Додано: Нед 21 лип, 2019 11:20

Проголосували сім’єю за лідера соціологічних опитувань в тому числі і за їх кандидатуру по мажоритарці

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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