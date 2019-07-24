Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
справедливости ради, факелы обычно горят не на месторождениях газа, а на местах нефтедобычи методом гидроразрыва пласта. Это попутный газ, знаток вы всего. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B0%D0%B7 у русских тоже есть большие хранилища газа, которые используются, как "маневровые" мощности при избыточной добыче
Там не применяют гидроразрыв пласта, а "попутный" газ - от нефтедобычи, но....где еще в мире сжигают газ? И сжигают не только попутный газ, но и избыточный. На те объемы, что добывает рфия никаких хранилищ не хватит - только качать. И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.
У Украины тоже проблемы будут, но они в сравнение не идут с рашистскими.
rjkz написав:....... Почему, чтобы работало предприятие, надо лезть в ВРУ? Хорошо работаешь, делаешь качественную продукцию - найдешь потребителя на нее и он заплатит деньги. Зачем нужна в этом деле политика?
В Раду лезть, возможно, и не обязательно, но связи "наверху" пока, к сожалению, нужны. Особенно для крупного предприятия.
Да, чтобы не наехали, чтобы списать задолженности по налогам и платежам в ПФУ, чтобы государство купило продукцию по конской цене. Причин много.
справедливости ради, факелы обычно горят не на месторождениях газа, а на местах нефтедобычи методом гидроразрыва пласта. Это попутный газ, знаток вы всего. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B0%D0%B7 у русских тоже есть большие хранилища газа, которые используются, как "маневровые" мощности при избыточной добыче
Там не применяют гидроразрыв пласта, а "попутный" газ - от нефтедобычи, но....где еще в мире сжигают газ? И сжигают не только попутный газ, но и избыточный. На те объемы, что добывает рфия никаких хранилищ не хватит - только качать. И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.
Насколько я помню, это было одной из причин, почему в свое время закончили газовую войну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав: Ну еще раз напомню не жившему в Украине:
Трепло ты дешевое!
Sommer написав:1. К 2013-му экономику Украины сильно шатало. Настолько, что к концу 2013-го пришлось волевым решением приписывать рост ВВП отличный от нуля.
Это ты то жил в Украине, что такую дичь транслируешь? Экономика стабильно и уверенно росла до августа 2013-го, когда в ответ на подготовку к подписанию Соглашения об Ассоциации РФ начала вводить протекционистские меры.
Sommer написав:И 4-й пункт: ВВП Украины упал не потому, что пришел Кубив с Гонтаревой. А потому что напала рашка.
Очередной дешевый треп - ты бы так откровенно не позорился! На, смотри ВРП по областям. На кого рашка напала на Волыни, на Буковине, Полтавщине, что из региональный продукт обвалился на 20%???
канадкая диаспора, вероятно, и не может знать, чем живет средний украинец в Украине. У нее там действительно другая реальность, на которую действительно армовир гармонично ложится.
Но это все славнозвестная пирамида Маслоу - поэтому он (армовир) и не зашел пересичным. Не на что его надстраивать - фундамент отсутствует.
PS: Sommer, ты бы, да не отозвался быть такого не может. Пропагадистская машина 4 из 5 лет была полностью в руках Порошенко. На 5-й год эта машина лишилась аж одних "плюсов" - ну прям удар ниже пояса...
PPS: почему чтобы быть депутатом, нужно последние 5 лет жить в Украине, а чтобы быть избирателем, такая норма отсутствует???
Армовир не зашел, потому что был фейковым. Потом что на словах "агрессор", а на деле - "партнёр" с "**баными высотомерами".
Да и Томас с Нариком вышли неоднозначными.
Поэтому в Украине пипл это почувствовал. А за границей - наверняка и не слышали про всяких Бигусов. Поэтому и проголосовали "за стабильность". Ну и консульские-посольские и приближенные - тоже выразили заинтересованность в сохранении текущего положения
rjkz написав:Ты головой ударился? Где ты это увидел? И где ты видел пороха причастным к отпору от рассистских упырей? Напомню, когда в Илловайске этих самых парней по проводам ракидывало, твой херррой офшором панамским озабочен был. Когда парни блокировали "взаимовыгодную торговлю" с сепарами (уголь для вроттедамакрест в обмен на лес для блиндажей) порох их разгонял своими псами и только когда этот процесс не получилось остановить, порох решил его возглавить. То-же самое было с блокадой Крыма. И не только. Все, что сделала Украина против агрессора, начиналось снизу и порох этому противодействовал до момента, когда это было пора "возглавить" и распиариться как "спаситель нации". Он моральный у.р.о.д. какого свет не видывал. И танцевать ОН готов на костях полегших, если на этом увеличится его офшорное состояние. И очень надеюсь увидеть как он будет прорываться через паспортный контроль а-ля его собратья по партии районов. Но не прорвется и его посадят. Надолго. Береги голову, учись читать и понимать что читаешь.
Абсолютно верно
sequence написав:Тему Томаса не трогают, бо с ним оказалось все э-э-э, не просто. Там все (греко-католики, Денисенко, Думенко) разоcрались между собой, и, как ни странно, "опцион" hold position УПЦ МП оказался самой выигрышной картой на текущий момент. Бо роль притесняемого у нас в стране - почти победа. Срач начался еще до всяких Зеленских и конца СантаБарбаре пока не видно. Поэтому, из армовира, осталась армова, а если пойдут подвижки по языку, то останется армия, а когда докопаются до итоговых масштабов воровства в таковой, то армовир в полном составе пойдет на свалку истории со всяким Вятровичами-Омелянами и прочей швалью
rjkz написав:И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.
Я, кстати, углубился в тему - не готов был тогда комментировать ваше предположение по насосной системе.
Проблема там не только/не столько с компрессорами, сколько в целом с пропускной способностью внутренних газопроводов.
Сегодня через Украину идет газ уренгойских месторождений. По Белтрансгазу и Северному Потоку 1 - ямбургских.
Ресурсной базы всего Ямала в текущей стадии его разработки недостаточно для наполнения еще и Северного Потока 2. Параллельно с его строительством идут работы по обеспечению транзита из Уренгоя до Выборга, находящегому по пути северного коридора.
По степени готовности - ХЗ. Российская пресса пишет о полной проектной загрузке СП2 к началу 2021-го.
Yuri_61 написав:В ней есть что то садистское, это я вам всем кнопаю авторитетно, я людей "насквозь" вижу, я по природе интроверт, я людей после 5 - 10 минут наблюдения могу насквозь "раскусить", в этом у меня дар.
Какие результаты наблюдения за Зеленским? Ну или за Богданом?
вчера меня та дамочка выбесила меня до немагу. поскромней ей надо быть Господь создал сначала Адама, а затем, чтоб тому не скучно было, создал Еву из ребра оного.