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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3684368536863687>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:38

  Faceless написав:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2466577486918261&id=100006981015136

А относительно порохоботских каналов есть такие исследования?

Я так понимаю, сигнал "Прямого" во Львове мощнее всех :)
Я шарю
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:40

  Волгарь написав:..у него есть мысль и он ее думает..
та да. Сложнее потом искать причины зрад, но, слава богу последние пять лет c этим no problem - во всем виноваты москали, оказывается. Которые живут в гомне, какать ходят то ли на улицу, то ли под себя, но спят и видят куда заслать агента ФСБ
это, так сказать, краткое содержание предыдущих 5 лет на разных ветках
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:48

  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2466577486918261&id=100006981015136

А относительно порохоботских каналов есть такие исследования?

Я так понимаю, сигнал "Прямого" во Львове мощнее всех :)

Зачем откровенную чушь писать? Прямой никогда и не был топовым по охвату аудитории
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:49

  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2466577486918261&id=100006981015136

А относительно порохоботских каналов есть такие исследования?

Я так понимаю, сигнал "Прямого" во Львове мощнее всех :)

Зачем откровенную чушь писать? Прямой никогда и не был топовым по охвату аудитории

вам то откуда знать? или просто бла-бла-бла?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:51

  Мизантрóп написав:Faceless
до ввода Т2 вместо эфира год назад брал тюнера заранее,ибо таки цена со спросом на пару месяцев выросла на 50%.Думал загород взять комбо Т2/S2.Так продаван (Семкив Игорь , https://kievsat-shop.com.ua/contacts) предупредил,что властьимущие намерены были кодировать спутниковое большинства украинских каналов,но вмешались выборы,и повременили,комбо не рекомендоваал.Продаван говорил,что регулярно посещает тематические конференции,инфа 100%,чет лепил про VIASAT товарища ИВК.На днях прочел и в новостях https://ru.tsn.ua/ukrayina/vladelcam-sp ... 82541.html
ну и ради интереса проверил связь Бенджамина с VIASAT

с 20 января кодируют сигнал основных медиагрупп.
Виасат оформлен на Ткаченко но по сути Коломойского.
Экстра ТВ Ахметова.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:52

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:А относительно порохоботских каналов есть такие исследования?

Я так понимаю, сигнал "Прямого" во Львове мощнее всех :)

Зачем откровенную чушь писать? Прямой никогда и не был топовым по охвату аудитории

вам то откуда знать? или просто бла-бла-бла?

Тоже мне великий секрет.

  Оранжевый-хит сезона написав:Всё, ПЕС не проходит. Ура товарищи"!"

Уну, ты великий прогнозун :mrgreen:

viewtopic.php?p=4711289#p4711289
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:59

  sequence написав:
  Волгарь написав:..у него есть мысль и он ее думает..
та да. Сложнее потом искать причины зрад, но, слава богу последние пять лет c этим no problem - во всем виноваты москали, оказывается. Которые живут в гомне, какать ходят то ли на улицу, то ли под себя, но спят и видят куда заслать агента ФСБ


А на самом деле все не так? Ну поделись очередной простыней про вяликую победу, расскажи, что в Крыму был "обычный референдум", что на Восток Украины никто никого не засылал, что МН-17 сбили истребителем (или двумя), что в Британии, США, Черногории, Сирии и т.д. никакие агенты не действовали...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:01

  sequence написав:
  Волгарь написав:..у него есть мысль и он ее думает..
та да. Сложнее потом искать причины зрад, но, слава богу последние пять лет c этим no problem - во всем виноваты москали, оказывается. Которые живут в гомне, какать ходят то ли на улицу, то ли под себя, но спят и видят куда заслать агента ФСБ
это, так сказать, краткое содержание предыдущих 5 лет на разных ветках

Не только спят и видят - уже заслали НА ФОРУМ. Как минимум, Вы, Я и еще с десяток персонажей, категорически не понимающих как можно с упорством, достойным лучшего применения, тысячами постов на протяжении нескольких лет извергать подобную ахинею.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:02

  zРадио написав:
Вот так пафос и растворяется, потому что операционной прибыли моя компания делает 3,5 млрд грн в год, или 58333 грн в месяц на сотрудника!


Уже 3.5. :mrgreen:

Вот что форум животворящий делает, прибыль увеличилась в 3 раза всего за день!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:07

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Ага. Настолько стабильно росла, что в начале августа:
https://dragon-capital.com/ru/media/our-comments/konsensus-padenie-vvp-ukrainy-v-2013g-sostavit-02-inflyatsiya---34/
Падение ВВП Украины в 2013г составит 0,2%, инфляция - 3,4%
Руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен, основываясь на пересмотренных статданных за январь-июнь, прогнозирует, что реальный ВВП по итогам текущего года не изменится, хотя еще в январе эксперт ожидал рост показателя на 1,7%.


Facepalm. Какой же ты неуч! И не стыдно приводить прогнозы эксперда, не попадающие в факт в 7 раз!

Инфляция в 2013-м составила 0,5%, а не 3,4%, которые ожидал "специалист", являющийся просто информационным диверсантом и работавший, среди прочих диверсантов, на смену власти!


О, пошли отговорки. Ты еще его врагом народа обьяви. :mrgreen:

Инфляция в 2013-м была разогнана, когда Янек облажался в Брюсселе и народ понял, что дело пахнет жареным. По поводу оригинальных тезисов (ВВП и торговых войн), что характерно, опровержений от тебя не возникло.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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