Именно так. Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.
1 Ви прихильник тотального одержавлення всіх процесів-тобто прихильник методів керування старого совка або блідої копії цього совка-московії 2 Я прихильник більш вільних теорій в яких Держава не допомагає сильним(сильні цього не потребують ,а підприємці апріорі сильніші від середньостатистичного мешканця) Як по мені а - Держава не заважає сильним б - Держава допомагає слабким в - Держава не змушує силовими методами прибирати за собою 3 Я не стидаюсь торгівлі хлібом-алкоголем-цигарками-кондитеркою.... але основні статки я заробив в будівництві
detroytred написав:Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его))
Нам до насиченності ринку-ще років двадцять пердячим паром перти на всіх парах.... Тому Сьогодні-треба насичувати ринок товарами -послугами власного виробництва До речі цим шляхом йшов Китай На перших етапах - з якості китайських товарів тільки сліпий і дурний не сміявся... але пройшов час і США переживає за свої високотехнологічні галузі. І розвинувся китайський бізнес не в останню чергу тому , що в нього були відсутні соціальні зобовязання.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Libo Именно так. Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.
1 Ви прихильник тотального одержавлення всіх процесів-тобто прихильник методів керування старого совка або блідої копії цього совка-московії 2 Я прихильник більш вільних теорій в яких Держава не допомагає сильним(сильні цього не потребують ,а підприємці апріорі сильніші від середньостатистичного мешканця) Як по мені а - Держава не заважає сильним б - Держава допомагає слабким в - Держава не змушує силовими методами прибирати за собою 3 Я не стидаюсь торгівлі хлібом-алкоголем-цигарками-кондитеркою.... але основні статки я заробив в будівництві
detroytred написав:Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его))
Нам до насиченності ринку-ще років двадцять пердячим паром перти на всіх парах.... Тому Сьогодні-треба насичувати ринок товарами -послугами власного виробництва До речі цим шляхом йшов Китай На перших етапах - з якості китайських товарів тільки сліпий і дурний не сміявся... але пройшов час і США переживає за свої високотехнологічні галузі. І розвинувся китайський бізнес не в останню чергу тому , що в нього були відсутні соціальні зобовязання.
Вы опять применили простенький демагогический приём в отношении мнения оппонента -- гиперболизировали на порядок насчёт вмешательства регулятора и тупо навесили ярлык ярого сторонника госрегулирования. Когда с моей стороны речь идёт только о балансе между невидимой рукой рынка и госрегулированием. И если невилимая рука рынка действует сама по себе, то госрегулирование (его уровень, точки приложения и эффективность) определяют власти государства. И как наши это делают -- результат за окошком.
Причём тут стыд за торговлю горилкою-то?))) Я обратил внимание, что уровень мышления Вам не позволяет различать разницу между мико- и макро-, видеть всю картинку. Я вчера с сантехником беседовал ... у дедушки на порядок глубже и шире взгляд, чем у Вас.
Речь не о том, що треба. Речь о том как. Для насыщения рынка товарами (это я же ведь Вам указал на необходимость увеличения объёма рынка-то) нужно.... создание благоприятных для развития бизнеса УСЛОВИЙ. Капитал и люди сами потянутся и заработают в них. И это задача ОБЯЗАННОСТЬ не пересичного, а РЕГУЛЯТОРОВ РЫНКА.
Єто фейк или пруф? «Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача – быстро занять Киев», – написал он. «Утверждают, что до Нового года они нас, то есть Украину «сделают». А сейчас они, похоже, ждут пока украинцев «сделают их вместе» партии Зеленского и Медведчука», – продолжил рассказ Мартынюк. https://replyua.net/putin/158847-skople ... nosti.html
freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать. Одни красивые, другие умные, третьи честные.
У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать, Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный. Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.
Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.
чим не влаштовують новi обличчя вiд Вакарчука? може не за руську мову, неа?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
antey1969 написав:У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать, Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный. Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.
Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в п рофиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.
Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.
на на сходi чотко, як не ВФЯ то Бойко
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.