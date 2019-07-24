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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3680368136823683

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 01:08

zРадио
Да на ком там уменьшать запросы - на 3-4-х сотрудниках?

Ну зачем же так преуменьшать?
4 сотрудника это магазин + 4-5 кафе + 2 пенсионера-сторожа по 0,5 ставки, вот и получается в 2,5 раза больше - 10 человек!

Я по натуре добрый человек, хочется помогать людям, вот и здесь, видя что у человека неприятности с подбором кадров, решился подсказать ему, как избавиться от проблемы. А т.к. он неоднократно писал, что входит в 1000 самых богатых людей Украины, для него поднять зарплату своим сотрудникам на 2-2,5 тыс., все равно как вам купить коробок спичек. :D

ЛАД
зарплату 7000 он сам называл совсем недавно. Ссылку искать лень. Теперь уже стало 8200.

Я тоже помню, что он писал про 7000. Но видимо ему надоело, что в кафе, в супе, посетители продолжают находить волосы (об этом он тоже писал), а продавцы вместо обслуживания обсуждают новости по телефону, вот и поднял до 8200.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 01:24

Re: Політичні дискусії

А что за у6людки здесь шария защищали? Даже вроде как голосовать за него собирались? https://censor.net.ua/resonance/3138712 ... sledovanie
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 06:39

  airmax78 написав:А что за у6людки здесь шария защищали? Даже вроде как голосовать за него собирались? https://censor.net.ua/resonance/3138712 ... sledovanie

Это "разоблачение" выеденного яйца не стоит
Tegularius
 
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