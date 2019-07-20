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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3620362136223623

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 214
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:23

Re: Політичні дискусії

Yuri_61 написав:Єто фейк или пруф?
«Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача – быстро занять Киев», – написал он. «Утверждают, что до Нового года они нас, то есть Украину «сделают». А сейчас они, похоже, ждут пока украинцев «сделают их вместе» партии Зеленского и Медведчука», – продолжил рассказ Мартынюк.
https://replyua.net/putin/158847-skople ... nosti.html


Черчилль уже катера не может послать на заклание, теперь слухи распускает перед выборами, что Киев вот вот захватят для мобилизации своего электората. А чтобы особо за душу брало, пойдут через Чернобыль через радиацию.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:25

  free ze написав:
Черчилль уже катера не может послать на заклание, теперь слухи распускает перед выборами, что Киев вот вот захватят для мобилизации своего электората. А чтобы особо за душу брало, пойдут через Чернобыль через радиацию.


я то ж так думаю, что єто проделки По

какая богатая фантазия
а действительно, через зону отчуждения проще незамеченым просочится в Украинуи и этот го#новброс 20.07 сделал аккурат перед днём выборов активист Мартынюк
Уже в прошлом году давление на Украину усилилось за счет того, что под видом формирования общей с Беларусью системы ПВО, российская армия завели свои войска на территорию нашего северного соседа, а теперь интенсивно строят инфраструктуру на восточной границе Украины, которая могла бы обеспечить и при необходимости перебросить из глубинки России железнодорожным, воздушным путем необходимые войска и вооружения.
https://www.obozrevatel.com/tv/stdoboz1 ... 26-mp4.htm
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 21 лип, 2019 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:32

Re: Політичні дискусії

flyman написав:
  freeze написав:Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.

чим не влаштовують новi обличчя вiд Вакарчука?
може не за руську мову, неа?


Проблемы языка важны для упоротых националистов и их антиподов, мне это до одного места.
Я даже не знаю ни одной фамилии из Голоса, мне достаточно посмотреть на Славика, это трэш.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:32

  Yuri_T написав:
  detroytred написав:Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.

а вы их заставьте. или попробуйте уговорить. посмеёмся вместе.
мы, славяне, без кнута не понимаем.
каждый в отдельности - вполне, но сообщество, в целом, и его отдельные представители, в частности, не в состоянии стать в правильное стойло.

  detroytred написав:Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его))

все слушатели не пойдут. не верят/ленятся/не грамотные/не обученные/интеллектуально примитивные/и т.п.
как раз останутся те, которые добьются результата.

Бесспорно важны обе стороны - и власть имущие, и пересичные.
Но первыми начать преобразовывать себя и общество везде начинают можновладци. Их меньше и возможностей у них на порядки больше, чем у миллионов пересичных.

Полностью согласен со вторым утверждением - останется и получит результат малое количество. Поэтому данный метод неприемлем для массового результата, т.е. всего общества.
Мы же рассматриваем решения-результат для Украины, а не для Юрия61))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:39

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я даже не знаю ни одной фамилии из Голоса, мне достаточно посмотреть на Славика, это трэш.

Те саме можу сказати і про Зеленського, причому, ще до того, як він кудись балотувався. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:41

  freeze написав:
flyman написав:
  freeze написав:Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.

чим не влаштовують новi обличчя вiд Вакарчука?
може не за руську мову, неа?


Проблемы языка важны для упоротых националистов и их антиподов, мне это до одного места.
Я даже не знаю ни одной фамилии из Голоса, мне достаточно посмотреть на Славика, это трэш.

Зе лутчше!
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:43

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Я даже не знаю ни одной фамилии из Голоса, мне достаточно посмотреть на Славика, это трэш.

Те саме можу сказати і про Зеленського, причому, ще до того, як він кудись балотувався. :)


Надо обьективно сказать, что по уровню жизненного опыта, по напористости и умению менеджера Славику еще много и долго надо учиться до уровня Зеленского, хотя и Зеленскому очень далеко до идеала.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:50

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Надо обьективно сказать, что по уровню жизненного опыта, по напористости и умению менеджера Славику еще много и долго надо учиться до уровня Зеленского, хотя и Зеленскому очень далеко до идеала.

В нас вже був один напористий, новий - Лазаренко, який в 26 років став головою колгоспу, почавши з водія. Моральні якості теж важливі.
Вони обоє не політики, і ніколи їми не будуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:55

  flyman написав:
  freeze написав:
  antey1969 написав:У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,
Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.
Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.


Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.

чим не влаштовують новi обличчя вiд Вакарчука?
може не за руську мову, неа?


тебе то какая разница ?
за жлобский диалект, носителем которого ты являешься, не выступает ни одна из партий. :mrgreen:
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