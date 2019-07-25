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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3684368536863687

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:17

  Sommer написав:
  zРадио написав:
Вот так пафос и растворяется, потому что операционной прибыли моя компания делает 3,5 млрд грн в год, или 58333 грн в месяц на сотрудника!


Уже 3.5. :mrgreen:

Вот что форум животворящий делает, прибыль увеличилась в 3 раза всего за день!


3,5 - операционная прибыль, 1 - чистая прибыль. Учи IFRS, или GAAP, или хотя бы "Экономикс" почитай - на финансовом же форуме пишешь, а не на своем галимом цензоре :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:21

  Волгарь написав:
  sequence написав:
  mephala написав:sequence
якщо це не сайт по вуглеводням то навіщо тоді піднімати цю тему?
а якщо вже підняли то пояснюйте чим забезпечені твердження.

тему эту подняли, бо она относится к профильной ветке и связана с финансами.
Вы же также не можете возразить по сути, только пробубнели нечто в стиле "spice must flow" и жутко удивляетесь, чего у газпрома добыча летом на 20% меньше.
гуглите сами, гугл знает почти все.
моя версия прежняя: летом "добивают" скважины с низким дебетом, осенью начинают бурить новые под рост спроса. У русских не одна скважина и не одно родовыще, есть чем маневрировать.
у Украины позиция только одна и она э-э-э, сомнительная - чего русские не хотят платить нам по 3 ярда в год?

Артель напрасный труд - вести диалог с этим форумчанином. Этот персонаж очень похож на всем известного будевельника - у него есть мысль и он ее думает. При этом реальная действительность НЕ ИМЕЕТ ДЛЯ ЭТОГО МУЧИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ. Индивид живет в собственном мире, в котором легко уживаются два взаимно исключающих друг друга факта - ТЕМ ХУЖЕ ДЛЯ ФАКТОВ. Реальность эта устоялась давным давно, и изменению не подлежит.

"не скважины сезонно меняют дебет, а газодобытчики уменьшают и увеличивают объемы"
ось це ви називаєте фактами?
так само можна було написати що інопланетяни забирають газ влітку щоб труба не лопнула.
вас питають якими конкретно діями забезпечено гнучкість видобутку а ви починаєте тут верзти казна що.
sequence і то хоч якусь теорію запропонував хоча на мою думку вона досить спірна так як не підтверджена даними коли і скільки скважин вводиться в експлуатацію та коли і скільки виводиться з неї. а від вас взагалі нуль інформації було. одне балабольство.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:34

  yanyura написав:
Добавлено: Вс 20 мар, 2016 12:57
Я вважаю що вхожу в 5% найбагатших людей України :D ( це твердження має запас в рази . в реалі думаю що ввійду в 1%)
Валютный рынок в контексте 2016 год
Добавлено: Чт 23 фев, 2017 21:04
я зробив все що міг і вхожу в 1 млн найкращих

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Добавлено: Пн 26 мар, 2018 16:15
я вважаю що вхожу в 5% найбагатших українців ( хоча і в самому кінці цих відсотків)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Добавлено: Чт 25 июл, 2019 14:40
я в перших 2 млн(5%)
Політичні дискусії
Да уж. За 2,5 года (с 23 фев, 2017 по 25 июл, 2019) упасть в 2 раза...
1 А може це не я впав а населення піднялось?
2 А може це повязане з тим що в 2016-2017 я вивів свої капітали з будівництва по багатьом причинам
а - конкуренція
б - мені стукнуло 50 і я вирішив пожити трошки для себе

Тому
Головний критерій це кінцевий результат
В кінцевому результаті ще через 5 років я буду просто забезпеченим пенсіонером який навіть не буде ходити отримувати пенсію бо йому западло буде приїзжати з якогось курорту за парою тисяч гривень
І при цьому я буду вже в 4 млн найбагатших - тобто по Вашому опущусь вниз по ієрархії.... але може це нормально? ніколи не думали над народною приказкою
час каміння розкидати- час каміння збирати.
Я вже не розкидаю і йду по інерції передаючи потихеньку все дітям.

ПС
А може я просто маскуюсь ,адже і в 2016 і в 2017 і в 2018 присутні дві цифри і 1 млн найбагатших і 2 млн найбагатших... :D
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:44

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:
Вот так пафос и растворяется, потому что операционной прибыли моя компания делает 3,5 млрд грн в год, или 58333 грн в месяц на сотрудника!
Уже 3.5. :mrgreen:
Вот что форум животворящий делает, прибыль увеличилась в 3 раза всего за день!
3,5 - операционная прибыль, 1 - чистая прибыль. Учи IFRS, или GAAP, или хотя бы "Экономикс" почитай - на финансовом же форуме пишешь, а не на своем галимом цензоре :mrgreen:
Сидить в ольгіно хлопчик з кредитним айфоном і думу-думає -чи то їсти перестати чи з дівчатами спілкуватись-а все заради святої мети -погасити кредит...
Тут бах - мрія - і він вже в директораті здоровенної компанії в 5000+осіб , з 1 млрд операційного прибутку.... Тільки розмріявся-тут бац по голові простий власник магазинчика в якого на людину такіж прибутки...
в ольгіця стрес і розрив шаблону... навіщо вчитись ,навіщо вивчати розумні слова IFRS, или GAAP , якщо все так просто...
Але вирішив попручатись і давай корпорацію з ФОПом і далі рівняти...
Тому для знавця розумних слів і примітива по суті...
Виконавчий директор будь-якої корпорації не є власником , а тому прибуток який створює кожен працівник корпорації йде в кишеню власника корпорації..
Так от ФОП=власник , а те що під ФОПом є найняті які крім купівлі товару витрачають гроші на покращення своїх умов праці- власника не гребе , це кошти які він не бачить.
Я в себе в кищені бачу 15000 в місяць з кожного і 10000 яких направляю в подальше збільшення своєї власності а не в унітаз чи айфон..
А що направляє собі з прибутку на папері корпорації якийсь старший по прибиральниках?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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