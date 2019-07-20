RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3623362436253626

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 12:56

  Долярчик написав:...от мені скажіть: чому такий низький рейтинг у Славка?
- бо ж раніше всі казали, що був би Вакарчук, а не Зеленський - то всі б голосували за Вакарчука...
- а тут воно он як....

... чи то Славко своїм троленням Зе опустив свій рейтинг?
- ну і ще мямлив..... - немав чіткої позиції?


По идее он должен пройти 5-процентный барьер, его вотчина - Западная Украина, там идут на выборы в основном помолясь после обеда.
freeze
4
 
Повідомлень: 12349
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3609 раз.
Подякували: 5266 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:07

  Гурман написав:Ну и наш традиционный воскресный алкоопрос. По состоянию на 12-00 граждане сообщили, что с утра успели хряпнуть горячительных напитков в такой пропорции:

Зебровка - 38.5%
«Медведевка» - 15,7%
Шоколадный ликер - 6,1%
«Veuve Clicquot» - 5,85%
«Сила и спирт» - 3,2%
Божоле - 3%

Можно и давать ссылку на источник, чтобы каждый мог сам почитать, тем более что это интересно и модераторам (надеюсь), соотв. за это они ни удалять пост, ни банить не будут (почему-то в этом уверен). В данном случае это (Кошкина + Найем) - https://www.uaportal.com/news/ekzitpol- ... prosom.htm

Экзит-пол: как узнать инсайдерские результаты выборов в Раду в течение дня

https://www.uaportal.com/news/ekzit-pol ... i-dnya.htm

Ну а тем, кто хочет смотреть "напрямую", здесь:

От журналиста и блогера Романа Шрайка
- https://t.me/s/UkrainianElection

От Найема
- https://t.me/s/mustafanayyem/295
yanyura
 
Повідомлень: 4825
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:16

  Гурман написав:Слуга - 37.20
Опзж - 17.56
Отказались ответить - 15.80
Батькивщина - 5.88
ЕС - 5.52
Оппоблок - 3.38
Смешко - 3.21
Голос - 2.59


большой % отказавшихся дать ответ, могут быть сюрпризы. Хотя показательно из других опросников , что Голос скорее всего не проходит.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1942
З нами з: 14.11.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:17

Sonya Koshkina (official), [21.07.19 14:16]
Национальный экзит пол на 12:00

Слуга - 41.4
Опзж - 14.1
ЕС - 8.5
Батькивщина - 8.1
Голос - 5 (ура!)
Смешко - 4.7
Оппоблок - 4.2


Также есть данные отдельно Кмиса и центра Разумкова
Вот они

Слуга - 40.6 и 42.2
Опзж - 14.4 и 13.8
ЕС - 9.4 и 7.7
Батькивщина - 8.2 и 8.0
Голос - 5.2 и 4.7
Смешко - 4.8 и 4.5
Оппоблок - 4.1 и 4.4
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 11.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:23

Re: Політичні дискусії

Поки панство з надією чекає результату, то пропоную почитати:

Юрій Макаров
Чи допоможе Рада танцюристові? https://wz.lviv.ua/blogs/394209-chy-dop ... siurystovi

Попри жорстку передвиборчу кампанію, попри напруження на фронті й у відносинах з агресором, загальний настрій в Україні радше розслаблений і оптимістичний. 60% громадян вірять в успіх реформ (?) і пов’язують його з постаттю нового глави держави (дані «Демініціатив» та Центру Разумкова — не того, іншого). Водночас знайомий психотерапевт розповідає, що кількість скарг на депресію збільшилася вдвічі. Ті, кого ми звикли сприймати як активну частину суспільства, у розпачі. Умовні «двадцять п’ять відсотків» підозрюють, що певні безперечні напрацювання попередніх років у розбудові інституцій демонтуються найближчим часом, питання лише у швидкості та формах.
Зеленський перебуває в кріслі № 1 уже два місяці, а розуміння його подальшого курсу як не було, так і немає. За 60 днів він устиг зайнятися київськими трамваями, бориспільською лікарнею та одеською митницею, тобто тим самим «мікроменеджментом», який може підтримати у виборця очікування чарівника Голобородька, що бореться з ненависною «системою», але не дає зрозуміти пріоритети й цінності команди. Що стосується команди як такої, то її теж немає: хаотичні звільнення одних і призначення інших функціонерів позбавлені не те що системи, а навіть натяку на певну лінію. «Нові обличчя» на посадах, у партійних списках та в округах подекуди виявляються до болю знайомими. На міжнародному напрямі жодної довіри до попередньої команди, яка, що не кажіть, була цілком успішною, а натомість робляться спроби винайти велосипед (перепрошую за мимовільний натяк) з очікуваними наслідками. Плюс, звісно, погані манери, але вони цілком укладаються в стилістику «свого пацана» — єдине, що можна визначити як сталий вектор нової епохи постбідності.
Тобто стратегія шостого президента наразі не політична, а естетична. Чимало оптимістів заспокоює себе тим, що справжня політика почнеться, коли гарант матиме підтримку Ради у вигляді якщо не абсолютної більшості, то хоча б найвпливовішої фракції. Це звучить як відмазка з відомої байки про танцюриста з його портативними перешкодами. Може змінитися градус, але ніяк не напрямок. Зробімо над собою зусилля й уявімо себе на місці першої особи. Він за кермом незбагненного механізму — чи то АН, чи то важкий танк, чи то самоскид, так одразу не зрозуміти. Тут, з одного боку, драйв, хлопчаче захоплення: «Я зміг! Я можу!». А з другого — невимовний жах, мандраж від можливих наслідків і, головне, побоювання зганьбитися на очах у світу, стати смішним — цілком природний наслідок напівсвідомого, але чіткого розуміння, що драйвер явно не на своєму місці. А навколо всі вороги. Немає сумніву, що цю фобію вправно підтримує найближче оточення. Я просто переконаний, що недавнє посилення заходів безпеки довкола Офісу президента — це вияв психологічної маніпуляції, спроба з боку почту взяти шефа під контроль.
Те, що Зеленський на початках наговорив і наробив дурниць, не сюрприз і навіть не інформаційний привід. Ніякий він не агент Путіна й навіть не маріонетка Коломойського. Він актор, якого доля сподобила грати «Месію 2.0» і який щосили намагається вжитися у створений ним самим образ. Я тут якось подивився один епізод британського серіалу про комісара Меґре, де головну роль довірили знаменитому комікові Ровену Аткінсону. Не знаю, на що розраховували продюсери, але містер Бін випинає з кожного кадру, хоча актор щосили супить брови й намагається тримати poker face. Смішно й незручно.
Щойно наш містер Бін обросте як слід кадровою інфраструктурою, він заховається в кокон, турботливо забезпечений найближчим оточенням, звідки випірнатиме періодично для того, щоб насупити брови й закликати за все хороше проти всього поганого. Така схема, хоч як сумно, цілком робоча, проте з погляду керованості та надійності вона ніяк не годиться для країни в стані війни. Ми отримаємо офіс «рєшал» замість офісу реформаторів і симулянта замість лідера. Бачили очі…
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:29

  Ой+ написав:Ніякий він не агент Путіна й навіть не маріонетка Коломойського.


После всего. Пришло озарение. И никто не извинится, что характерно.
freeze
4
 
Повідомлень: 12349
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3609 раз.
Подякували: 5266 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:43

  Alex2007 написав:Шото много тех, кто "отказался ответить" ?
Думаю, нас ждет большой сюрприз
"Их же нет, они не существуют"

"Те, кого нет" своей позиции не скрывают :)
Я шарю
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8868
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6147 раз.
Подякували: 2406 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:45

Ой+
Благодаря ПАПу (его цели-желанию делать всё по минимуму, да ещё и повышенным жадности и самомнению) продолжаем просто терять время. Как и прошлые 20 с лишним лет.

Ничего критического-катастрофического.
Просто по-маленьку и низенько-низенько.

Всех сильных мира всего такая ситуация устраивает.
Ну а наших можновладцив тем более.
Держава и общество останутся на тех же позициях.
Ну а каждый отдельный пересичный будет лично решать свои проблемы. Что для большого результата очень и очень мало.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21990
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3623362436253626
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.