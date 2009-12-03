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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3674367536763677

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:33

И ещё.
Мне тут недавно рассказывали, что я не знаю цен на яйца.
На днях посмотрел в 3 супермаркетах - "Рост", "Восторг" и АТБ. Самые дешёвые были в АТБ - по 15,70 (по какой-то акции). В др. от 19 и до почти 30.
Яйца С0. По 6 грн., кот. мне называли, возможно, С2? Или просроченные?
Такие, простите, не покупаю.
К слову, у нас в последнее время начался рост цен на мясо, особенно на индейку - раза в 1,5, а то и больше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 лип, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:47

  Sommer написав:
  Yuri_61 написав:В ней есть что то садистское, это я вам всем кнопаю авторитетно, я людей "насквозь" вижу, я по природе интроверт, я людей после 5 - 10 минут наблюдения могу насквозь "раскусить", в этом у меня дар.


Какие результаты наблюдения за Зеленским? Ну или за Богданом?



вчера меня та дамочка выбесила меня до немагу.
поскромней ей надо быть
Господь создал сначала Адама, а затем, чтоб тому не скучно было, создал Еву из ребра оного.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:25

  zРадио написав:Сказал заступник тех, при ком продуктовая инфляция составляла в среднем (!!!) 18,2% в год! Карл, такого трэша не было с далеких 1990-х!

Ты передёрнул цифрами. Ну как обычно. Фраза "в среднем" здесь не уместна. Возьми и выведи среднюю начиная с 1990-х.
На динамику надо смотреть, а в динамике продуктовая инфляция упала до приемлемых однозначных начений.
И напомню тебе, что в 2014-2015 шли активный боевые действия и не Украина начала эту войну.

Да и что ты знаешь о 1990-х ? ты тогда школьником был. В Украине уже с 1996 года в Украине достигла приемлемых значений. Кроме 1998 года
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:26

  freeze написав:Любимец Песикота бывший регионал и заслуженный титушковод Рыбаков выигрывает пока на 207 округе 29 голосов у СН, подсчитано 94,42 % голосов. Интересная заруба.

Он скорее твой любимец, хотя регионалом не был, но был антимайдановец. А ты против Майдана
Да и не прав ты. Ваши СН уже правильно посчитали и лидирует Зуев. Только вот, 96.01 % висит уже весь этот день. Хммм, к чему бы это :) Может, по ночам считают :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:28

  ЛАД написав:detroytred
Меня удивляет, что Вы пытаетесь что-то доказать/объяснить человеку, кот. ставит в заслугу По чуть ли не организацию массового выезда заробитчан за рубеж, что позволило "уменьшить безработицу, повысить благосостояние народа" и заставляет олигархов поднимать зарплаты. При этом сам жалуется на сложность поиска продавцов, которым платит "сумасшедшую" зарплату в 7000 грн (275долл. даже при сегодняшней супердорогой гривне).
1 Не 7000 а 8200
2 Я на відміну від совкофілів-теоретиків - практик
Тому
Практично бачу що продаж товарної продукції в росії - безперспективний , внаслідок того що технології в них тіж або кращі
енергоносії свої
вартість грошей внаслідок профіциту-менша
Тому конкурувати виключно дешевою робочою слою нам не вигідно
3 Те що мені важко знайти продавців-якраз говорить про те що в людей є кращі варіанти ніж я можу запропонувати і це нормально-це конкуренція , а той хто створив це конкурентне середовище-той молодець, тому створювати сталінськими методами гулаги де люди змушені були працювати за хліб... це не мій і не Порошенка метод
Якщо вам подобаються варіанти
голодомор але пришвидшена індустріалізація
або
перемога у війні але мільони перед війною і після війни в концтаборах
або
політична стабільність але цілі народи за ніч переселяються примусово за тисячі кілометрів
то так і скажіть, а то все бродите і не знаєте як рибку зїсти і в когорту ляшків не потрапити.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:39

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:А кто она сейчас в команде Зе? Ничего об этом не нашёл.

Хто вона в команді Зе, не в курсі.
Є непідтверджена інформація, що може бути одним з претендентів на голову комітету з нацбезпеки і оборони.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:43

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Любимец Песикота бывший регионал и заслуженный титушковод Рыбаков выигрывает пока на 207 округе 29 голосов у СН, подсчитано 94,42 % голосов. Интересная заруба.

Он скорее твой любимец, хотя регионалом не был, но был антимайдановец. А ты против Майдана
Да и не прав ты. Ваши СН уже правильно посчитали и лидирует Зуев. Только вот, 96.01 % висит уже весь этот день. Хммм, к чему бы это :) Может, по ночам считают :)


Это ты за него голосовал и плакал, что заслуженного титушку обижают, как всегда передернул вечером.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:45

  pesikot написав:На динамику надо смотреть, а в динамике продуктовая инфляция упала до приемлемых однозначных начений.


Сначала эту инфляцию раскрутили до НЕприемлемых значений!

Хочешь в динамике - будет тебе в динамике. Последние 10 лет:

2009 = 12,3%;
2010 = 9,1%;
2011 = 4,6%;
2012 = -0,2%
2013 = 0,5%
2014 = 24,9%;
2015 = 43,3%;
2016 = 12,4%;
2017 = 13,7%;
2018 = 9,8%.

Как видишь, Овоши управлялись куда эффективнее, приняв высокую инфляцию и сведя ее на нет за время своего правления.

"Реформаторы" же приняли около-нулевую, раздули ее до мировых антирекордов, после чего снизили до "просто" высокой. Такие профи, что аж майка заворачивается :mrgreen:

  pesikot написав:И напомню тебе, что в 2014-2015 шли активный боевые действия и не Украина начала эту войну.


Хороший был бы аргумент, если бы Яценюк с Кубивым не организовали обвал гривны (за которым неизбежно инфляция) ... за 1.5 месяца до начала боевых действий!

Единственная правда в твоем комментарии - это то, что не Украина начала эту войну...

Тем не менее, не все на войну удастся списать! За откаты по рефинансу на 200 млрд гривен, надеюсь, Гонтарева и Рожкова вместе со своим покровителем Порошенко будут понесут ответственность!! Это крупнейшее финансовое преступление в современной истории Украины!
zРадио
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