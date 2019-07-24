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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3680368136823683> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 24 лип, 2019 23:25 zРадио написав: Это о ком? Не о Гройсмане, надеюсь? МАУП - это ж просто центр (лже-) научной юдофобии в Украине. Кроме шуток! Это о ком? Не о Гройсмане, надеюсь? МАУП - это ж просто центр (лже-) научной юдофобии в Украине. Кроме шуток!

О нём



Если не ошибаюсь, всё именно так.

Сейчас уже лень проверять, иду спать:) О нёмЕсли не ошибаюсь, всё именно так.Сейчас уже лень проверять, иду спать:) Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8923 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6153 раз. Подякували: 2407 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 23:35 zРадио написав: Sommer написав:

Ну еще раз напомню не жившему в Украине:

Ну еще раз напомню не жившему в Украине:



Трепло ты дешевое!



Sommer написав: 1. К 2013-му экономику Украины сильно шатало. Настолько, что к концу 2013-го пришлось волевым решением приписывать рост ВВП отличный от нуля.

1. К 2013-му экономику Украины сильно шатало. Настолько, что к концу 2013-го пришлось волевым решением приписывать рост ВВП отличный от нуля.



Это ты то жил в Украине, что такую дичь транслируешь? Экономика стабильно и уверенно росла до августа 2013-го

Трепло ты дешевое!Это ты то жил в Украине, что такую дичь транслируешь?Экономика стабильно и уверенно росла до августа 2013-го



Ага. Настолько стабильно росла, что в начале августа:

https://dragon-capital.com/ru/media/our-comments/konsensus-padenie-vvp-ukrainy-v-2013g-sostavit-02-inflyatsiya---34/

Падение ВВП Украины в 2013г составит 0,2%, инфляция - 3,4%

Руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен, основываясь на пересмотренных статданных за январь-июнь, прогнозирует, что реальный ВВП по итогам текущего года не изменится, хотя еще в январе эксперт ожидал рост показателя на 1,7%.



Тебе осталось обьявить что "не изменится" это означает стабильный рост.



zРадио написав: когда в ответ на подготовку к подписанию Соглашения об Ассоциации РФ начала вводить протекционистские меры.

когда в ответ на подготовку к подписанию Соглашения об Ассоциации РФ начала вводить протекционистские меры.



"меры" начали вводиться задолго до августа 2013-го. Сырная война - это начало 2012-го, если не раньше.



zРадио написав: Sommer написав: И 4-й пункт: ВВП Украины упал не потому, что пришел Кубив с Гонтаревой. А потому что напала рашка. И 4-й пункт: ВВП Украины упал не потому, что пришел Кубив с Гонтаревой. А потому что напала рашка.



Очередной дешевый треп - ты бы так откровенно не позорился! На, смотри ВРП по областям. На кого рашка напала на Волыни, на Буковине, Полтавщине, что из региональный продукт обвалился на 20%???

Очередной дешевый треп - ты бы так откровенно не позорился! На, смотри ВРП по областям. На кого рашка напала на Волыни, на Буковине, Полтавщине, что из региональный продукт обвалился на 20%???



(фейспалм) Ты еще задай вопрос: если в 41-м году немцы были только на востоке СССР, почему так плохо жилось на Урале? Ага. Настолько стабильно росла, что в начале августа:Тебе осталось обьявить что "не изменится" это означает стабильный рост."меры" начали вводиться задолго до августа 2013-го. Сырная война - это начало 2012-го, если не раньше.(фейспалм) Ты еще задай вопрос: если в 41-м году немцы были только на востоке СССР, почему так плохо жилось на Урале? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4591 З нами з: 07.04.17 Подякував: 424 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2019 23:54 Sommer написав: rjkz написав: sequence написав: справедливости ради, факелы обычно горят не на месторождениях газа, а на местах нефтедобычи методом гидроразрыва пласта. Это попутный газ, знаток вы всего. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B0%D0%B7

у русских тоже есть большие хранилища газа, которые используются, как "маневровые" мощности при избыточной добыче справедливости ради, факелы обычно горят не на месторождениях газа, а на местах нефтедобычи методом гидроразрыва пласта. Это попутный газ, знаток вы всего.у русских тоже есть большие хранилища газа, которые используются, как "маневровые" мощности при избыточной добыче



Там не применяют гидроразрыв пласта, а "попутный" газ - от нефтедобычи, но....где еще в мире сжигают газ?

И сжигают не только попутный газ, но и избыточный.

На те объемы, что добывает рфия никаких хранилищ не хватит - только качать.

И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.

Там не применяют гидроразрыв пласта, а "попутный" газ - от нефтедобычи, но....где еще в мире сжигают газ?И сжигают не только попутный газ, но и избыточный.На те объемы, что добывает рфия никаких хранилищ не хватит - только качать.И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.



Насколько я помню, это было одной из причин, почему в свое время закончили газовую войну. Насколько я помню, это было одной из причин, почему в свое время закончили газовую войну.



Для Украины вообще сейчас вопроса нет не покупать рпшный газ (даже типа из Словакии) - собственная добыча почти покрывает необходимое потребление. Заменить газовые плиты, колонки и котлы - и можно продавать в Европу. Но почему-то это не происходит - почему?

А для когда раша типа "перекрывает" газ Украине, на самом деле просто декларируют непоставку для Украины, но объем идет тот-же, потому что РЕЗКО возрастает продажа Словакии , а физически труба как качала так и качает в том-же объеме).

Без украинских хранилищ транспортировка газа очень проблематична - это не только хранение газа.

Поэтому физически перекрыв закачку газа в украинскую ГТС, рп будет похожа на кота, который задними лапами наступил на текстикулы, орет, но не слазит.

У Украины тоже будут технические проблемы с ГТС, но это на порядок меньше, чем у рп.

Но они-же "мызаценойнепостоим". Для Украины вообще сейчас вопроса нет не покупать рпшный газ (даже типа из Словакии) - собственная добыча почти покрывает необходимое потребление. Заменить газовые плиты, колонки и котлы - и можно продавать в Европу. Но почему-то это не происходит - почему?А для когда раша типа "перекрывает" газ Украине, на самом деле просто декларируют непоставку для Украины, но объем идет тот-же, потому что РЕЗКО возрастает продажа Словакии, а физически труба как качала так и качает в том-же объеме).Без украинских хранилищ транспортировка газа очень проблематична - это не только хранение газа.Поэтому физически перекрыв закачку газа в украинскую ГТС, рп будет похожа на кота, который задними лапами наступил на текстикулы, орет, но не слазит.У Украины тоже будут технические проблемы с ГТС, но это на порядок меньше, чем у рп.Но они-же "мызаценойнепостоим". rjkz

Повідомлень: 9836 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4260 раз. Подякували: 2246 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 00:03 budivelnik

1 млрд грн / 5500 півробітників=15151 грн прибутку на співробітника в місяць....

В мене на горілці-сигаретах-пиві - співробітник дає плюс/мінус так само..

В таком случае может вам стоит немного уменьшить свои запросы, повысив зарплату своим работникам тысяч до 10-11 вместо

Не 7000 а 8200

...

Те що мені важко знайти продавців-якраз говорить про те що в людей є кращі варіанти ніж я можу запропонувати

и тогда у вас мало того, что исчезнет проблема с поиском работников, но вы еще и сможете выбирать из тех, кто придет к вам? В таком случае может вам стоит немного уменьшить свои запросы, повысив зарплату своим работникам тысяч до 10-11 вместои тогда у вас мало того, что исчезнет проблема с поиском работников, но вы еще и сможете выбирать из тех, кто придет к вам? yanyura Повідомлень: 4843 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1202 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 00:05 zРадио написав: rjkz написав: И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.

И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.



Я, кстати, углубился в тему - не готов был тогда комментировать ваше предположение по насосной системе.



Проблема там не только/не столько с компрессорами, сколько в целом с пропускной способностью внутренних газопроводов.



Сегодня через Украину идет газ уренгойских месторождений. По Белтрансгазу и Северному Потоку 1 - ямбургских.



Ресурсной базы всего Ямала в текущей стадии его разработки недостаточно для наполнения еще и Северного Потока 2. Параллельно с его строительством идут работы по обеспечению транзита из Уренгоя до Выборга, находящегому по пути северного коридора.



По степени готовности - ХЗ. Российская пресса пишет о полной проектной загрузке СП2 к началу 2021-го.



Значит реально - плюс 1 год Я, кстати, углубился в тему - не готов был тогда комментировать ваше предположение по насосной системе.Проблема там не только/не столько с компрессорами, сколько в целом с пропускной способностью внутренних газопроводов.Сегодня через Украину идет газ уренгойских месторождений. По Белтрансгазу и Северному Потоку 1 - ямбургских.Ресурсной базы всего Ямала в текущей стадии его разработки недостаточно для наполнения еще и Северного Потока 2. Параллельно с его строительством идут работы по обеспечению транзита из Уренгоя до Выборга, находящегому по пути северного коридора.По степени готовности - ХЗ. Российская пресса пишет о полной проектной загрузке СП2 к началу 2021-го.Значит реально - плюс 1 год



Никто и не спорит с тем, что при вводе дополнительных мощностей по прокачке, увеличивается требуемое количество газа, но...надо-же чтобы и потребление увеличилось, но оно никуда не увеличится - Европа плюс-минус потребляет одно и то-же количество.

Поэтому речи об увеличении прокачки нет. Есть речь о прекращении прокачки через Украину. Тогда все просто - надо сложить пропускную способность всех газопроводов в обход Украины и сравнить с потреблением. Если не получается, то придется качать через Украину. Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. По сравнению с тем, что нас уже постигло - мелочь. Но большой удар по рфии. А так, как-бы нам по каналу Пинчука не рассказывали - ЗВР рфии растет. Пусть не так быстро как им хочется, но мы задолбемся ждать пока они загнутся с приростом ЗВР и размером в 400+млрд баксов. Никто и не спорит с тем, что при вводе дополнительных мощностей по прокачке, увеличивается требуемое количество газа, но...надо-же чтобы и потребление увеличилось, но оно никуда не увеличится - Европа плюс-минус потребляет одно и то-же количество.Поэтому речи об увеличении прокачки нет. Есть речь о прекращении прокачки через Украину. Тогда все просто - надо сложить пропускную способность всех газопроводов в обход Украины и сравнить с потреблением. Если не получается, то придется качать через Украину. Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. По сравнению с тем, что нас уже постигло - мелочь. Но большой удар по рфии. А так, как-бы нам по каналу Пинчука не рассказывали - ЗВР рфии растет. Пусть не так быстро как им хочется, но мы задолбемся ждать пока они загнутся с приростом ЗВР и размером в 400+млрд баксов. rjkz

Повідомлень: 9836 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4260 раз. Подякували: 2246 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 00:09 yanyura написав: budivelnik

1 млрд грн / 5500 півробітників=15151 грн прибутку на співробітника в місяць....

В мене на горілці-сигаретах-пиві - співробітник дає плюс/мінус так само..

В таком случае может вам стоит немного уменьшить свои запросы, повысив зарплату своим работникам тысяч до 10-11 вместо

В таком случае может вам стоит немного уменьшить свои запросы, повысив зарплату своим работникам тысяч до 10-11 вместо



Да на ком там уменьшать запросы - на 3-4-х сотрудниках? Ради каких тогда свечь вообще заниматься "бизнесом"? Я уже не стал давить на мозоль и объяснять, чем отличается ларек от системообразующего корпоративного бизнеса. Но тут вы написали... Оставьте в покое его законную "полторушку" гешефта - человек то статусный Да на ком там уменьшать запросы - на 3-4-х сотрудниках?Ради каких тогда свечь вообще заниматься "бизнесом"? Я уже не стал давить на мозоль и объяснять, чем отличается ларек от системообразующего корпоративного бизнеса. Но тут вы написали... Оставьте в покое его законную "полторушку" гешефта - человек то статусный zРадио

Повідомлень: 3058 З нами з: 02.05.18 Подякував: 745 раз. Подякували: 1765 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 00:14 yanyura написав: budivelnik

1 млрд грн / 5500 півробітників=15151 грн прибутку на співробітника в місяць....

В мене на горілці-сигаретах-пиві - співробітник дає плюс/мінус так само..

В таком случае может вам стоит немного уменьшить свои запросы, повысив зарплату своим работникам тысяч до 10-11 вместо

Не 7000 а 8200

...

Те що мені важко знайти продавців-якраз говорить про те що в людей є кращі варіанти ніж я можу запропонувати

и тогда у вас мало того, что исчезнет проблема с поиском работников, но вы еще и сможете выбирать из тех, кто придет к вам? В таком случае может вам стоит немного уменьшить свои запросы, повысив зарплату своим работникам тысяч до 10-11 вместои тогда у вас мало того, что исчезнет проблема с поиском работников, но вы еще и сможете выбирать из тех, кто придет к вам?

Вы всерьёз поверили в те цифры?

Тем более, что зарплату 7000 он сам называл совсем недавно. Ссылку искать лень. Теперь уже стало 8200. Вы всерьёз поверили в те цифры?Тем более, что зарплату 7000 он сам называл совсем недавно. Ссылку искать лень. Теперь уже стало 8200. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13680 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 00:17 rjkz написав: ...... Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. .... ...... Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. ....

Не буду говорить о наших проблемах, но наши "западные друзья" нам бы такое не позволили. Не буду говорить о наших проблемах, но наши "западные друзья" нам бы такое не позволили. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13680 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 00:19 Sommer написав:

Ага. Настолько стабильно росла, что в начале августа:

https://dragon-capital.com/ru/media/our-comments/konsensus-padenie-vvp-ukrainy-v-2013g-sostavit-02-inflyatsiya---34/

Падение ВВП Украины в 2013г составит 0,2%, инфляция - 3,4%

Руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен, основываясь на пересмотренных статданных за январь-июнь, прогнозирует, что реальный ВВП по итогам текущего года не изменится, хотя еще в январе эксперт ожидал рост показателя на 1,7%. Ага. Настолько стабильно росла, что в начале августа:



Facepalm. Какой же ты неуч! И не стыдно приводить прогнозы эксперда, не попадающие в факт в 7 раз!



Инфляция в 2013-м составила 0,5%, а не 3,4%, которые ожидал "специалист", являющийся просто информационным диверсантом и работавший, среди прочих диверсантов, на смену власти!



https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/ Facepalm. Какой же ты неуч! И не стыдно приводить прогнозы эксперда, не попадающие в факт в 7 раз!, которые ожидал "специалист", являющийся просто информационным диверсантом и работавший, среди прочих диверсантов, на смену власти! zРадио

Повідомлень: 3058 З нами з: 02.05.18 Подякував: 745 раз. Подякували: 1765 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 00:30 ЛАД написав: rjkz написав: ...... Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. .... ...... Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. ....

Не буду говорить о наших проблемах, но наши "западные друзья" нам бы такое не позволили. Не буду говорить о наших проблемах, но наши "западные друзья" нам бы такое не позволили.



Значит надо было настаивать на чем-то более существенном, чем "озабоченность и обеспокоенность".

Кто у нас "гений внешней политики" - я или порох?

Или его гениальность заключается только в том, что он прогибался туда куда ему скажут?

Про то, что для него рф - враг, это только слова, а на деле "торговый партнер".

В конце концов, ЛЭП в Крым "случайно" упала, когда ее атошники взорвали, с ГТС тоже такое могло случиться. Но не случилось. Значит надо было настаивать на чем-то более существенном, чем "озабоченность и обеспокоенность".Кто у нас "гений внешней политики" - я или порох?Или его гениальность заключается только в том, что он прогибался туда куда ему скажут?Про то, что для него рф - враг, это только слова, а на деле "торговый партнер".В конце концов, ЛЭП в Крым "случайно" упала, когда ее атошники взорвали, с ГТС тоже такое могло случиться. Но не случилось. rjkz

Повідомлень: 9836 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4260 раз. Подякували: 2246 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3680368136823683> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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