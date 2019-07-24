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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3680368136823683>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
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5
Радикальна партія
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1
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2
Свобода
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10
Сила і честь
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3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 23:25

  zРадио написав:Это о ком? Не о Гройсмане, надеюсь? МАУП - это ж просто центр (лже-) научной юдофобии в Украине. Кроме шуток!

О нём :)

Если не ошибаюсь, всё именно так.
Сейчас уже лень проверять, иду спать:)
Я шарю
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 23:35

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Ну еще раз напомню не жившему в Украине:


Трепло ты дешевое!

  Sommer написав:1. К 2013-му экономику Украины сильно шатало. Настолько, что к концу 2013-го пришлось волевым решением приписывать рост ВВП отличный от нуля.


Это ты то жил в Украине, что такую дичь транслируешь? :mrgreen: Экономика стабильно и уверенно росла до августа 2013-го


Ага. Настолько стабильно росла, что в начале августа:
https://dragon-capital.com/ru/media/our-comments/konsensus-padenie-vvp-ukrainy-v-2013g-sostavit-02-inflyatsiya---34/
Падение ВВП Украины в 2013г составит 0,2%, инфляция - 3,4%
Руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен, основываясь на пересмотренных статданных за январь-июнь, прогнозирует, что реальный ВВП по итогам текущего года не изменится, хотя еще в январе эксперт ожидал рост показателя на 1,7%.


Тебе осталось обьявить что "не изменится" это означает стабильный рост. :mrgreen:

  zРадио написав:когда в ответ на подготовку к подписанию Соглашения об Ассоциации РФ начала вводить протекционистские меры.


"меры" начали вводиться задолго до августа 2013-го. Сырная война - это начало 2012-го, если не раньше.

  zРадио написав:
  Sommer написав:И 4-й пункт: ВВП Украины упал не потому, что пришел Кубив с Гонтаревой. А потому что напала рашка.


Очередной дешевый треп - ты бы так откровенно не позорился! На, смотри ВРП по областям. На кого рашка напала на Волыни, на Буковине, Полтавщине, что из региональный продукт обвалился на 20%???


(фейспалм) Ты еще задай вопрос: если в 41-м году немцы были только на востоке СССР, почему так плохо жилось на Урале?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 23:54

  Sommer написав:
  rjkz написав:
  sequence написав: справедливости ради, факелы обычно горят не на месторождениях газа, а на местах нефтедобычи методом гидроразрыва пласта. Это попутный газ, знаток вы всего. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B0%D0%B7
у русских тоже есть большие хранилища газа, которые используются, как "маневровые" мощности при избыточной добыче


Там не применяют гидроразрыв пласта, а "попутный" газ - от нефтедобычи, но....где еще в мире сжигают газ?
И сжигают не только попутный газ, но и избыточный.
На те объемы, что добывает рфия никаких хранилищ не хватит - только качать.
И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.


Насколько я помню, это было одной из причин, почему в свое время закончили газовую войну.


Для Украины вообще сейчас вопроса нет не покупать рпшный газ (даже типа из Словакии) - собственная добыча почти покрывает необходимое потребление. Заменить газовые плиты, колонки и котлы - и можно продавать в Европу. Но почему-то это не происходит - почему?
А для когда раша типа "перекрывает" газ Украине, на самом деле просто декларируют непоставку для Украины, но объем идет тот-же, потому что РЕЗКО возрастает продажа Словакии :mrgreen: , а физически труба как качала так и качает в том-же объеме).
Без украинских хранилищ транспортировка газа очень проблематична - это не только хранение газа.
Поэтому физически перекрыв закачку газа в украинскую ГТС, рп будет похожа на кота, который задними лапами наступил на текстикулы, орет, но не слазит. :mrgreen:
У Украины тоже будут технические проблемы с ГТС, но это на порядок меньше, чем у рп.
Но они-же "мызаценойнепостоим". :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 00:03

budivelnik
1 млрд грн / 5500 півробітників=15151 грн прибутку на співробітника в місяць....
В мене на горілці-сигаретах-пиві - співробітник дає плюс/мінус так само..

В таком случае может вам стоит немного уменьшить свои запросы, повысив зарплату своим работникам тысяч до 10-11 вместо
Не 7000 а 8200
...
Те що мені важко знайти продавців-якраз говорить про те що в людей є кращі варіанти ніж я можу запропонувати

и тогда у вас мало того, что исчезнет проблема с поиском работников, но вы еще и сможете выбирать из тех, кто придет к вам?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 00:05

  zРадио написав:
  rjkz написав:И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.


Я, кстати, углубился в тему - не готов был тогда комментировать ваше предположение по насосной системе.

Проблема там не только/не столько с компрессорами, сколько в целом с пропускной способностью внутренних газопроводов.

Сегодня через Украину идет газ уренгойских месторождений. По Белтрансгазу и Северному Потоку 1 - ямбургских.

Ресурсной базы всего Ямала в текущей стадии его разработки недостаточно для наполнения еще и Северного Потока 2. Параллельно с его строительством идут работы по обеспечению транзита из Уренгоя до Выборга, находящегому по пути северного коридора.

По степени готовности - ХЗ. Российская пресса пишет о полной проектной загрузке СП2 к началу 2021-го.

Значит реально - плюс 1 год


Никто и не спорит с тем, что при вводе дополнительных мощностей по прокачке, увеличивается требуемое количество газа, но...надо-же чтобы и потребление увеличилось, но оно никуда не увеличится - Европа плюс-минус потребляет одно и то-же количество.
Поэтому речи об увеличении прокачки нет. Есть речь о прекращении прокачки через Украину. Тогда все просто - надо сложить пропускную способность всех газопроводов в обход Украины и сравнить с потреблением. Если не получается, то придется качать через Украину. Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. По сравнению с тем, что нас уже постигло - мелочь. Но большой удар по рфии. А так, как-бы нам по каналу Пинчука не рассказывали - ЗВР рфии растет. Пусть не так быстро как им хочется, но мы задолбемся ждать пока они загнутся с приростом ЗВР и размером в 400+млрд баксов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 00:09

  yanyura написав:budivelnik
1 млрд грн / 5500 півробітників=15151 грн прибутку на співробітника в місяць....
В мене на горілці-сигаретах-пиві - співробітник дає плюс/мінус так само..

В таком случае может вам стоит немного уменьшить свои запросы, повысив зарплату своим работникам тысяч до 10-11 вместо


Да на ком там уменьшать запросы - на 3-4-х сотрудниках? :mrgreen: Ради каких тогда свечь вообще заниматься "бизнесом"? Я уже не стал давить на мозоль и объяснять, чем отличается ларек от системообразующего корпоративного бизнеса. Но тут вы написали... Оставьте в покое его законную "полторушку" гешефта - человек то статусный :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 00:14

  yanyura написав:budivelnik
1 млрд грн / 5500 півробітників=15151 грн прибутку на співробітника в місяць....
В мене на горілці-сигаретах-пиві - співробітник дає плюс/мінус так само..

В таком случае может вам стоит немного уменьшить свои запросы, повысив зарплату своим работникам тысяч до 10-11 вместо
Не 7000 а 8200
...
Те що мені важко знайти продавців-якраз говорить про те що в людей є кращі варіанти ніж я можу запропонувати

и тогда у вас мало того, что исчезнет проблема с поиском работников, но вы еще и сможете выбирать из тех, кто придет к вам?

Вы всерьёз поверили в те цифры?
Тем более, что зарплату 7000 он сам называл совсем недавно. Ссылку искать лень. Теперь уже стало 8200.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 00:17

  rjkz написав:...... Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. ....

Не буду говорить о наших проблемах, но наши "западные друзья" нам бы такое не позволили.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 00:19

  Sommer написав:
Ага. Настолько стабильно росла, что в начале августа:
https://dragon-capital.com/ru/media/our-comments/konsensus-padenie-vvp-ukrainy-v-2013g-sostavit-02-inflyatsiya---34/
Падение ВВП Украины в 2013г составит 0,2%, инфляция - 3,4%
Руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен, основываясь на пересмотренных статданных за январь-июнь, прогнозирует, что реальный ВВП по итогам текущего года не изменится, хотя еще в январе эксперт ожидал рост показателя на 1,7%.


Facepalm. Какой же ты неуч! И не стыдно приводить прогнозы эксперда, не попадающие в факт в 7 раз!

Инфляция в 2013-м составила 0,5%, а не 3,4%, которые ожидал "специалист", являющийся просто информационным диверсантом и работавший, среди прочих диверсантов, на смену власти!

https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 00:30

  ЛАД написав:
  rjkz написав:...... Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. ....

Не буду говорить о наших проблемах, но наши "западные друзья" нам бы такое не позволили.


Значит надо было настаивать на чем-то более существенном, чем "озабоченность и обеспокоенность".
Кто у нас "гений внешней политики" - я или порох?
Или его гениальность заключается только в том, что он прогибался туда куда ему скажут?
Про то, что для него рф - враг, это только слова, а на деле "торговый партнер".
В конце концов, ЛЭП в Крым "случайно" упала, когда ее атошники взорвали, с ГТС тоже такое могло случиться. Но не случилось.
rjkz
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