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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3626362736283629>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:18

  tea написав:А де тут ті,хто писав,що Шарій йде?Де ваші відсотки?
Я писав,що у шаріів буде нуль цілих,х*й десятих.
Це вам,бл*ть,не мітинг Святослава зривати.


Через несколько часов узнаем, во сколько раз ваши умозаключения далеки от истины :mrgreen:

PS: я не избиратель Шария, но отрицать очевидное - вздорно и инфантильно
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:22

  tea написав:А де тут ті,хто писав,що Шарій йде?Де ваші відсотки?
Я писав,що у шаріів буде нуль цілих,х*й десятих.
Це вам,бл*ть,не мітинг Святослава зривати.

Не нервничайте, нервные клетки не восстанавливаются. Про Шария писали, что он наберет не более 2%, что не так? Во всех инсайдах приводятся, кто более 3%.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:26

  Вкладчик1234 написав:Не будет изменения законов для кумовей, и назначения кумовей на должности за несколько часов.

Смешно пошутил, продолжай :)

  Вкладчик1234 написав:А депрессию имеют порохоботы. Жаль, то самовыпиливаются лишь немногие

Я ещё буду наслаждаться твоей депрессией, если ты конечно тут останешься :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:26

Явка на 16-00 (по данным 160 округов из 199) составляет примерно 36%.

Вот теперь можно говорить, что явка низкая. Обычно в это время 40-45%.

То есть, можно прогнозировать финальную явку ниже 50%.

И это объясняет проценты СН ниже ожидаемых. Большой привет молодежи и летним выборам.

17:01


Текущее предполагаемое распределение мандатов по пропорциональной части:

Слуга народа - 123
Оппоплатформа - 35
ЕС - 26
Батькивщина - 24
Голос - 17

По мажоритарке говорят, что у СН все очень хорошо, но дождемся финиша.

17:11

https://t.me/s/UkrainianElection
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:34

17:16 Социологи КМИС заявили о нарушениях со стороны журналистки Сони Кошкиной.

На официальной странице КМИС опубликовано заявление:

«Соня Кошкина слила данные национального экзитпола на 12:00. КМИС официально заявляет, что эти данные были получены нечестным путем. СМЫ, которые это перепечатали, нарушили закон о выборах в Украине».


Гендиректор КМИС Владимир Паниотто написал у себя в Facebook:

«Уважаемые журналисты и СМИ, публикуя такие данные, вы реально вмешиваетесь в процесс выборов, те, кто будет сейчас голосовать, не захотят голосовать за непроходные партии. К тому же полученные таким образом данные могут быть неверными. Это серьезное нарушение».

https://news.pn/ru/politics/220530
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:37

  yanyura написав:
17:16 Социологи КМИС заявили о нарушениях со стороны журналистки Сони Кошкиной.

На официальной странице КМИС опубликовано заявление:

«Соня Кошкина слила данные национального экзитпола на 12:00. КМИС официально заявляет, что эти данные были получены нечестным путем. СМЫ, которые это перепечатали, нарушили закон о выборах в Украине».


Гендиректор КМИС Владимир Паниотто написал у себя в Facebook:

«Уважаемые журналисты и СМИ, публикуя такие данные, вы реально вмешиваетесь в процесс выборов, те, кто будет сейчас голосовать, не захотят голосовать за непроходные партии. К тому же полученные таким образом данные могут быть неверными. Это серьезное нарушение».

https://news.pn/ru/politics/220530


А вот это правильно мужик написал.
Мало им манипулирования было до выборов... Идиоты.

П.С. Хоть на выборы еще не сходил - но иду с протестным голосом. :!:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:45

  yanyura написав:
  tea написав:А де тут ті,хто писав,що Шарій йде?Де ваші відсотки?
Я писав,що у шаріів буде нуль цілих,х*й десятих.
Це вам,бл*ть,не мітинг Святослава зривати.

Не нервничайте, нервные клетки не восстанавливаются. Про Шария писали, что он наберет не более 2%, что не так? Во всех инсайдах приводятся, кто более 3%.

Все буде добре:)))
tea
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:49

  Alex2007 написав:П.С. Хоть на выборы еще не сходил - но иду с протестным голосом. :!:

Алекс,друже - треба йти з протестним ГОЛОСом!!!
tea
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:56

  tea написав:
  Alex2007 написав:П.С. Хоть на выборы еще не сходил - но иду с протестным голосом. :!:

Алекс,друже - треба йти з протестним ГОЛОСом!!!


Не-не-не. Не перекручивайте. Співак хай співає - це у нього краще виходить.
А у меня другой голос, альтернативный. :twisted:
Почему? - я уже писал ранее.

П.С. А на местном округе - против Підрахуя Кидалкина :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 21 лип, 2019 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:58

  ЛАД написав:В 2014 всё произошло в виде переворота, силовое досрочное отстранение президента от власти, бегство президента под угрозой расправы, сомнительной законности внеочередные выборы (не по сути, а по соответствию существующим укр. законам).

Вам, как пенсионеру простительны потери памяти.
Вот только никакого силового отстранения Януковича от власти не было.
А вот его бегство было. Бегство под угрозой расправы ? Это у кого вся армия, МВД и СБУ были в подчинении. Вы хоть мозг включайте, а не читайте новости РФ
И только потом Верховна Рада решала, что делать с этим, когда Янукович сбежал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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