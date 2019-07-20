RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3624362536263627>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:17

Sonya Koshkina (official), [21.07.19 14:16]
Национальный экзит пол на 12:00

Слуга - 41.4
Опзж - 14.1
ЕС - 8.5
Батькивщина - 8.1
Голос - 5 (ура!)
Смешко - 4.7
Оппоблок - 4.2


Также есть данные отдельно Кмиса и центра Разумкова
Вот они

Слуга - 40.6 и 42.2
Опзж - 14.4 и 13.8
ЕС - 9.4 и 7.7
Батькивщина - 8.2 и 8.0
Голос - 5.2 и 4.7
Смешко - 4.8 и 4.5
Оппоблок - 4.1 и 4.4
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 417
З нами з: 11.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:23

Re: Політичні дискусії

Поки панство з надією чекає результату, то пропоную почитати:

Юрій Макаров
Чи допоможе Рада танцюристові? https://wz.lviv.ua/blogs/394209-chy-dop ... siurystovi

Попри жорстку передвиборчу кампанію, попри напруження на фронті й у відносинах з агресором, загальний настрій в Україні радше розслаблений і оптимістичний. 60% громадян вірять в успіх реформ (?) і пов’язують його з постаттю нового глави держави (дані «Демініціатив» та Центру Разумкова — не того, іншого). Водночас знайомий психотерапевт розповідає, що кількість скарг на депресію збільшилася вдвічі. Ті, кого ми звикли сприймати як активну частину суспільства, у розпачі. Умовні «двадцять п’ять відсотків» підозрюють, що певні безперечні напрацювання попередніх років у розбудові інституцій демонтуються найближчим часом, питання лише у швидкості та формах.
Зеленський перебуває в кріслі № 1 уже два місяці, а розуміння його подальшого курсу як не було, так і немає. За 60 днів він устиг зайнятися київськими трамваями, бориспільською лікарнею та одеською митницею, тобто тим самим «мікроменеджментом», який може підтримати у виборця очікування чарівника Голобородька, що бореться з ненависною «системою», але не дає зрозуміти пріоритети й цінності команди. Що стосується команди як такої, то її теж немає: хаотичні звільнення одних і призначення інших функціонерів позбавлені не те що системи, а навіть натяку на певну лінію. «Нові обличчя» на посадах, у партійних списках та в округах подекуди виявляються до болю знайомими. На міжнародному напрямі жодної довіри до попередньої команди, яка, що не кажіть, була цілком успішною, а натомість робляться спроби винайти велосипед (перепрошую за мимовільний натяк) з очікуваними наслідками. Плюс, звісно, погані манери, але вони цілком укладаються в стилістику «свого пацана» — єдине, що можна визначити як сталий вектор нової епохи постбідності.
Тобто стратегія шостого президента наразі не політична, а естетична. Чимало оптимістів заспокоює себе тим, що справжня політика почнеться, коли гарант матиме підтримку Ради у вигляді якщо не абсолютної більшості, то хоча б найвпливовішої фракції. Це звучить як відмазка з відомої байки про танцюриста з його портативними перешкодами. Може змінитися градус, але ніяк не напрямок. Зробімо над собою зусилля й уявімо себе на місці першої особи. Він за кермом незбагненного механізму — чи то АН, чи то важкий танк, чи то самоскид, так одразу не зрозуміти. Тут, з одного боку, драйв, хлопчаче захоплення: «Я зміг! Я можу!». А з другого — невимовний жах, мандраж від можливих наслідків і, головне, побоювання зганьбитися на очах у світу, стати смішним — цілком природний наслідок напівсвідомого, але чіткого розуміння, що драйвер явно не на своєму місці. А навколо всі вороги. Немає сумніву, що цю фобію вправно підтримує найближче оточення. Я просто переконаний, що недавнє посилення заходів безпеки довкола Офісу президента — це вияв психологічної маніпуляції, спроба з боку почту взяти шефа під контроль.
Те, що Зеленський на початках наговорив і наробив дурниць, не сюрприз і навіть не інформаційний привід. Ніякий він не агент Путіна й навіть не маріонетка Коломойського. Він актор, якого доля сподобила грати «Месію 2.0» і який щосили намагається вжитися у створений ним самим образ. Я тут якось подивився один епізод британського серіалу про комісара Меґре, де головну роль довірили знаменитому комікові Ровену Аткінсону. Не знаю, на що розраховували продюсери, але містер Бін випинає з кожного кадру, хоча актор щосили супить брови й намагається тримати poker face. Смішно й незручно.
Щойно наш містер Бін обросте як слід кадровою інфраструктурою, він заховається в кокон, турботливо забезпечений найближчим оточенням, звідки випірнатиме періодично для того, щоб насупити брови й закликати за все хороше проти всього поганого. Така схема, хоч як сумно, цілком робоча, проте з погляду керованості та надійності вона ніяк не годиться для країни в стані війни. Ми отримаємо офіс «рєшал» замість офісу реформаторів і симулянта замість лідера. Бачили очі…
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:29

  Ой+ написав:Ніякий він не агент Путіна й навіть не маріонетка Коломойського.


После всего. Пришло озарение. И никто не извинится, что характерно.
freeze
4
 
Повідомлень: 12351
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3609 раз.
Подякували: 5266 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:43

  Alex2007 написав:Шото много тех, кто "отказался ответить" ?
Думаю, нас ждет большой сюрприз
"Их же нет, они не существуют"

"Те, кого нет" своей позиции не скрывают :)
Я шарю
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8869
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6148 раз.
Подякували: 2406 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:45

Ой+
Благодаря ПАПу (его цели-желанию делать всё по минимуму, да ещё и повышенным жадности и самомнению) продолжаем просто терять время. Как и прошлые 20 с лишним лет.

Ничего критического-катастрофического.
Просто по-маленьку и низенько-низенько.

Всех сильных мира всего такая ситуация устраивает.
Ну а наших можновладцив тем более.
Держава и общество останутся на тех же позициях.
Ну а каждый отдельный пересичный будет лично решать свои проблемы. Что для большого результата очень и очень мало.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21990
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:49

  freeze написав:
  Ой+ написав:Ніякий він не агент Путіна й навіть не маріонетка Коломойського.


После всего. Пришло озарение. И никто не извинится, что характерно.

То есть с остальным вы согласны :) Вот уж точно, лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

Про мутность, непрозрачность, отсутствие каких либо целей у ЗЕ! я писал давно.
О том, что уборка снега - это не уровень будущего Президента ЗЕ!, я тоже писал. И мы имеем с его стороны тот самый "микроменеджмент"

Почему ЗЕ! не выпускали до выборов президента в прямой эфир я тоже писал. После вступления в должность, он и показал весь свой колорит орущего истерика.

А вот из свежего
СБУ пришла с обысками на «АрселорМиттал Кривой Рог»
Ну а кто у нас хотел получить для себя КриворожСталь ? Коломойский ?
Пинчук. тот самый Пинчук с кем ЗЕ! проводил встречи. Но это же опять совпадение
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2746
З нами з: 31.08.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:52

  Ой+ написав:Юрій Макаров
Чи допоможе Рада танцюристові? https://wz.lviv.ua/blogs/394209-chy-dop ... siurystovi

Попри жорстку передвиборчу кампанію, попри напруження на фронті й у відносинах з агресором, загальний настрій в Україні радше розслаблений і оптимістичний. 60% громадян вірять в успіх реформ (?) і пов’язують його з постаттю нового глави держави (дані «Демініціатив» та Центру Разумкова — не того, іншого). Водночас знайомий психотерапевт розповідає, що кількість скарг на депресію збільшилася вдвічі. Ті, кого ми звикли сприймати як активну частину суспільства, у розпачі. Умовні «двадцять п’ять відсотків» підозрюють, що певні безперечні напрацювання попередніх років у розбудові інституцій демонтуються найближчим часом, питання лише у швидкості та формах.

Конечно новая Рада будет лучше старой.
В ней будет Палубия. Не будет изменения законов для кумовей, и назначения кумовей на должности за несколько часов. Не будет правок Конституции для красивого словца в агитках. Не будет голосования за бюджет на рассвете, чтоб никто не видел. Не будет многократного голосования за "нужные" законопроэкты, до тех пор, пока их не примут. Надеюсь не будет Добкина за колонной. И много чего не будет, за чем никто не булет скучать.

А депрессию имеют порохоботы. Жаль, то самовыпиливаются лишь немногие
Я шарю
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8869
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6148 раз.
Подякували: 2406 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:53

  Alex2007 написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Мне именно Ющенко и напоминает Вакарчук, с поправкой, что у Ющенко был неплохой опыт, в том числе премьера, до вступления в должность Президента.

Нагадаю, що в нас парламентські вибори. В Раді не треба когось нагибати, навіть зі своєї фракції, важливо не скурвитись і приймати важливі для країни рішення, навіть ті, які особисто не дуже подобаються.


він то може не нагібати свою партію та когось іншого,
але, якщо немає стальних шарів та сильного характеру, щоб послати нах, то його тоді будуть нагибати інші більш сильні та досвічені політики.

тому політик, особливо в Україні обов'язково повинен бути сильним та незламним, якщо хоче щось досягнути для країни, і для себе в тому числі. Особливо коли він претендує на роль лідера політсили.
:?

Задачка со *
Угадайте! Почему я будучи народом России настоятельно попросил Перельмана взять в руки кнопку и присесть погреть трон?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1973
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2232 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 14:01

Sonya Koshkina (official), [21.07.19 15:00]
Отрывочные данные по мажоритарке.
На два часа дня

Внимание: предварительные данные! Не константа пока, но уже весьма характерно.

Итак, Слуга берет все округа в Днепре и Запорожье.
Все (а в Днепре их немало)
При этом в городе явка выше, чем на президентских.

В Донецкой области идёт борьба «партийных брендов», хорошие позиции у ОПЗЖ, но в Константиновке лидирует Колесников (гражданину Сивохо большой привет), а по одному из Мариупольских округов проходит Новинский.

В Киеве проигрывает округ Александр Третьяков, в Харькове - Александр Грановский (может, ещё поравняются, но пока так).
Хорошие шансы на победу в одном из столичных округов у Владимира Прокопива.


Что ещё узнаю - напишу
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 417
З нами з: 11.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 14:02

  pesikot написав:То есть с остальным вы согласны Вот уж точно, лучше с умным потерять, чем с дураком найти.


Где я написал, что с остальным я согласен ? Почему вы за других делаете свои выводы ?

ПыСы А что можно с вами найти ?
freeze
4
 
Повідомлень: 12351
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3609 раз.
Подякували: 5266 раз.
 
Профіль
19
2
3
  #<1 ... 3624362536263627>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Гурман і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12978)
21.07.2019 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.