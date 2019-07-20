Ви є, є, як і всесвітній жидо-масонський уряд.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 21 лип, 2019 14:12
Re: Політичні дискусії
Ви є, є, як і всесвітній жидо-масонський уряд.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 21 лип, 2019 14:13
Додано: Нед 21 лип, 2019 14:26
Я о том и говорю, что очень вероятно, что опять манипулируют с публикуемыми результатами.
Вечером будет виднее.
Додано: Нед 21 лип, 2019 14:34
Единственный округ из 199 где не отчитались о явке избирателей еще на 12 часов - это 94-й с Кононенко-Дубинским. Мутят что-то. Похоже Дубинский был прав, что Кононенко щедро посеял кое-кого.
Додано: Нед 21 лип, 2019 15:05
Мустафа Найем
Продолжаем пить:
Зебровка - 45%
«Медведевка» - 19%
Шоколадный ликер - 8%
«Veuve Clicquot» - 7%
Божоле - 4%
«Сила и спирт» - 4%
Додано: Нед 21 лип, 2019 15:20
Re: Політичні дискусії
Вибори.
(день тиші – ніякої агітації – просто порівняльний аналіз, бо цікавим є ставлення потенційних політиків до податків, якими у нас забирають понад половини заробітку...: viewtopic.php?p=4532329&sid=792ff876162b2026677c75f55d593e2b#p4532329 ).
Отже, кілька статей.
Особливо кумедними є ідеї деяких політиків про зниження податків + (одночасно(!) купа пільг, субсидій, та ін. колгоспного мотлоху... Якось, чомусь... не відчуваю довіри до таких.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Додано: Нед 21 лип, 2019 15:25
Экзит-пол на 15.00
Количество респондентов 228000
1. Слуга народа - 49%
2. Опоз платформа - 14%
3. Батькивщина - 11%
4. ЕС - 7%
5. Голос - 5%
6. Опоблок - 4%
Додано: Нед 21 лип, 2019 15:49
Sonya Koshkina (official), [21.07.19 16:48]
Национальный экзит-пол
Слуга - 42.9
Опзж - 12.2
ЕС - 8.9
Батькивщина - 8.2
Голос - 5.9
Смешко - 4.3
Оппоблок - 3.4
Также есть данные отдельно Кмиса и центра Разумкова
Вот они
Слуга - 42.2 и 43.5
Опзж - 12.4 и 12.1
ЕС - 9.1 и 8.6
Батькивщина - 8.0 и 8.4
Голос - 6.3 и 5.5
Смешко - 4.4 и 4.2
Оппоблок - 3.5 и 3.4
Додано: Нед 21 лип, 2019 15:56
Re: Політичні дискусії
А де тут ті,хто писав,що Шарій йде?Де ваші відсотки?
Я писав,що у шаріів буде нуль цілих,х*й десятих.
Це вам,бл*ть,не мітинг Святослава зривати.
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