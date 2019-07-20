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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:39
freeze написав:
Я даже не знаю ни одной фамилии из Голоса, мне достаточно посмотреть на Славика, это трэш.
Те саме можу сказати і про Зеленського, причому, ще до того, як він кудись балотувався.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 09:41
freeze написав: flyman написав: freeze написав:
Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.
чим не влаштовують новi обличчя вiд Вакарчука?
може не за руську мову, неа?
Проблемы языка важны для упоротых националистов и их антиподов, мне это до одного места.
Я даже не знаю ни одной фамилии из Голоса, мне достаточно посмотреть на Славика, это трэш
.
Зе лутчше!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 09:43
lapay написав: freeze написав:
Я даже не знаю ни одной фамилии из Голоса, мне достаточно посмотреть на Славика, это трэш.
Те саме можу сказати і про Зеленського, причому, ще до того, як він кудись балотувався.
Надо обьективно сказать, что по уровню жизненного опыта, по напористости и умению менеджера Славику еще много и долго надо учиться до уровня Зеленского, хотя и Зеленскому очень далеко до идеала.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 09:50
freeze написав:
Надо обьективно сказать, что по уровню жизненного опыта, по напористости и умению менеджера Славику еще много и долго надо учиться до уровня Зеленского, хотя и Зеленскому очень далеко до идеала.
В нас вже був один напористий, новий - Лазаренко, який в 26 років став головою колгоспу, почавши з водія. Моральні якості теж важливі.
Вони обоє не політики, і ніколи їми не будуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 09:55
flyman написав: freeze написав: antey1969 написав:
У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,
Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.
Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.
Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.
чим не влаштовують новi обличчя вiд Вакарчука?може не за руську мову, неа
?
тебе то какая разница ?
за жлобский диалект, носителем которого ты являешься, не выступает ни одна из партий.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 10:06
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Аплодирую.
Жаль, что отменили благодарности за сообщения.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 10:11
lapay написав: freeze написав:
Надо обьективно сказать, что по уровню жизненного опыта, по напористости и умению менеджера Славику еще много и долго надо учиться до уровня Зеленского, хотя и Зеленскому очень далеко до идеала.
В нас вже був один напористий, новий - Лазаренко, який в 26 років став головою колгоспу, почавши з водія. Моральні якості теж важливі.
Вони обоє не політики, і ніколи їми не будуть.
Любой руководитель страны должен быть по определению должности напористый.
Еще ни одна мямля нигде не была успешной ни в одной стране.
Даже Махатма Ганди с его идеей ненасилия был напористый в своей идее как кремень.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 10:19
freeze написав:
Любой руководитель страны должен быть по определению должности напористый.
Еще ни одна мямля нигде не была успешной ни в одной стране.
Даже Махатма Ганди с его идеей ненасилия был напористый в своей идее как кремень.
Вакарчук і не ліз в Президенти, а той, хто проліз, по моральним якостям повне зе. Всі зусилля направлені на узурпацію влади, навіть місцеві дострокові вибори хоче зробити. Про намагання взяти Київ, по старій схемі, я взагалі мовчу.
Правда, не вийде в нього нічого, але показник дуже характерний...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 10:29
lapay написав: freeze написав:
Любой руководитель страны должен быть по определению должности напористый.
Еще ни одна мямля нигде не была успешной ни в одной стране.
Даже Махатма Ганди с его идеей ненасилия был напористый в своей идее как кремень.
Вакарчук і не ліз в Президенти, а той, хто проліз, по моральним якостям повне зе. Всі зусилля направлені на узурпацію влади, навіть місцеві дострокові вибори хоче зробити. Про намагання взяти Київ, по старій схемі, я взагалі мовчу.
Правда, не вийде в нього нічого, але показник дуже характерний...
Я не обсуждаю моральные качества, просто довожу проверенную аксиому - никто действительно моральный по убеждениям, но слизняк по характеру не может быть успешным на посту главы государства по определению.
Характерный пример у нас уже был Ющенко, взгляды и убеждения у него высоко моральные, но из-за особенностей характера его имели со всех сторон все кому не лень.
Мне именно Ющенко и напоминает Вакарчук, с поправкой, что у Ющенко был неплохой опыт, в том числе премьера, до вступления в должность Президента.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 10:36
freeze написав:
Мне именно Ющенко и напоминает Вакарчук, с поправкой, что у Ющенко был неплохой опыт, в том числе премьера, до вступления в должность Президента.
Нагадаю, що в нас парламентські вибори. В Раді не треба когось нагибати, навіть зі своєї фракції, важливо не скурвитись і приймати важливі для країни рішення, навіть ті, які особисто не дуже подобаються.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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