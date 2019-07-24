rjkz написав:

Ты головой ударился?Где ты это увидел?И где ты видел пороха причастным к отпору от рассистских упырей?Напомню, когда в Илловайске этих самых парней по проводам ракидывало, твой херррой офшором панамским озабочен был. Когда парни блокировали "взаимовыгодную торговлю" с сепарами (уголь для вроттедамакрест в обмен на лес для блиндажей) порох их разгонял своими псами и только когда этот процесс не получилось остановить, порох решил его возглавить. То-же самое было с блокадой Крыма. И не только. Все, что сделала Украина против агрессора, начиналось снизу и порох этому противодействовал до момента, когда это было пора "возглавить" и распиариться как "спаситель нации". Он моральный у.р.о.д. какого свет не видывал. И танцевать ОН готов на костях полегших, если на этом увеличится его офшорное состояние.И очень надеюсь увидеть как он будет прорываться через паспортный контроль а-ля его собратья по партии районов. Но не прорвется и его посадят. Надолго.Береги голову, учись читать и понимать что читаешь.