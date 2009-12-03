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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3674367536763677 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 24 лип, 2019 17:33 И ещё.

Мне тут недавно рассказывали, что я не знаю цен на яйца.

На днях посмотрел в 3 супермаркетах - "Рост", "Восторг" и АТБ. Самые дешёвые были в АТБ - по 15,70 (по какой-то акции). В др. от 19 и до почти 30.

Яйца С0. По 6 грн., кот. мне называли, возможно, С2? Или просроченные?

Такие, простите, не покупаю.

К слову, у нас в последнее время начался рост цен на мясо, особенно на индейку - раза в 1,5, а то и больше. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 лип, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13677 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 17:47 Sommer написав: Yuri_61 написав: В ней есть что то садистское, это я вам всем кнопаю авторитетно, я людей "насквозь" вижу, я по природе интроверт, я людей после 5 - 10 минут наблюдения могу насквозь "раскусить", в этом у меня дар.

В ней есть что то садистское, это я вам всем кнопаю авторитетно, я людей "насквозь" вижу, я по природе интроверт, я людей после 5 - 10 минут наблюдения могу насквозь "раскусить", в этом у меня дар.



Какие результаты наблюдения за Зеленским? Ну или за Богданом? Какие результаты наблюдения за Зеленским? Ну или за Богданом?





вчера меня та дамочка выбесила меня до немагу.

поскромней ей надо быть

Господь создал сначала Адама, а затем, чтоб тому не скучно было, создал Еву из ребра оного. вчера меня та дамочка выбесила меня до немагу.поскромней ей надо бытьГосподь создал сначала Адама, а затем, чтоб тому не скучно было, создал Еву из ребра оного. Yuri_61 Повідомлень: 1566 З нами з: 30.09.15 Подякував: 180 раз. Подякували: 248 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 18:25 zРадио написав: Сказал заступник тех, при ком продуктовая инфляция составляла в среднем (!!!) 18,2% в год! Карл, такого трэша не было с далеких 1990-х! Сказал заступник тех, при ком продуктовая инфляция составляла в среднем (!!!) 18,2% в год! Карл, такого трэша не было с далеких 1990-х!

Ты передёрнул цифрами. Ну как обычно. Фраза "в среднем" здесь не уместна. Возьми и выведи среднюю начиная с 1990-х.

На динамику надо смотреть, а в динамике продуктовая инфляция упала до приемлемых однозначных начений.

И напомню тебе, что в 2014-2015 шли активный боевые действия и не Украина начала эту войну.



Да и что ты знаешь о 1990-х ? ты тогда школьником был. В Украине уже с 1996 года в Украине достигла приемлемых значений. Кроме 1998 года Ты передёрнул цифрами. Ну как обычно. Фраза "в среднем" здесь не уместна. Возьми и выведи среднюю начиная с 1990-х.На динамику надо смотреть, а в динамике продуктовая инфляция упала до приемлемых однозначных начений.И напомню тебе, что в 2014-2015 шли активный боевые действия и не Украина начала эту войну.Да и что ты знаешь о 1990-х ? ты тогда школьником был. В Украине уже с 1996 года в Украине достигла приемлемых значений. Кроме 1998 года "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2761 З нами з: 31.08.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 747 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 18:26 freeze написав: Любимец Песикота бывший регионал и заслуженный титушковод Рыбаков выигрывает пока на 207 округе 29 голосов у СН, подсчитано 94,42 % голосов. Интересная заруба. Любимец Песикота бывший регионал и заслуженный титушковод Рыбаков выигрывает пока на 207 округе 29 голосов у СН, подсчитано 94,42 % голосов. Интересная заруба.

Он скорее твой любимец, хотя регионалом не был, но был антимайдановец. А ты против Майдана

Да и не прав ты. Ваши СН уже правильно посчитали и лидирует Зуев. Только вот, 96.01 % висит уже весь этот день. Хммм, к чему бы это Может, по ночам считают Он скорее твой любимец, хотя регионалом не был, но был антимайдановец. А ты против МайданаДа и не прав ты. Ваши СН уже правильно посчитали и лидирует Зуев. Только вот, 96.01 % висит уже весь этот день. Хммм, к чему бы этоМожет, по ночам считают "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2761 З нами з: 31.08.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 747 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 18:28 ЛАД написав: detroytred

Меня удивляет, что Вы пытаетесь что-то доказать/объяснить человеку, кот. ставит в заслугу По чуть ли не организацию массового выезда заробитчан за рубеж, что позволило "уменьшить безработицу, повысить благосостояние народа" и заставляет олигархов поднимать зарплаты. При этом сам жалуется на сложность поиска продавцов, которым платит "сумасшедшую" зарплату в 7000 грн (275долл. даже при сегодняшней супердорогой гривне). Меня удивляет, что Вы пытаетесь что-то доказать/объяснить человеку, кот. ставит в заслугу По чуть ли не организацию массового выезда заробитчан за рубеж, что позволило "уменьшить безработицу, повысить благосостояние народа" и заставляет олигархов поднимать зарплаты. При этом сам жалуется на сложность поиска продавцов, которым платит "сумасшедшую" зарплату в 7000 грн (275долл. даже при сегодняшней супердорогой гривне). 1 Не 7000 а 8200

2 Я на відміну від совкофілів-теоретиків - практик

Тому

Практично бачу що продаж товарної продукції в росії - безперспективний , внаслідок того що технології в них тіж або кращі

енергоносії свої

вартість грошей внаслідок профіциту-менша

Тому конкурувати виключно дешевою робочою слою нам не вигідно

3 Те що мені важко знайти продавців-якраз говорить про те що в людей є кращі варіанти ніж я можу запропонувати і це нормально-це конкуренція , а той хто створив це конкурентне середовище-той молодець, тому створювати сталінськими методами гулаги де люди змушені були працювати за хліб... це не мій і не Порошенка метод

Якщо вам подобаються варіанти

голодомор але пришвидшена індустріалізація

або

перемога у війні але мільони перед війною і після війни в концтаборах

або

політична стабільність але цілі народи за ніч переселяються примусово за тисячі кілометрів

то так і скажіть, а то все бродите і не знаєте як рибку зїсти і в когорту ляшків не потрапити. 1 Не 7000 а 82002 Я на відміну від совкофілів-теоретиків - практикТомуПрактично бачу що продаж товарної продукції в росії - безперспективний , внаслідок того що технології в них тіж або кращіенергоносії своївартість грошей внаслідок профіциту-меншаТому конкурувати виключно дешевою робочою слою нам не вигідно3 Те що мені важко знайти продавців-якраз говорить про те що в людей є кращі варіанти ніж я можу запропонувати і це нормально-це конкуренція , а той хто створив це конкурентне середовище-той молодець, тому створювати сталінськими методами гулаги де люди змушені були працювати за хліб... це не мій і не Порошенка методЯкщо вам подобаються варіантиголодомор але пришвидшена індустріалізаціяабоперемога у війні але мільони перед війною і після війни в концтаборахабополітична стабільність але цілі народи за ніч переселяються примусово за тисячі кілометрівто так і скажіть, а то все бродите і не знаєте як рибку зїсти і в когорту ляшків не потрапити. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21217 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 18:39 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: А кто она сейчас в команде Зе? Ничего об этом не нашёл. А кто она сейчас в команде Зе? Ничего об этом не нашёл.

Хто вона в команді Зе, не в курсі.

Є непідтверджена інформація, що може бути одним з претендентів на голову комітету з нацбезпеки і оборони. Хто вона в команді Зе, не в курсі.Є непідтверджена інформація, що може бути одним з претендентів на голову комітету з нацбезпеки і оборони. Doctor

Повідомлень: 670 З нами з: 18.12.13 Подякував: 73 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 18:43 Re: Політичні дискусії pesikot написав: freeze написав: Любимец Песикота бывший регионал и заслуженный титушковод Рыбаков выигрывает пока на 207 округе 29 голосов у СН, подсчитано 94,42 % голосов. Интересная заруба. Любимец Песикота бывший регионал и заслуженный титушковод Рыбаков выигрывает пока на 207 округе 29 голосов у СН, подсчитано 94,42 % голосов. Интересная заруба.

Он скорее твой любимец, хотя регионалом не был, но был антимайдановец. А ты против Майдана

Да и не прав ты. Ваши СН уже правильно посчитали и лидирует Зуев. Только вот, 96.01 % висит уже весь этот день. Хммм, к чему бы это Может, по ночам считают Он скорее твой любимец, хотя регионалом не был, но был антимайдановец. А ты против МайданаДа и не прав ты. Ваши СН уже правильно посчитали и лидирует Зуев. Только вот, 96.01 % висит уже весь этот день. Хммм, к чему бы этоМожет, по ночам считают



Это ты за него голосовал и плакал, что заслуженного титушку обижают, как всегда передернул вечером. Это ты за него голосовал и плакал, что заслуженного титушку обижают, как всегда передернул вечером. freeze 4 Повідомлень: 12382 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3612 раз. Подякували: 5266 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 18:45 pesikot написав: На динамику надо смотреть, а в динамике продуктовая инфляция упала до приемлемых однозначных начений.

На динамику надо смотреть, а в динамике продуктовая инфляция упала до приемлемых однозначных начений.



Сначала эту инфляцию раскрутили до НЕприемлемых значений!



Хочешь в динамике - будет тебе в динамике. Последние 10 лет:



2009 = 12,3%;

2010 = 9,1%;

2011 = 4,6%;

2012 = -0,2%

2013 = 0,5%

2014 = 24,9%;

2015 = 43,3%;

2016 = 12,4%;

2017 = 13,7%;

2018 = 9,8%.



Как видишь, Овоши управлялись куда эффективнее, приняв высокую инфляцию и сведя ее на нет за время своего правления.



"Реформаторы" же приняли около-нулевую, раздули ее до мировых антирекордов, после чего снизили до "просто" высокой. Такие профи, что аж майка заворачивается



pesikot написав: И напомню тебе, что в 2014-2015 шли активный боевые действия и не Украина начала эту войну.

И напомню тебе, что в 2014-2015 шли активный боевые действия и не Украина начала эту войну.



Хороший был бы аргумент, если бы Яценюк с Кубивым не организовали обвал гривны (за которым неизбежно инфляция) ... за 1.5 месяца до начала боевых действий!



Единственная правда в твоем комментарии - это то, что не Украина начала эту войну...



Тем не менее, не все на войну удастся списать! За откаты по рефинансу на 200 млрд гривен, надеюсь, Гонтарева и Рожкова вместе со своим покровителем Порошенко будут понесут ответственность!! Это крупнейшее финансовое преступление в современной истории Украины! Сначала эту инфляцию раскрутили до НЕприемлемых значений!Хочешь в динамике - будет тебе в динамике. Последние 10 лет:2009 = 12,3%;2010 = 9,1%;2011 = 4,6%;2012 = -0,2%2013 = 0,5%2014 = 24,9%;2015 = 43,3%;2016 = 12,4%;2017 = 13,7%;2018 = 9,8%.Как видишь, Овоши управлялись куда эффективнее, приняв высокую инфляцию и сведя ее на нет за время своего правления."Реформаторы" же приняли около-нулевую, раздули ее до мировых антирекордов, после чего снизили до "просто" высокой. Такие профи, что аж майка заворачиваетсяХороший был бы аргумент, если бы Яценюк с Кубивым не организовали обвал гривны (за которым неизбежно инфляция) ... за 1.5 месяца до начала боевых действий!Единственная правда в твоем комментарии - это то, что не Украина начала эту войну...Тем не менее, не все на войну удастся списать! За откаты по рефинансу на 200 млрд гривен, надеюсь, Гонтарева и Рожкова вместе со своим покровителем Порошенко будут понесут ответственность!! Это крупнейшее финансовое преступление в современной истории Украины! zРадио

Повідомлень: 3046 З нами з: 02.05.18 Подякував: 743 раз. Подякували: 1763 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3674367536763677 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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