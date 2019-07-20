Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
17:16 Социологи КМИС заявили о нарушениях со стороны журналистки Сони Кошкиной.
На официальной странице КМИС опубликовано заявление:
«Соня Кошкина слила данные национального экзитпола на 12:00. КМИС официально заявляет, что эти данные были получены нечестным путем. СМЫ, которые это перепечатали, нарушили закон о выборах в Украине».
Гендиректор КМИС Владимир Паниотто написал у себя в Facebook:
«Уважаемые журналисты и СМИ, публикуя такие данные, вы реально вмешиваетесь в процесс выборов, те, кто будет сейчас голосовать, не захотят голосовать за непроходные партии. К тому же полученные таким образом данные могут быть неверными. Это серьезное нарушение».
17:16 Социологи КМИС заявили о нарушениях со стороны журналистки Сони Кошкиной.
На официальной странице КМИС опубликовано заявление:
«Соня Кошкина слила данные национального экзитпола на 12:00. КМИС официально заявляет, что эти данные были получены нечестным путем. СМЫ, которые это перепечатали, нарушили закон о выборах в Украине».
Гендиректор КМИС Владимир Паниотто написал у себя в Facebook:
«Уважаемые журналисты и СМИ, публикуя такие данные, вы реально вмешиваетесь в процесс выборов, те, кто будет сейчас голосовать, не захотят голосовать за непроходные партии. К тому же полученные таким образом данные могут быть неверными. Это серьезное нарушение».
ЛАД написав:В 2014 всё произошло в виде переворота, силовое досрочное отстранение президента от власти, бегство президента под угрозой расправы, сомнительной законности внеочередные выборы (не по сути, а по соответствию существующим укр. законам).
Вам, как пенсионеру простительны потери памяти. Вот только никакого силового отстранения Януковича от власти не было. А вот его бегство было. Бегство под угрозой расправы ? Это у кого вся армия, МВД и СБУ были в подчинении. Вы хоть мозг включайте, а не читайте новости РФ И только потом Верховна Рада решала, что делать с этим, когда Янукович сбежал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой