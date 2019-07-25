Додано: Чет 25 лип, 2019 16:34

yanyura написав:

Я вважаю що вхожу в 5% найбагатших людей України ( це твердження має запас в рази . в реалі думаю що ввійду в 1%) Добавлено: Вс 20 мар, 2016 12:57Я вважаю що вхожу в 5% найбагатших людей України( це твердження має запас в рази . в реалі думаю що ввійду в 1%) Валютный рынок в контексте 2016 год

Добавлено: Чт 23 фев, 2017 21:04

я зробив все що міг і вхожу в 1 млн найкращих

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения? Добавлено: Пн 26 мар, 2018 16:15

я вважаю що вхожу в 5% найбагатших українців ( хоча і в самому кінці цих відсотків) Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Добавлено: Чт 25 июл, 2019 14:40

я в перших 2 млн(5%) Політичні дискусії

Да уж. За 2,5 года (с 23 фев, 2017 по 25 июл, 2019) упасть в 2 раза... Да уж. За 2,5 года (с 23 фев, 2017 по 25 июл, 2019) упасть в 2 раза...

1 А може це не я впав а населення піднялось?2 А може це повязане з тим що в 2016-2017 я вивів свої капітали з будівництва по багатьом причинама - конкуренціяб - мені стукнуло 50 і я вирішив пожити трошки для себеТомуГоловний критерій це кінцевий результатВ кінцевому результаті ще через 5 років я буду просто забезпеченим пенсіонером який навіть не буде ходити отримувати пенсію бо йому западло буде приїзжати з якогось курорту за парою тисяч гривеньІ при цьому я буду вже в 4 млн найбагатших - тобто по Вашому опущусь вниз по ієрархії.... але може це нормально? ніколи не думали над народною приказкоючас каміння розкидати- час каміння збирати.Я вже не розкидаю і йду по інерції передаючи потихеньку все дітям.ПСА може я просто маскуюсь ,адже і в 2016 і в 2017 і в 2018 присутні дві цифри і 1 млн найбагатших і 2 млн найбагатших...