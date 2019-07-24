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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:30

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Кстати, успешные бизнесмены этого форума. Готовьтесь к IBAN.
Хотя, тут таких мало :)
Чего там готовиться то? Тупо склеить МФО и счет, прям революция
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:37

  sequence написав:
  mephala написав:..
..факели що горять по сибіру?
справедливости ради, факелы обычно горят не на месторождениях газа, а на местах нефтедобычи методом гидроразрыва пласта. Это попутный газ, знаток вы всего. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B0%D0%B7
у русских тоже есть большие хранилища газа, которые используются, как "маневровые" мощности при избыточной добыче


Там не применяют гидроразрыв пласта, а "попутный" газ - от нефтедобычи, но....где еще в мире сжигают газ?
И сжигают не только попутный газ, но и избыточный.
На те объемы, что добывает рфия никаких хранилищ не хватит - только качать.
И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.

У Украины тоже проблемы будут, но они в сравнение не идут с рашистскими.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:39

  ЛАД написав:
  rjkz написав:.......
Почему, чтобы работало предприятие, надо лезть в ВРУ? Хорошо работаешь, делаешь качественную продукцию - найдешь потребителя на нее и он заплатит деньги. Зачем нужна в этом деле политика?

В Раду лезть, возможно, и не обязательно, но связи "наверху" пока, к сожалению, нужны. Особенно для крупного предприятия.


Да, чтобы не наехали, чтобы списать задолженности по налогам и платежам в ПФУ, чтобы государство купило продукцию по конской цене.
Причин много.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:13

  rjkz написав:
  sequence написав:
  mephala написав:..
..факели що горять по сибіру?
справедливости ради, факелы обычно горят не на месторождениях газа, а на местах нефтедобычи методом гидроразрыва пласта. Это попутный газ, знаток вы всего. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B0%D0%B7
у русских тоже есть большие хранилища газа, которые используются, как "маневровые" мощности при избыточной добыче


Там не применяют гидроразрыв пласта, а "попутный" газ - от нефтедобычи, но....где еще в мире сжигают газ?
И сжигают не только попутный газ, но и избыточный.
На те объемы, что добывает рфия никаких хранилищ не хватит - только качать.
И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.


Насколько я помню, это было одной из причин, почему в свое время закончили газовую войну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:18

  Sommer написав:
Ну еще раз напомню не жившему в Украине:


Трепло ты дешевое!

  Sommer написав:1. К 2013-му экономику Украины сильно шатало. Настолько, что к концу 2013-го пришлось волевым решением приписывать рост ВВП отличный от нуля.


Это ты то жил в Украине, что такую дичь транслируешь? :mrgreen: Экономика стабильно и уверенно росла до августа 2013-го, когда в ответ на подготовку к подписанию Соглашения об Ассоциации РФ начала вводить протекционистские меры.

  Sommer написав:И 4-й пункт: ВВП Украины упал не потому, что пришел Кубив с Гонтаревой. А потому что напала рашка.


Очередной дешевый треп - ты бы так откровенно не позорился! На, смотри ВРП по областям. На кого рашка напала на Волыни, на Буковине, Полтавщине, что из региональный продукт обвалился на 20%???

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2018_u.xls

"Война все спишет" уже закончилось - украинцы дали адекватную оценку этой манипуляции, призванной замылить воровство и некомпетентность!
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 24 лип, 2019 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:19

  zРадио написав:rjkz,

канадкая диаспора, вероятно, и не может знать, чем живет средний украинец в Украине. У нее там действительно другая реальность, на которую действительно армовир гармонично ложится.

Но это все славнозвестная пирамида Маслоу - поэтому он (армовир) и не зашел пересичным. Не на что его надстраивать - фундамент отсутствует.

PS: Sommer, ты бы, да не отозвался :mrgreen: быть такого не может. Пропагадистская машина 4 из 5 лет была полностью в руках Порошенко. На 5-й год эта машина лишилась аж одних "плюсов" - ну прям удар ниже пояса...

PPS: почему чтобы быть депутатом, нужно последние 5 лет жить в Украине, а чтобы быть избирателем, такая норма отсутствует???


Армовир не зашел, потому что был фейковым.
Потом что на словах "агрессор", а на деле - "партнёр" с "**баными высотомерами".

Да и Томас с Нариком вышли неоднозначными.

Поэтому в Украине пипл это почувствовал. А за границей - наверняка и не слышали про всяких Бигусов. Поэтому и проголосовали "за стабильность". Ну и консульские-посольские и приближенные - тоже выразили заинтересованность в сохранении текущего положения

  rjkz написав:Ты головой ударился?
Где ты это увидел?
И где ты видел пороха причастным к отпору от рассистских упырей?
Напомню, когда в Илловайске этих самых парней по проводам ракидывало, твой херррой офшором панамским озабочен был. Когда парни блокировали "взаимовыгодную торговлю" с сепарами (уголь для вроттедамакрест в обмен на лес для блиндажей) порох их разгонял своими псами и только когда этот процесс не получилось остановить, порох решил его возглавить. То-же самое было с блокадой Крыма. И не только. Все, что сделала Украина против агрессора, начиналось снизу и порох этому противодействовал до момента, когда это было пора "возглавить" и распиариться как "спаситель нации". Он моральный у.р.о.д. какого свет не видывал. И танцевать ОН готов на костях полегших, если на этом увеличится его офшорное состояние.
И очень надеюсь увидеть как он будет прорываться через паспортный контроль а-ля его собратья по партии районов. Но не прорвется и его посадят. Надолго.
Береги голову, учись читать и понимать что читаешь.

Абсолютно верно

  sequence написав:Тему Томаса не трогают, бо с ним оказалось все э-э-э, не просто. Там все (греко-католики, Денисенко, Думенко) разоcрались между собой, и, как ни странно, "опцион" hold position УПЦ МП оказался самой выигрышной картой на текущий момент. Бо роль притесняемого у нас в стране - почти победа.
Срач начался еще до всяких Зеленских и конца СантаБарбаре пока не видно.
Поэтому, из армовира, осталась армова, а если пойдут подвижки по языку, то останется армия, а когда докопаются до итоговых масштабов воровства в таковой, то армовир в полном составе пойдет на свалку истории со всяким Вятровичами-Омелянами и прочей швалью

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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:37

  rjkz написав:И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.


Я, кстати, углубился в тему - не готов был тогда комментировать ваше предположение по насосной системе.

Проблема там не только/не столько с компрессорами, сколько в целом с пропускной способностью внутренних газопроводов.

Сегодня через Украину идет газ уренгойских месторождений. По Белтрансгазу и Северному Потоку 1 - ямбургских.

Ресурсной базы всего Ямала в текущей стадии его разработки недостаточно для наполнения еще и Северного Потока 2. Параллельно с его строительством идут работы по обеспечению транзита из Уренгоя до Выборга, находящегому по пути северного коридора.

По степени готовности - ХЗ. Российская пресса пишет о полной проектной загрузке СП2 к началу 2021-го.

Значит реально - плюс 1 год
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:41

  Yuri_61 написав:Как могла Анна Коваленко (любимица Порошенковской команды) попасть в команду Зе?

А как Вам бывшая замминистра МВД - Деева?
А Генплокулол без юридического образования?
А премьер-министр с "заочкой экстерном" МАУПа? :)
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 23:05

  Yuri_61 написав:
  Sommer написав:
  Yuri_61 написав:В ней есть что то садистское, это я вам всем кнопаю авторитетно, я людей "насквозь" вижу, я по природе интроверт, я людей после 5 - 10 минут наблюдения могу насквозь "раскусить", в этом у меня дар.


Какие результаты наблюдения за Зеленским? Ну или за Богданом?



вчера меня та дамочка выбесила меня до немагу.
поскромней ей надо быть
Господь создал сначала Адама, а затем, чтоб тому не скучно было, создал Еву из ребра оного.


Сексизм,религиозный сексизм.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 23:15

  Вкладчик1234 написав:А премьер-министр с "заочкой экстерном" МАУПа? :)


Это о ком? Не о Гройсмане, надеюсь? МАУП - это ж просто центр (лже-) научной юдофобии в Украине. Кроме шуток!
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