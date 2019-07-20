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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 215
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:39

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я даже не знаю ни одной фамилии из Голоса, мне достаточно посмотреть на Славика, это трэш.

Те саме можу сказати і про Зеленського, причому, ще до того, як він кудись балотувався. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:41

  freeze написав:
flyman написав:
  freeze написав:Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.

чим не влаштовують новi обличчя вiд Вакарчука?
може не за руську мову, неа?


Проблемы языка важны для упоротых националистов и их антиподов, мне это до одного места.
Я даже не знаю ни одной фамилии из Голоса, мне достаточно посмотреть на Славика, это трэш.

Зе лутчше!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:43

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Я даже не знаю ни одной фамилии из Голоса, мне достаточно посмотреть на Славика, это трэш.

Те саме можу сказати і про Зеленського, причому, ще до того, як він кудись балотувався. :)


Надо обьективно сказать, что по уровню жизненного опыта, по напористости и умению менеджера Славику еще много и долго надо учиться до уровня Зеленского, хотя и Зеленскому очень далеко до идеала.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:50

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Надо обьективно сказать, что по уровню жизненного опыта, по напористости и умению менеджера Славику еще много и долго надо учиться до уровня Зеленского, хотя и Зеленскому очень далеко до идеала.

В нас вже був один напористий, новий - Лазаренко, який в 26 років став головою колгоспу, почавши з водія. Моральні якості теж важливі.
Вони обоє не політики, і ніколи їми не будуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:55

  flyman написав:
  freeze написав:
  antey1969 написав:У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,
Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.
Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.


Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.

чим не влаштовують новi обличчя вiд Вакарчука?
може не за руську мову, неа?


тебе то какая разница ?
за жлобский диалект, носителем которого ты являешься, не выступает ни одна из партий. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:06

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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:11

  lapay написав:
  freeze написав:Надо обьективно сказать, что по уровню жизненного опыта, по напористости и умению менеджера Славику еще много и долго надо учиться до уровня Зеленского, хотя и Зеленскому очень далеко до идеала.

В нас вже був один напористий, новий - Лазаренко, який в 26 років став головою колгоспу, почавши з водія. Моральні якості теж важливі.
Вони обоє не політики, і ніколи їми не будуть.


Любой руководитель страны должен быть по определению должности напористый.
Еще ни одна мямля нигде не была успешной ни в одной стране.
Даже Махатма Ганди с его идеей ненасилия был напористый в своей идее как кремень.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:19

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Любой руководитель страны должен быть по определению должности напористый.
Еще ни одна мямля нигде не была успешной ни в одной стране.
Даже Махатма Ганди с его идеей ненасилия был напористый в своей идее как кремень.

Вакарчук і не ліз в Президенти, а той, хто проліз, по моральним якостям повне зе. Всі зусилля направлені на узурпацію влади, навіть місцеві дострокові вибори хоче зробити. Про намагання взяти Київ, по старій схемі, я взагалі мовчу.
Правда, не вийде в нього нічого, але показник дуже характерний...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:29

  lapay написав:
  freeze написав:Любой руководитель страны должен быть по определению должности напористый.
Еще ни одна мямля нигде не была успешной ни в одной стране.
Даже Махатма Ганди с его идеей ненасилия был напористый в своей идее как кремень.

Вакарчук і не ліз в Президенти, а той, хто проліз, по моральним якостям повне зе. Всі зусилля направлені на узурпацію влади, навіть місцеві дострокові вибори хоче зробити. Про намагання взяти Київ, по старій схемі, я взагалі мовчу.
Правда, не вийде в нього нічого, але показник дуже характерний...


Я не обсуждаю моральные качества, просто довожу проверенную аксиому - никто действительно моральный по убеждениям, но слизняк по характеру не может быть успешным на посту главы государства по определению.
Характерный пример у нас уже был Ющенко, взгляды и убеждения у него высоко моральные, но из-за особенностей характера его имели со всех сторон все кому не лень.
Мне именно Ющенко и напоминает Вакарчук, с поправкой, что у Ющенко был неплохой опыт, в том числе премьера, до вступления в должность Президента.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:36

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Мне именно Ющенко и напоминает Вакарчук, с поправкой, что у Ющенко был неплохой опыт, в том числе премьера, до вступления в должность Президента.

Нагадаю, що в нас парламентські вибори. В Раді не треба когось нагибати, навіть зі своєї фракції, важливо не скурвитись і приймати важливі для країни рішення, навіть ті, які особисто не дуже подобаються.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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