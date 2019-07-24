Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен, основываясь на пересмотренных статданных за январь-июнь, прогнозирует, что реальный ВВП по итогам текущего года не изменится, хотя еще в январе эксперт ожидал рост показателя на 1,7%.
Тебе осталось обьявить что "не изменится" это означает стабильный рост.
zРадио написав:когда в ответ на подготовку к подписанию Соглашения об Ассоциации РФ начала вводить протекционистские меры.
"меры" начали вводиться задолго до августа 2013-го. Сырная война - это начало 2012-го, если не раньше.
zРадио написав:
Sommer написав:И 4-й пункт: ВВП Украины упал не потому, что пришел Кубив с Гонтаревой. А потому что напала рашка.
Очередной дешевый треп - ты бы так откровенно не позорился! На, смотри ВРП по областям. На кого рашка напала на Волыни, на Буковине, Полтавщине, что из региональный продукт обвалился на 20%???
(фейспалм) Ты еще задай вопрос: если в 41-м году немцы были только на востоке СССР, почему так плохо жилось на Урале?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
sequence написав: справедливости ради, факелы обычно горят не на месторождениях газа, а на местах нефтедобычи методом гидроразрыва пласта. Это попутный газ, знаток вы всего. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B0%D0%B7 у русских тоже есть большие хранилища газа, которые используются, как "маневровые" мощности при избыточной добыче
Там не применяют гидроразрыв пласта, а "попутный" газ - от нефтедобычи, но....где еще в мире сжигают газ? И сжигают не только попутный газ, но и избыточный. На те объемы, что добывает рфия никаких хранилищ не хватит - только качать. И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.
Насколько я помню, это было одной из причин, почему в свое время закончили газовую войну.
Для Украины вообще сейчас вопроса нет не покупать рпшный газ (даже типа из Словакии) - собственная добыча почти покрывает необходимое потребление. Заменить газовые плиты, колонки и котлы - и можно продавать в Европу. Но почему-то это не происходит - почему? А для когда раша типа "перекрывает" газ Украине, на самом деле просто декларируют непоставку для Украины, но объем идет тот-же, потому что РЕЗКО возрастает продажа Словакии , а физически труба как качала так и качает в том-же объеме). Без украинских хранилищ транспортировка газа очень проблематична - это не только хранение газа. Поэтому физически перекрыв закачку газа в украинскую ГТС, рп будет похожа на кота, который задними лапами наступил на текстикулы, орет, но не слазит. У Украины тоже будут технические проблемы с ГТС, но это на порядок меньше, чем у рп. Но они-же "мызаценойнепостоим".
rjkz написав:И еще, если остановить прокачку через Украину на очень долго, помимо гав компрессорной инфраструктуре, еще и ....цена на газ обвалится, и...на нефть тоже.
Я, кстати, углубился в тему - не готов был тогда комментировать ваше предположение по насосной системе.
Проблема там не только/не столько с компрессорами, сколько в целом с пропускной способностью внутренних газопроводов.
Сегодня через Украину идет газ уренгойских месторождений. По Белтрансгазу и Северному Потоку 1 - ямбургских.
Ресурсной базы всего Ямала в текущей стадии его разработки недостаточно для наполнения еще и Северного Потока 2. Параллельно с его строительством идут работы по обеспечению транзита из Уренгоя до Выборга, находящегому по пути северного коридора.
По степени готовности - ХЗ. Российская пресса пишет о полной проектной загрузке СП2 к началу 2021-го.
Значит реально - плюс 1 год
Никто и не спорит с тем, что при вводе дополнительных мощностей по прокачке, увеличивается требуемое количество газа, но...надо-же чтобы и потребление увеличилось, но оно никуда не увеличится - Европа плюс-минус потребляет одно и то-же количество. Поэтому речи об увеличении прокачки нет. Есть речь о прекращении прокачки через Украину. Тогда все просто - надо сложить пропускную способность всех газопроводов в обход Украины и сравнить с потреблением. Если не получается, то придется качать через Украину. Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. По сравнению с тем, что нас уже постигло - мелочь. Но большой удар по рфии. А так, как-бы нам по каналу Пинчука не рассказывали - ЗВР рфии растет. Пусть не так быстро как им хочется, но мы задолбемся ждать пока они загнутся с приростом ЗВР и размером в 400+млрд баксов.
1 млрд грн / 5500 півробітників=15151 грн прибутку на співробітника в місяць.... В мене на горілці-сигаретах-пиві - співробітник дає плюс/мінус так само..
В таком случае может вам стоит немного уменьшить свои запросы, повысив зарплату своим работникам тысяч до 10-11 вместо
Да на ком там уменьшать запросы - на 3-4-х сотрудниках? Ради каких тогда свечь вообще заниматься "бизнесом"? Я уже не стал давить на мозоль и объяснять, чем отличается ларек от системообразующего корпоративного бизнеса. Но тут вы написали... Оставьте в покое его законную "полторушку" гешефта - человек то статусный
Руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен, основываясь на пересмотренных статданных за январь-июнь, прогнозирует, что реальный ВВП по итогам текущего года не изменится, хотя еще в январе эксперт ожидал рост показателя на 1,7%.
Facepalm. Какой же ты неуч! И не стыдно приводить прогнозы эксперда, не попадающие в факт в 7 раз!
Инфляция в 2013-м составила 0,5%, а не 3,4%, которые ожидал "специалист", являющийся просто информационным диверсантом и работавший, среди прочих диверсантов, на смену власти!
rjkz написав:...... Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. ....
Не буду говорить о наших проблемах, но наши "западные друзья" нам бы такое не позволили.
Значит надо было настаивать на чем-то более существенном, чем "озабоченность и обеспокоенность". Кто у нас "гений внешней политики" - я или порох? Или его гениальность заключается только в том, что он прогибался туда куда ему скажут? Про то, что для него рф - враг, это только слова, а на деле "торговый партнер". В конце концов, ЛЭП в Крым "случайно" упала, когда ее атошники взорвали, с ГТС тоже такое могло случиться. Но не случилось.