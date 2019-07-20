Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Yuri_61 написав:Єто фейк или пруф? «Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача – быстро занять Киев», – написал он. «Утверждают, что до Нового года они нас, то есть Украину «сделают». А сейчас они, похоже, ждут пока украинцев «сделают их вместе» партии Зеленского и Медведчука», – продолжил рассказ Мартынюк. https://replyua.net/putin/158847-skople ... nosti.html
Черчилль уже катера не может послать на заклание, теперь слухи распускает перед выборами, что Киев вот вот захватят для мобилизации своего электората. А чтобы особо за душу брало, пойдут через Чернобыль через радиацию.
free ze написав: Черчилль уже катера не может послать на заклание, теперь слухи распускает перед выборами, что Киев вот вот захватят для мобилизации своего электората. А чтобы особо за душу брало, пойдут через Чернобыль через радиацию.
я то ж так думаю, что єто проделки По
какая богатая фантазия а действительно, через зону отчуждения проще незамеченым просочится в Украинуи и этот го#новброс 20.07 сделал аккурат перед днём выборов активист Мартынюк Уже в прошлом году давление на Украину усилилось за счет того, что под видом формирования общей с Беларусью системы ПВО, российская армия завели свои войска на территорию нашего северного соседа, а теперь интенсивно строят инфраструктуру на восточной границе Украины, которая могла бы обеспечить и при необходимости перебросить из глубинки России железнодорожным, воздушным путем необходимые войска и вооружения. https://www.obozrevatel.com/tv/stdoboz1 ... 26-mp4.htm
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 21 лип, 2019 09:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.
а вы их заставьте. или попробуйте уговорить. посмеёмся вместе. мы, славяне, без кнута не понимаем. каждый в отдельности - вполне, но сообщество, в целом, и его отдельные представители, в частности, не в состоянии стать в правильное стойло.
detroytred написав:Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его))
все слушатели не пойдут. не верят/ленятся/не грамотные/не обученные/интеллектуально примитивные/и т.п. как раз останутся те, которые добьются результата.
Бесспорно важны обе стороны - и власть имущие, и пересичные. Но первыми начать преобразовывать себя и общество везде начинают можновладци. Их меньше и возможностей у них на порядки больше, чем у миллионов пересичных.
Полностью согласен со вторым утверждением - останется и получит результат малое количество. Поэтому данный метод неприемлем для массового результата, т.е. всего общества. Мы же рассматриваем решения-результат для Украины, а не для Юрия61))
freeze написав:Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.
чим не влаштовують новi обличчя вiд Вакарчука? може не за руську мову, неа?
Проблемы языка важны для упоротых националистов и их антиподов, мне это до одного места. Я даже не знаю ни одной фамилии из Голоса, мне достаточно посмотреть на Славика, это трэш.
Зе лутчше!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
freeze написав:Надо обьективно сказать, что по уровню жизненного опыта, по напористости и умению менеджера Славику еще много и долго надо учиться до уровня Зеленского, хотя и Зеленскому очень далеко до идеала.
В нас вже був один напористий, новий - Лазаренко, який в 26 років став головою колгоспу, почавши з водія. Моральні якості теж важливі. Вони обоє не політики, і ніколи їми не будуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
antey1969 написав:У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать, Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный. Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.
Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.
чим не влаштовують новi обличчя вiд Вакарчука? може не за руську мову, неа?
тебе то какая разница ? за жлобский диалект, носителем которого ты являешься, не выступает ни одна из партий.