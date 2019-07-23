RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3674367536763677>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:33

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 24 лип, 2019 17:55, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1566
З нами з: 30.09.15
Подякував: 180 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:54

Re: Політичні дискусії

  Yuri_61 написав:А у неё на что талант?

Та все буде добре)
Цікава ситуація на 105 ВО, де змагаються представники ОБ і ОПзЖ, представниця ДТЕК Ахметова Гриб В.О та рідний брат Медведчука. Там маленький округ, всього 6 дільниць. Вибори наче виграла представниця ОБ. ОПзЖ добилась перерахунку голосів на одній із дільниць, який підтвердив перемогу Гриб В.О. Тепер ОПзЖ вимагає визнати результати виборів як такі, по яким неможливо встановити остаточні дані і призначити перевибори. Вже Шуфрич з Німченко приїхали *спасати* брата Медведчука)
Doctor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 670
З нами з: 18.12.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:45

  vano80 написав:Новое лицо, эксперт и консультант -
"Президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы"
Ну совсем другое дело. Это кровавый порох просто не влушал советов такого достойного человека. а сейчас все будет по другому.


Новые лица - это теперь даже не хорошо забытые старые, это те, на которых пальцем показали.

А спрашивать с Зе выполнения своих обещаний... бесполезно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4578
З нами з: 07.04.17
Подякував: 424 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:47

  sequence написав:
  mephala написав:..
якщо ви вмієте знайти лише інформацію про спалювання супутнього газу утвореного при видобутку нафти то це ваша проблема.

ультимативненько так. Вы же больше меня знаете?
даёшь в студию информацию о массовом выпаливании прироного, не попутного газа Газпромом/Новотеком!
медузу не предлагать!
ЗЫ Когда возвращаюсь с Беларуссии через Александровку, часто вижу как на Мозырьском нефтеперерабатывающем спаливают попутный газ в процессе производства нефтепродуктов.
Сволочи, лучше бы подарили Украине!

Тот же вопрос, что и detroytred'у - кому Вы пытаетесь что-то доказать?
Аргументов и доказательств не дождетесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13677
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3881 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:15

  ЛАД написав:..
Аргументов и доказательств не дождетесь.

а я хз, что это за кадр. Может что-то знает? Вон Соммер когда приходит кривляться, иногда что-то вменяемое и любопытное пишет
sequence
 
Повідомлень: 2677
З нами з: 29.12.15
Подякував: 316 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:40

  Doctor написав:
  Yuri_61 написав:Образование: театральное училище)?

А для вас училище і Національний університет, одне і теж?
.......

Как видите, для Yuri_61 это, действительно, одно и то же. :)
Просто интересно, какой великий "талант" нужен советнику минобороны и аспиранту "Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління»"?
А за инфу о ней спасибо.
Хотя её фраза:
"Сначала надо справиться с непреодолимым желанием прострелить ногу кому-то из них, но логика очень проста. Мы будем убеждать. Вы думаете, не удастся? Политика – это искусство договариваться. На самом деле мы живем в стране, где происходит определенный плюрализм мнений. Единство в ценностях – я с вами согласна, что это очень важно. И я уверена, что в диалоге мы сможем прийти к этому", – обтекаемо ответила Коваленко на вопрос Мирославы Барчук.

(https://www.obozrevatel.com/politics/prostrelit-nogu-v-sluge-naroda-stranno-vyiskazalis-ob-odnopartijtsah-ukrainofobah.htm) не очень нравится.
А кто она сейчас в команде Зе? Ничего об этом не нашёл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13677
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3881 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:44

  sequence написав:
  ЛАД написав:..
Аргументов и доказательств не дождетесь.

а я хз, что это за кадр. Может что-то знает? Вон Соммер когда приходит кривляться, иногда что-то вменяемое и любопытное пишет

Бывает, но уж очень редко.
А с мефалой у нас недавно был довольно длинный "диспут" с многословными постами. Вменяемых аргументов не дождался.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13677
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3881 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:01

  ЛАД написав:
"Сначала надо справиться с непреодолимым желанием прострелить ногу кому-то из них, но логика очень проста.



Но иногда ведь могут и не справиться, оно же непреодолимое. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4578
З нами з: 07.04.17
Подякував: 424 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:13

Кстати, о газовых факелах. Но не в РФ, а в Украине - http://www.nefterynok.info/novosti/ukrgazdobycha-sjigaet-gaz-dlya-naseleniya-na-fakelah.
Зображення
Там ещё достаточно много.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13677
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3881 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:26

  Yuri_61 написав:В ней есть что то садистское, это я вам всем кнопаю авторитетно, я людей "насквозь" вижу, я по природе интроверт, я людей после 5 - 10 минут наблюдения могу насквозь "раскусить", в этом у меня дар.


Какие результаты наблюдения за Зеленским? Ну или за Богданом?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4578
З нами з: 07.04.17
Подякував: 424 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3674367536763677>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13034)
24.07.2019 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.