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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 21 лип, 2019 11:58
mephala написав: freeze написав:
На митингах не обсуждают серьезные вопросы законотворческой деятельности и не планируют бюджет. Нигде и никогда.
це ви стосовно нашої країни чи взагалі й про западні країни?
ну я мав на увазі не прямо написання законів на мітингу чи детально розписати розкладку бюджету.
малося на увазі необхідність прийняття тих чи інших законів. збільшення або зменшенні певних видатків бюджету. звідки планується брати доходи бюджету. взагалі все те що повинно входити до програми партії коли вона йде на вибори до ВР.
от це і розказувати на мітингу. скільки б залишилося народу при такому форматі?
Такого нет нигде
.
В лучшем случае лозунги и сладкие обещания.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 21 лип, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 11:59
Гурман написав:
Слуга - 37.20
Опзж - 17.56
Отказались ответить - 15.80
Батькивщина - 5.88
ЕС - 5.52
Оппоблок - 3.38
Смешко - 3.21
Голос - 2.59
... щось з нашою голосовалкою вгорі - ну зовсім не в'єжеться
(я про ПОПу)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 21 лип, 2019 12:01
Долярчик написав: Гурман написав:
Слуга - 37.20
Опзж - 17.56
Отказались ответить - 15.80
Батькивщина - 5.88
ЕС - 5.52
Оппоблок - 3.38
Смешко - 3.21
Голос - 2.59
... щось з нашою голосовалкою вгорі - ну зовсім не в'єжеться
(я про ПОПу)
наша голосовалка на прошлых выборах неплохо так себе соответствовала симпатиям киевлян по основным позициям, но Украина внесла свою поправку
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antey1969
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Додано: Нед 21 лип, 2019 12:16
antey1969 написав: Долярчик написав: Гурман написав:
Слуга - 37.20
Опзж - 17.56
Отказались ответить - 15.80
Батькивщина - 5.88
ЕС - 5.52
Оппоблок - 3.38
Смешко - 3.21
Голос - 2.59
... щось з нашою голосовалкою вгорі - ну зовсім не в'єжеться
(я про ПОПу)
наша голосовалка на прошлых выборах неплохо так себе соответствовала симпатиям киевлян по основным позициям, но Украина внесла свою поправку
Что там Соня на 13 часов опубликовала ? А то у меня нет телеграма.
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freeze
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Додано: Нед 21 лип, 2019 12:16
Alex2007 написав:
він то може не нагібати свою партію та когось іншого,
але, якщо немає стальних шарів та сильного характеру, щоб послати нах, то його тоді будуть нагибати інші більш сильні та досвічені політики.
тому політик, особливо в Україні обов'язково повинен бути сильним та незламним, якщо хоче щось досягнути для країни, і для себе в тому числі. Особливо коли він претендує на роль лідера політсили.
1994 писатели/парторги/и несколько бандитов
1998 бандитов больше 20%, но коммунистов больше всех
2002 бандитам стало западло и в ВР послали шоферов бандитов
2006/07/12 шоферам стало западло и их заменили любовницы бандитов
коммунисты стабильно не менее 13% в течении 20 лет(любители совка каждый 7 в стране), сегодня коммунистов заменил Оппо-блок(и Рабинович)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 12:26
freeze написав: antey1969 написав: Гурман написав:
Слуга - 37.20
Опзж - 17.56
Отказались ответить - 15.80
Батькивщина - 5.88
ЕС - 5.52
Оппоблок - 3.38
Смешко - 3.21
Голос - 2.59
наша голосовалка на прошлых выборах неплохо так себе соответствовала симпатиям киевлян по основным позициям, но Украина внесла свою поправку
Что там Соня на 13 часов опубликовала ? А то у меня нет телеграма.
Уже есть на 13 часов
Так, по последним данным голоса распределились следующим образом:
Слуга народа – 38,43%
Отказались ответить – 15,89%
ОПЗЖ – 15,71%
ЕС – 6,11%
"Батькивщина" - 5,85%
"Сила и честь" Смешко – 3,27%
"Голос" Вакарчука – 3,06%
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freeze
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Додано: Нед 21 лип, 2019 12:29
freeze написав: freeze написав: antey1969 написав:
Что там Соня на 13 часов опубликовала ? А то у меня нет телеграма.
Уже есть на 13 часов
Так, по последним данным голоса распределились следующим образом:
Слуга народа – 38,43%
Отказались ответить – 15,89%
ОПЗЖ – 15,71%
ЕС – 6,11%
"Батькивщина" - 5,85%
"Сила и честь" Смешко – 3,27%
"Голос" Вакарчука – 3,06%
Шото много тех, кто "отказался ответить" ?
Думаю, нас ждет большой сюрприз
"Их же нет, они не существуют"
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Додано: Нед 21 лип, 2019 12:38
Ну и наш традиционный воскресный алкоопрос. По состоянию на 12-00 граждане сообщили, что с утра успели хряпнуть горячительных напитков в такой пропорции:
Зебровка - 38.5%
«Медведевка» - 15,7%
Шоколадный ликер - 6,1%
«Veuve Clicquot» - 5,85%
«Сила и спирт» - 3,2%
Божоле - 3%
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Додано: Нед 21 лип, 2019 12:50
Гурман написав:
Ну и наш традиционный воскресный алкоопрос. По состоянию на 12-00 граждане сообщили, что с утра успели хряпнуть горячительных напитков в такой пропорции:
Зебровка - 38.5%
«Медведевка» - 15,7%
Шоколадный ликер - 6,1%
«Veuve Clicquot» - 5,85%
«Сила и спирт» - 3,2%
Божоле - 3%
Они с Соней с одинакового опроса сливают
Институт социсследований SORA (Австрия) и центр "Социальный мониторинг"
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freeze
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Додано: Нед 21 лип, 2019 12:52
...от мені скажіть: чому такий низький рейтинг у Славка?
- бо ж раніше всі казали, що був би Вакарчук, а не Зеленський - то всі б голосували за Вакарчука...
- а тут воно он як....
... чи то Славко своїм троленням Зе опустив свій рейтинг?
- ну і ще мямлив..... - немав чіткої позиції?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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