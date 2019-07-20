Додано: Нед 21 лип, 2019 10:29

lapay написав: freeze написав: Любой руководитель страны должен быть по определению должности напористый.

Еще ни одна мямля нигде не была успешной ни в одной стране.

Даже Махатма Ганди с его идеей ненасилия был напористый в своей идее как кремень. Любой руководитель страны должен быть по определению должности напористый.Еще ни одна мямля нигде не была успешной ни в одной стране.Даже Махатма Ганди с его идеей ненасилия был напористый в своей идее как кремень.

Вакарчук і не ліз в Президенти, а той, хто проліз, по моральним якостям повне зе. Всі зусилля направлені на узурпацію влади, навіть місцеві дострокові вибори хоче зробити. Про намагання взяти Київ, по старій схемі, я взагалі мовчу.

Правда, не вийде в нього нічого, але показник дуже характерний... Вакарчук і не ліз в Президенти, а той, хто проліз, по моральним якостям повне зе. Всі зусилля направлені на узурпацію влади, навіть місцеві дострокові вибори хоче зробити. Про намагання взяти Київ, по старій схемі, я взагалі мовчу.Правда, не вийде в нього нічого, але показник дуже характерний...

Я не обсуждаю моральные качества, просто довожу проверенную аксиому - никто действительно моральный по убеждениям, но слизняк по характеру не может быть успешным на посту главы государства по определению.Характерный пример у нас уже был Ющенко, взгляды и убеждения у него высоко моральные, но из-за особенностей характера его имели со всех сторон все кому не лень.Мне именно Ющенко и напоминает Вакарчук, с поправкой, что у Ющенко был неплохой опыт, в том числе премьера, до вступления в должность Президента.