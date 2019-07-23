Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Та все буде добре) Цікава ситуація на 105 ВО, де змагаються представники ОБ і ОПзЖ, представниця ДТЕК Ахметова Гриб В.О та рідний брат Медведчука. Там маленький округ, всього 6 дільниць. Вибори наче виграла представниця ОБ. ОПзЖ добилась перерахунку голосів на одній із дільниць, який підтвердив перемогу Гриб В.О. Тепер ОПзЖ вимагає визнати результати виборів як такі, по яким неможливо встановити остаточні дані і призначити перевибори. Вже Шуфрич з Німченко приїхали *спасати* брата Медведчука)
vano80 написав:Новое лицо, эксперт и консультант - "Президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы" Ну совсем другое дело. Это кровавый порох просто не влушал советов такого достойного человека. а сейчас все будет по другому.
Новые лица - это теперь даже не хорошо забытые старые, это те, на которых пальцем показали.
А спрашивать с Зе выполнения своих обещаний... бесполезно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
mephala написав:.. якщо ви вмієте знайти лише інформацію про спалювання супутнього газу утвореного при видобутку нафти то це ваша проблема.
ультимативненько так. Вы же больше меня знаете? даёшь в студию информацию о массовом выпаливании прироного, не попутного газа Газпромом/Новотеком! медузу не предлагать! ЗЫ Когда возвращаюсь с Беларуссии через Александровку, часто вижу как на Мозырьском нефтеперерабатывающем спаливают попутный газ в процессе производства нефтепродуктов. Сволочи, лучше бы подарили Украине!
Тот же вопрос, что и detroytred'у - кому Вы пытаетесь что-то доказать? Аргументов и доказательств не дождетесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
А для вас училище і Національний університет, одне і теж? .......
Как видите, для Yuri_61 это, действительно, одно и то же. Просто интересно, какой великий "талант" нужен советнику минобороны и аспиранту "Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління»"? А за инфу о ней спасибо. Хотя её фраза:
"Сначала надо справиться с непреодолимым желанием прострелить ногу кому-то из них, но логика очень проста. Мы будем убеждать. Вы думаете, не удастся? Политика – это искусство договариваться. На самом деле мы живем в стране, где происходит определенный плюрализм мнений. Единство в ценностях – я с вами согласна, что это очень важно. И я уверена, что в диалоге мы сможем прийти к этому", – обтекаемо ответила Коваленко на вопрос Мирославы Барчук.
Yuri_61 написав:В ней есть что то садистское, это я вам всем кнопаю авторитетно, я людей "насквозь" вижу, я по природе интроверт, я людей после 5 - 10 минут наблюдения могу насквозь "раскусить", в этом у меня дар.
Какие результаты наблюдения за Зеленским? Ну или за Богданом?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.