Додано: Чет 25 лип, 2019 01:08

zРадио

Да на ком там уменьшать запросы - на 3-4-х сотрудниках?

ЛАД

зарплату 7000 он сам называл совсем недавно. Ссылку искать лень. Теперь уже стало 8200.

Ну зачем же так преуменьшать?4 сотрудника это магазин + 4-5 кафе + 2 пенсионера-сторожа по 0,5 ставки, вот и получается в 2,5 раза больше - 10 человек!Я по натуре добрый человек, хочется помогать людям, вот и здесь, видя что у человека неприятности с подбором кадров, решился подсказать ему, как избавиться от проблемы. А т.к. он неоднократно писал, что входит в 1000 самых богатых людей Украины, для него поднять зарплату своим сотрудникам на 2-2,5 тыс., все равно как вам купить коробок спичек.Я тоже помню, что он писал про 7000. Но видимо ему надоело, что в кафе, в супе, посетители продолжают находить волосы (об этом он тоже писал), а продавцы вместо обслуживания обсуждают новости по телефону, вот и поднял до 8200.