Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Yuri_61 написав:Єто фейк или пруф? «Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача – быстро занять Киев», – написал он. «Утверждают, что до Нового года они нас, то есть Украину «сделают». А сейчас они, похоже, ждут пока украинцев «сделают их вместе» партии Зеленского и Медведчука», – продолжил рассказ Мартынюк. https://replyua.net/putin/158847-skople ... nosti.html
Черчилль уже катера не может послать на заклание, теперь слухи распускает перед выборами, что Киев вот вот захватят для мобилизации своего электората. А чтобы особо за душу брало, пойдут через Чернобыль через радиацию.
freeze написав:Мне именно Ющенко и напоминает Вакарчук, с поправкой, что у Ющенко был неплохой опыт, в том числе премьера, до вступления в должность Президента.
Нагадаю, що в нас парламентські вибори. В Раді не треба когось нагибати, навіть зі своєї фракції, важливо не скурвитись і приймати важливі для країни рішення, навіть ті, які особисто не дуже подобаються.
він то може не нагібати свою партію та когось іншого, але, якщо немає стальних шарів та сильного характеру, щоб послати нах, то його тоді будуть нагибати інші більш сильні та досвічені політики.
тому політик, особливо в Україні обов'язково повинен бути сильним та незламним, якщо хоче щось досягнути для країни, і для себе в тому числі. Особливо коли він претендує на роль лідера політсили.
От Соньки Кошкиной: Первые экзит-полы По состоянию на 10:00. Из тех, кто уже проголосовал.
Внимание: заказчик социологии - опзж, этим-то объясняются их феноменально большие цифры. Да, они и так и так будут второй по численности силой в Раде, но, думаю, с явно меньшими показателями. Остальное вполне релевантно
Проголосували сім’єю за лідера соціологічних опитувань в тому числі і за їх кандидатуру по мажоритарці
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
freeze написав:Черчилль уже катера не может послать на заклание, теперь слухи распускает перед выборами, что Киев вот вот захватят для мобилизации своего электората. А чтобы особо за душу брало, пойдут через Чернобыль через радиацию.
по пути мутируют в монстров из "5 элемента"
Не, в мордорцев из "Властелина колец" - надо ж погоняло оправдывать
А если серьезно, то не знаю, какой "ум" может поверить в эту историю - американцы со спутников следят за перемещением всех российских войск, и вой поднимается даже тогда, когда они подходят к западным границам РФ, не говоря уже о перемещении по территории Беларуси...
вот что бы такие не прошли пришлось идти и голосовать
Востаннє редагувалось yama в Нед 21 лип, 2019 11:41, всього редагувалось 2 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Doctor написав:Cler Тяжко з вами спілкуватись.... Ви знаєте, мені самому дуже багато подій Майдану не подобалось... Але не здається вам, що якби після Революції гідності, *дружня* Росія не прийшла *з допомогою*, то і ніякого як ви пишете *аду* не було б? Адже після Помаранчевої революції 2004 р, по суті аналогу подій 2013-2014 рр, нічого подібного не було. Тому ще питання хто винуватий у всіх наших бідах....
Насчёт роли РФ в 2014 Вы правы. Но между 2014 и 2004 есть существенная разница. В 2004 всё было обставлено более-менее "демократично" - Констит. суд, 3-й тур и т.д. + формальное согласие всех сторон. В 2014 всё произошло в виде переворота, силовое досрочное отстранение президента от власти, бегство президента под угрозой расправы, сомнительной законности внеочередные выборы (не по сути, а по соответствию существующим укр. законам).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.