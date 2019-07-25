Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:..у него есть мысль и он ее думает..
та да. Сложнее потом искать причины зрад, но, слава богу последние пять лет c этим no problem - во всем виноваты москали, оказывается. Которые живут в гомне, какать ходят то ли на улицу, то ли под себя, но спят и видят куда заслать агента ФСБ это, так сказать, краткое содержание предыдущих 5 лет на разных ветках
Мизантрóп написав:Faceless до ввода Т2 вместо эфира год назад брал тюнера заранее,ибо таки цена со спросом на пару месяцев выросла на 50%.Думал загород взять комбо Т2/S2.Так продаван (Семкив Игорь , https://kievsat-shop.com.ua/contacts) предупредил,что властьимущие намерены были кодировать спутниковое большинства украинских каналов,но вмешались выборы,и повременили,комбо не рекомендоваал.Продаван говорил,что регулярно посещает тематические конференции,инфа 100%,чет лепил про VIASAT товарища ИВК.На днях прочел и в новостях https://ru.tsn.ua/ukrayina/vladelcam-sp ... 82541.html ну и ради интереса проверил связь Бенджамина с VIASAT
с 20 января кодируют сигнал основных медиагрупп. Виасат оформлен на Ткаченко но по сути Коломойского. Экстра ТВ Ахметова.
Волгарь написав:..у него есть мысль и он ее думает..
та да. Сложнее потом искать причины зрад, но, слава богу последние пять лет c этим no problem - во всем виноваты москали, оказывается. Которые живут в гомне, какать ходят то ли на улицу, то ли под себя, но спят и видят куда заслать агента ФСБ
А на самом деле все не так? Ну поделись очередной простыней про вяликую победу, расскажи, что в Крыму был "обычный референдум", что на Восток Украины никто никого не засылал, что МН-17 сбили истребителем (или двумя), что в Британии, США, Черногории, Сирии и т.д. никакие агенты не действовали...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Волгарь написав:..у него есть мысль и он ее думает..
та да. Сложнее потом искать причины зрад, но, слава богу последние пять лет c этим no problem - во всем виноваты москали, оказывается. Которые живут в гомне, какать ходят то ли на улицу, то ли под себя, но спят и видят куда заслать агента ФСБ это, так сказать, краткое содержание предыдущих 5 лет на разных ветках
Не только спят и видят - уже заслали НА ФОРУМ. Как минимум, Вы, Я и еще с десяток персонажей, категорически не понимающих как можно с упорством, достойным лучшего применения, тысячами постов на протяжении нескольких лет извергать подобную ахинею.
Руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен, основываясь на пересмотренных статданных за январь-июнь, прогнозирует, что реальный ВВП по итогам текущего года не изменится, хотя еще в январе эксперт ожидал рост показателя на 1,7%.
Facepalm. Какой же ты неуч! И не стыдно приводить прогнозы эксперда, не попадающие в факт в 7 раз!
Инфляция в 2013-м составила 0,5%, а не 3,4%, которые ожидал "специалист", являющийся просто информационным диверсантом и работавший, среди прочих диверсантов, на смену власти!
О, пошли отговорки. Ты еще его врагом народа обьяви.
Инфляция в 2013-м была разогнана, когда Янек облажался в Брюсселе и народ понял, что дело пахнет жареным. По поводу оригинальных тезисов (ВВП и торговых войн), что характерно, опровержений от тебя не возникло.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.