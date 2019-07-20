Yuri_61 написав:

Єто фейк или пруф?«Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача – быстро занять Киев», – написал он. «Утверждают, что до Нового года они нас, то есть Украину «сделают». А сейчас они, похоже, ждут пока украинцев «сделают их вместе» партии Зеленского и Медведчука», – продолжил рассказ Мартынюк.