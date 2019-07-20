Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Попри жорстку передвиборчу кампанію, попри напруження на фронті й у відносинах з агресором, загальний настрій в Україні радше розслаблений і оптимістичний. 60% громадян вірять в успіх реформ (?) і пов’язують його з постаттю нового глави держави (дані «Демініціатив» та Центру Разумкова — не того, іншого). Водночас знайомий психотерапевт розповідає, що кількість скарг на депресію збільшилася вдвічі. Ті, кого ми звикли сприймати як активну частину суспільства, у розпачі. Умовні «двадцять п’ять відсотків» підозрюють, що певні безперечні напрацювання попередніх років у розбудові інституцій демонтуються найближчим часом, питання лише у швидкості та формах. Зеленський перебуває в кріслі № 1 уже два місяці, а розуміння його подальшого курсу як не було, так і немає. За 60 днів він устиг зайнятися київськими трамваями, бориспільською лікарнею та одеською митницею, тобто тим самим «мікроменеджментом», який може підтримати у виборця очікування чарівника Голобородька, що бореться з ненависною «системою», але не дає зрозуміти пріоритети й цінності команди. Що стосується команди як такої, то її теж немає: хаотичні звільнення одних і призначення інших функціонерів позбавлені не те що системи, а навіть натяку на певну лінію. «Нові обличчя» на посадах, у партійних списках та в округах подекуди виявляються до болю знайомими. На міжнародному напрямі жодної довіри до попередньої команди, яка, що не кажіть, була цілком успішною, а натомість робляться спроби винайти велосипед (перепрошую за мимовільний натяк) з очікуваними наслідками. Плюс, звісно, погані манери, але вони цілком укладаються в стилістику «свого пацана» — єдине, що можна визначити як сталий вектор нової епохи постбідності. Тобто стратегія шостого президента наразі не політична, а естетична. Чимало оптимістів заспокоює себе тим, що справжня політика почнеться, коли гарант матиме підтримку Ради у вигляді якщо не абсолютної більшості, то хоча б найвпливовішої фракції. Це звучить як відмазка з відомої байки про танцюриста з його портативними перешкодами. Може змінитися градус, але ніяк не напрямок. Зробімо над собою зусилля й уявімо себе на місці першої особи. Він за кермом незбагненного механізму — чи то АН, чи то важкий танк, чи то самоскид, так одразу не зрозуміти. Тут, з одного боку, драйв, хлопчаче захоплення: «Я зміг! Я можу!». А з другого — невимовний жах, мандраж від можливих наслідків і, головне, побоювання зганьбитися на очах у світу, стати смішним — цілком природний наслідок напівсвідомого, але чіткого розуміння, що драйвер явно не на своєму місці. А навколо всі вороги. Немає сумніву, що цю фобію вправно підтримує найближче оточення. Я просто переконаний, що недавнє посилення заходів безпеки довкола Офісу президента — це вияв психологічної маніпуляції, спроба з боку почту взяти шефа під контроль. Те, що Зеленський на початках наговорив і наробив дурниць, не сюрприз і навіть не інформаційний привід. Ніякий він не агент Путіна й навіть не маріонетка Коломойського. Він актор, якого доля сподобила грати «Месію 2.0» і який щосили намагається вжитися у створений ним самим образ. Я тут якось подивився один епізод британського серіалу про комісара Меґре, де головну роль довірили знаменитому комікові Ровену Аткінсону. Не знаю, на що розраховували продюсери, але містер Бін випинає з кожного кадру, хоча актор щосили супить брови й намагається тримати poker face. Смішно й незручно. Щойно наш містер Бін обросте як слід кадровою інфраструктурою, він заховається в кокон, турботливо забезпечений найближчим оточенням, звідки випірнатиме періодично для того, щоб насупити брови й закликати за все хороше проти всього поганого. Така схема, хоч як сумно, цілком робоча, проте з погляду керованості та надійності вона ніяк не годиться для країни в стані війни. Ми отримаємо офіс «рєшал» замість офісу реформаторів і симулянта замість лідера. Бачили очі…
Ой+ Благодаря ПАПу (его цели-желанию делать всё по минимуму, да ещё и повышенным жадности и самомнению) продолжаем просто терять время. Как и прошлые 20 с лишним лет.
Ничего критического-катастрофического. Просто по-маленьку и низенько-низенько.
Всех сильных мира всего такая ситуация устраивает. Ну а наших можновладцив тем более. Держава и общество останутся на тех же позициях. Ну а каждый отдельный пересичный будет лично решать свои проблемы. Что для большого результата очень и очень мало.
Ой+ написав:Ніякий він не агент Путіна й навіть не маріонетка Коломойського.
После всего. Пришло озарение. И никто не извинится, что характерно.
То есть с остальным вы согласны Вот уж точно, лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
Про мутность, непрозрачность, отсутствие каких либо целей у ЗЕ! я писал давно. О том, что уборка снега - это не уровень будущего Президента ЗЕ!, я тоже писал. И мы имеем с его стороны тот самый "микроменеджмент"
Почему ЗЕ! не выпускали до выборов президента в прямой эфир я тоже писал. После вступления в должность, он и показал весь свой колорит орущего истерика.
Попри жорстку передвиборчу кампанію, попри напруження на фронті й у відносинах з агресором, загальний настрій в Україні радше розслаблений і оптимістичний. 60% громадян вірять в успіх реформ (?) і пов’язують його з постаттю нового глави держави (дані «Демініціатив» та Центру Разумкова — не того, іншого). Водночас знайомий психотерапевт розповідає, що кількість скарг на депресію збільшилася вдвічі. Ті, кого ми звикли сприймати як активну частину суспільства, у розпачі. Умовні «двадцять п’ять відсотків» підозрюють, що певні безперечні напрацювання попередніх років у розбудові інституцій демонтуються найближчим часом, питання лише у швидкості та формах.
Конечно новая Рада будет лучше старой. В ней будет Палубия. Не будет изменения законов для кумовей, и назначения кумовей на должности за несколько часов. Не будет правок Конституции для красивого словца в агитках. Не будет голосования за бюджет на рассвете, чтоб никто не видел. Не будет многократного голосования за "нужные" законопроэкты, до тех пор, пока их не примут. Надеюсь не будет Добкина за колонной. И много чего не будет, за чем никто не булет скучать.
А депрессию имеют порохоботы. Жаль, то самовыпиливаются лишь немногие
freeze написав:Мне именно Ющенко и напоминает Вакарчук, с поправкой, что у Ющенко был неплохой опыт, в том числе премьера, до вступления в должность Президента.
Нагадаю, що в нас парламентські вибори. В Раді не треба когось нагибати, навіть зі своєї фракції, важливо не скурвитись і приймати важливі для країни рішення, навіть ті, які особисто не дуже подобаються.
він то може не нагібати свою партію та когось іншого, але, якщо немає стальних шарів та сильного характеру, щоб послати нах, то його тоді будуть нагибати інші більш сильні та досвічені політики.
тому політик, особливо в Україні обов'язково повинен бути сильним та незламним, якщо хоче щось досягнути для країни, і для себе в тому числі. Особливо коли він претендує на роль лідера політсили.
Задачка со * Угадайте! Почему я будучи народом России настоятельно попросил Перельмана взять в руки кнопку и присесть погреть трон?
Sonya Koshkina (official), [21.07.19 15:00] Отрывочные данные по мажоритарке. На два часа дня
Внимание: предварительные данные! Не константа пока, но уже весьма характерно.
Итак, Слуга берет все округа в Днепре и Запорожье. Все (а в Днепре их немало) При этом в городе явка выше, чем на президентских.
В Донецкой области идёт борьба «партийных брендов», хорошие позиции у ОПЗЖ, но в Константиновке лидирует Колесников (гражданину Сивохо большой привет), а по одному из Мариупольских округов проходит Новинский.
В Киеве проигрывает округ Александр Третьяков, в Харькове - Александр Грановский (может, ещё поравняются, но пока так). Хорошие шансы на победу в одном из столичных округов у Владимира Прокопива.