3,5 - операционная прибыль, 1 - чистая прибыль. Учи IFRS, или GAAP, или хотя бы "Экономикс" почитай - на финансовом же форуме пишешь, а не на своем галимом цензоре
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 25 лип, 2019 16:17
3,5 - операционная прибыль, 1 - чистая прибыль. Учи IFRS, или GAAP, или хотя бы "Экономикс" почитай - на финансовом же форуме пишешь, а не на своем галимом цензоре
Додано: Чет 25 лип, 2019 16:21
"не скважины сезонно меняют дебет, а газодобытчики уменьшают и увеличивают объемы"
ось це ви називаєте фактами?
так само можна було написати що інопланетяни забирають газ влітку щоб труба не лопнула.
вас питають якими конкретно діями забезпечено гнучкість видобутку а ви починаєте тут верзти казна що.
sequence і то хоч якусь теорію запропонував хоча на мою думку вона досить спірна так як не підтверджена даними коли і скільки скважин вводиться в експлуатацію та коли і скільки виводиться з неї. а від вас взагалі нуль інформації було. одне балабольство.
Додано: Чет 25 лип, 2019 16:34
1 А може це не я впав а населення піднялось?
2 А може це повязане з тим що в 2016-2017 я вивів свої капітали з будівництва по багатьом причинам
а - конкуренція
б - мені стукнуло 50 і я вирішив пожити трошки для себе
Тому
Головний критерій це кінцевий результат
В кінцевому результаті ще через 5 років я буду просто забезпеченим пенсіонером який навіть не буде ходити отримувати пенсію бо йому западло буде приїзжати з якогось курорту за парою тисяч гривень
І при цьому я буду вже в 4 млн найбагатших - тобто по Вашому опущусь вниз по ієрархії.... але може це нормально? ніколи не думали над народною приказкою
час каміння розкидати- час каміння збирати.
Я вже не розкидаю і йду по інерції передаючи потихеньку все дітям.
ПС
А може я просто маскуюсь ,адже і в 2016 і в 2017 і в 2018 присутні дві цифри і 1 млн найбагатших і 2 млн найбагатших...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 25 лип, 2019 16:44
Сидить в ольгіно хлопчик з кредитним айфоном і думу-думає -чи то їсти перестати чи з дівчатами спілкуватись-а все заради святої мети -погасити кредит...
Тут бах - мрія - і він вже в директораті здоровенної компанії в 5000+осіб , з 1 млрд операційного прибутку.... Тільки розмріявся-тут бац по голові простий власник магазинчика в якого на людину такіж прибутки...
в ольгіця стрес і розрив шаблону... навіщо вчитись ,навіщо вивчати розумні слова IFRS, или GAAP , якщо все так просто...
Але вирішив попручатись і давай корпорацію з ФОПом і далі рівняти...
Тому для знавця розумних слів і примітива по суті...
Виконавчий директор будь-якої корпорації не є власником , а тому прибуток який створює кожен працівник корпорації йде в кишеню власника корпорації..
Так от ФОП=власник , а те що під ФОПом є найняті які крім купівлі товару витрачають гроші на покращення своїх умов праці- власника не гребе , це кошти які він не бачить.
Я в себе в кищені бачу 15000 в місяць з кожного і 10000 яких направляю в подальше збільшення своєї власності а не в унітаз чи айфон..
А що направляє собі з прибутку на папері корпорації якийсь старший по прибиральниках?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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