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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3624362536263627

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 14:12

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:"Те, кого нет" своей позиции не скрывают

Ви є, є, як і всесвітній жидо-масонський уряд. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 14:13

  Вкладчик1234 написав:
  Alex2007 написав:Шото много тех, кто "отказался ответить" ?
Думаю, нас ждет большой сюрприз
"Их же нет, они не существуют"

"Те, кого нет" своей позиции не скрывают :)


Они не скрывают, но может их не дают в результат экзитов, берегут на вечер ? )
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Улыбнитесь:

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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 14:26

  vladimir07 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Alex2007 написав:Шото много тех, кто "отказался ответить" ?
Думаю, нас ждет большой сюрприз
"Их же нет, они не существуют"

"Те, кого нет" своей позиции не скрывают :)


Они не скрывают, но может их не дают в результат экзитов, берегут на вечер ? )


Я о том и говорю, что очень вероятно, что опять манипулируют с публикуемыми результатами.
Вечером будет виднее.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 14:34

Единственный округ из 199 где не отчитались о явке избирателей еще на 12 часов - это 94-й с Кононенко-Дубинским. Мутят что-то. Похоже Дубинский был прав, что Кононенко щедро посеял кое-кого.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 15:05

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Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 15:20

Re: Політичні дискусії

Вибори.
(день тиші – ніякої агітації – просто порівняльний аналіз, бо цікавим є ставлення потенційних політиків до податків, якими у нас забирають понад половини заробітку...: viewtopic.php?p=4532329&sid=792ff876162b2026677c75f55d593e2b#p4532329 ).

Отже, кілька статей.
https://ua-news.liga.net/politics/artic ... ayut-top-5
https://www.epravda.com.ua/publications ... 19/649815/
https://www.slovoidilo.ua/2019/07/15/in ... borax-2019

Особливо кумедними є ідеї деяких політиків про зниження податків + (одночасно(!) купа пільг, субсидій, та ін. колгоспного мотлоху... Якось, чомусь... не відчуваю довіри до таких. :)
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 15:25

Экзит-пол на 15.00
Количество респондентов 228000

1. Слуга народа - 49%
2. Опоз платформа - 14%
3. Батькивщина - 11%
4. ЕС - 7%
5. Голос - 5%
6. Опоблок - 4%
https://t.me/sonyakoshkina/401
Гурман
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