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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 368636873688368936903691> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 25 лип, 2019 18:45 Re: Політичні дискусії Просматривая список уже депутатов от СН и лозунг "запрос общества на новые лица", вспомнился вот этот эпизод

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2777 З нами з: 31.08.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 747 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 18:45 zРадио написав: budivelnik написав: навіщо вчитись ,навіщо вивчати розумні слова IFRS, или GAAP , якщо все так просто... навіщо вчитись ,навіщо вивчати розумні слова, якщо все так просто... Вот поэтому ты - собственник ларька, а не крупной компании

А "навіщо вчитись" - это тупо в цитатник. Образование - тоже пережиток клятого совка? Вот поэтому ты - собственник ларька, а не крупной компанииА "навіщо вчитись" - это тупо в цитатник. Образование - тоже пережиток клятого совка? 1 Дай боже тобі прочитати хоча б 30% від того що вже прочитав я

2 Дай боже тобі під кінець карєри мати 30% того що зараз є в мене

3 В чому різниця між власником і найнятим

Власнику завжди не вистарчає вже заробленого бо він знає-бачить де ще щось можна зробити і під кінець активної карєри просто не має часу можливостей виратити вже зароблене , а тому передає дітям...

Найнятий ,користуючись корпоративним авто і корпоративною страховкою , проживаючи в знятій квартирі і користуючись гаджетом в квартальну зарплату - постійно має в кишені гроші на нічний клуб , кальян і жінок з низькою самооцінкою....але після 40 в нього це все зникає і він починає пити або істерити розповідаючи як навколо все погано.



То як - правильну картинку я намалював?

Де з одного боку власник який тратить в рази менше ніж його опонент , але в якого все добре

І опонент в якого слюна і амбіції зашкалюють - але хробачок всередині давно підточив його впевненість і він боїться завтра-бо завтра в нього буде все ще гірше ніж сьогодні. 1 Дай боже тобі прочитати хоча б 30% від того що вже прочитав я2 Дай боже тобі під кінець карєри мати 30% того що зараз є в мене3 В чому різниця між власником і найнятимВласнику завжди не вистарчає вже заробленого бо він знає-бачить де ще щось можна зробити і під кінець активної карєри просто не має часу можливостей виратити вже зароблене , а тому передає дітям...Найнятий ,користуючись корпоративним авто і корпоративною страховкою , проживаючи в знятій квартирі і користуючись гаджетом в квартальну зарплату - постійно має в кишені гроші на нічний клуб , кальян і жінок з низькою самооцінкою....але після 40 в нього це все зникає і він починає пити або істерити розповідаючи як навколо все погано.То як - правильну картинку я намалював?Де з одного боку власник який тратить в рази менше ніж його опонент , але в якого все добреІ опонент в якого слюна і амбіції зашкалюють - але хробачок всередині давно підточив його впевненість і він боїться завтра-бо завтра в нього буде все ще гірше ніж сьогодні. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21233 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 19:13 budivelnik написав: 1 Дай боже тобі прочитати хоча б 30% від того що вже прочитав я

2 Дай боже тобі під кінець карєри мати 30% того що зараз є в мене

3 В чому різниця між власником і найнятим

Власнику завжди не вистарчає вже заробленого бо він знає-бачить де ще щось можна зробити і під кінець активної карєри просто не має часу можливостей виратити вже зароблене , а тому передає дітям...

Найнятий ,користуючись корпоративним авто і корпоративною страховкою , проживаючи в знятій квартирі і користуючись гаджетом в квартальну зарплату - постійно має в кишені гроші на нічний клуб , кальян і жінок з низькою самооцінкою....але після 40 в нього це все зникає і він починає пити або істерити розповідаючи як навколо все погано.

То як - правильну картинку я намалював?

Де з одного боку власник який тратить в рази менше ніж його опонент , але в якого все добре

І опонент в якого слюна і амбіції зашкалюють - але хробачок всередині давно підточив його впевненість і він боїться завтра-бо завтра в нього буде все ще гірше ніж сьогодні. 1 Дай боже тобі прочитати хоча б 30% від того що вже прочитав я2 Дай боже тобі під кінець карєри мати 30% того що зараз є в мене3 В чому різниця між власником і найнятимВласнику завжди не вистарчає вже заробленого бо він знає-бачить де ще щось можна зробити і під кінець активної карєри просто не має часу можливостей виратити вже зароблене , а тому передає дітям...Найнятий ,користуючись корпоративним авто і корпоративною страховкою , проживаючи в знятій квартирі і користуючись гаджетом в квартальну зарплату - постійно має в кишені гроші на нічний клуб , кальян і жінок з низькою самооцінкою....але після 40 в нього це все зникає і він починає пити або істерити розповідаючи як навколо все погано.То як - правильну картинку я намалював?Де з одного боку власник який тратить в рази менше ніж його опонент , але в якого все добреІ опонент в якого слюна і амбіції зашкалюють - але хробачок всередині давно підточив його впевненість і він боїться завтра-бо завтра в нього буде все ще гірше ніж сьогодні.



Какая завышенная самооценка - и про образование, и доходы, не говоря о безапелляционном суждении о том на что тратит оппонент заработанное. Какая завышенная самооценка - и про образование, и доходы, не говоря о безапелляционном суждении о том на что тратит оппонент заработанное. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1615 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 486 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 19:46 shapo написав:

Какая завышенная самооценка - и про образование, и доходы, не говоря о безапелляционном суждении о том на что тратит оппонент заработанное. Какая завышенная самооценка - и про образование, и доходы, не говоря о безапелляционном суждении о том на что тратит оппонент заработанное.



Да он вообще не отстреливает, кто управляет корп. бизнесом, потому что его туда даже на порог не пустят!



СЕО до 40 - исключение, а не практика. Даже если речь о самых инновационных компаниях. Функциональные директора - 30+. И жизнь для них не заканчивается в 40. Даже в 50 не заканчивается. Почти все, кто не проворовался, во-первых, уходят с парашютами, а во-вторых, уходят не в никуда, и уж точно повально не в запой!



Для украинских СЕО крупного бизнеса за стандартный 3-летний контракт более, чем реально, заработать 0,5-1.5 млн долларов. Не знаю стоимость бизнеса budivelnik-а, но что-то мне подсказывает, что это как минимум на порядок меньше. А то и на порядок, а затем еще разделить на 2-3



Переключиться на собственный бизнес для наемных ТОП-ов - шаг действительно непростой, но те, кто этого хочет, без особых проблем его делают. И, разумеется, это не забегаловки и не ларьки под домом. Как правило, понимание рынка и всего value chain помогает построить успешный бизнес в качестве B2B поставщика, или же B2C компании, ориентированной на один из сегментов "родного" рынка.



Очень часто ТОП-ов приглашают построить конкурента корпораций, на которые те работали, на правах соучредителя.



Вопрос, что лучше - предпринимательство, или карьера, слишком философский, чтобы на него отвечать однозначно. Каждый решает за себя сам. Быть директором какого-нибудь условного Comfy, разумеется, хуже, чем быть собственником Comfy, но быть директором Comfy, или собственником ларька... извините... Нужно посоставлять масштаб бизнеса, его вызовов, состава работы, окружения, в котором приходится вариться и пр. Да он вообще не отстреливает, кто управляет корп. бизнесом, потому что его туда даже на порог не пустят!СЕО до 40 - исключение, а не практика. Даже если речь о самых инновационных компаниях. Функциональные директора - 30+. И жизнь для них не заканчивается в 40. Даже в 50 не заканчивается. Почти все, кто не проворовался, во-первых, уходят с парашютами, а во-вторых, уходят не в никуда, и уж точно повально не в запой!Для украинских СЕО крупного бизнеса за стандартный 3-летний контракт более, чем реально, заработать 0,5-1.5 млн долларов. Не знаю стоимость бизнеса-а, но что-то мне подсказывает, что это как минимум на порядок меньше. А то и на порядок, а затем еще разделить на 2-3Переключиться на собственный бизнес для наемных ТОП-ов - шаг действительно непростой, но те, кто этого хочет, без особых проблем его делают. И, разумеется, это не забегаловки и не ларьки под домом. Как правило, понимание рынка и всего value chain помогает построить успешный бизнес в качестве B2B поставщика, или же B2C компании, ориентированной на один из сегментов "родного" рынка.Очень часто ТОП-ов приглашают построить конкурента корпораций, на которые те работали, на правах соучредителя.Вопрос, что лучше - предпринимательство, или карьера, слишком философский, чтобы на него отвечать однозначно. Каждый решает за себя сам. Быть директором какого-нибудь условного Comfy, разумеется, хуже, чем быть собственником Comfy, но быть директором Comfy, или собственником ларька... извините... Нужно посоставлять масштаб бизнеса, его вызовов, состава работы, окружения, в котором приходится вариться и пр. zРадио

Повідомлень: 3070 З нами з: 02.05.18 Подякував: 748 раз. Подякували: 1768 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 20:03 budivelnik написав:

ПС

А може я просто маскуюсь ,адже і в 2016 і в 2017 і в 2018 присутні дві цифри і 1 млн найбагатших і 2 млн найбагатших... ПСА може я просто маскуюсь ,адже і в 2016 і в 2017 і в 2018 присутні дві цифри і 1 млн найбагатших і 2 млн найбагатших...

просто маскируюсь





Когда оппонентов будете упрекать в каких-то расхождениях, считайте, что они тоже просто маскируются.



Но Вы к оппонентам не так, как к себе. просто маскируюсьКогда оппонентов будете упрекать в каких-то расхождениях, считайте, что они тоже просто маскируются.Но Вы к оппонентам не так, как к себе. detroytred

Повідомлень: 21994 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 21:11 zРадио написав: ля украинских СЕО крупного бизнеса за стандартный 3-летний контракт более, чем реально, заработать 0,5-1.5 млн долларов. Не знаю стоимость бизнеса budivelnik-а, но что-то мне подсказывает, что это как минимум на порядок меньше. А то и на порядок, а затем еще разделить на 2-3 ля украинских СЕО крупного бизнеса за стандартный 3-летний контракт более, чем реально, заработать 0,5-1.5 млн долларов. Не знаю стоимость бизнеса budivelnik-а, но что-то мне подсказывает, что это как минимум на порядок меньше. А то и на порядок, а затем еще разделить на 2-3 1 Вартість бізнеса budivelnik 0,3 млн доларів

2 Будівельник причисляє себе до 2 млн найбагатших

3 Скільки на всю Україну Топів з доходами budivelnik - думаю на порядок менше ніж 2 млн і після того ще треба зменшити на порядок..



От і виходить

budivelnik озвучує алгоритми які можуть повторити як мінімум 2 млн мешканців України

леди-зеди-теди - розповідають про 0,02 млн (це максимум для всієї України ,при чому думаю що завищений в 2 рази) місць для СЕО



Тепер хоч розумієте в чому розбіжність між мною і вами?

zРадио написав: но быть директором Comfy, или собственником ларька... извините но быть директором Comfy, или собственником ларька... извините Вибачаю,особливо коли порівняння не коректне

Коректне звучить наступним чином

Бути директором в мережі комфі ,чи власником магазину з прибутком а-ля магазин комфі - це дійсно різні речі.

Тому ще раз

1 В Україні - всього сотня-друга мереж

2 В Україні - тисяча-друга підприємств де директор отримує від 50 000 грн в місяць

3 В Україні сотні тисяч власників мілких бізнесів мають дохід від 500000 грн в рік



Питання на засипку

Де вищі шанси

Стати СЕО однієї з нехай 500 мережевих

Стати директором в всього 1000 підприємств

Чи бути одним з сотень тисяч власників магазинчиків-перукарень-СТО-нотаріальних контор-перекладацьких агенств-архітектурних бюро-і так далі і тому подібне. 1 Вартість бізнеса budivelnik 0,3 млн доларів2 Будівельник причисляє себе до 2 млн найбагатших3 Скільки на всю Україну Топів з доходами budivelnik - думаю на порядок менше ніж 2 млн і після того ще треба зменшити на порядок..От і виходитьbudivelnik озвучує алгоритми які можуть повторити як мінімум 2 млн мешканців Україниледи-зеди-теди - розповідають про 0,02 млн (це максимум для всієї України ,при чому думаю що завищений в 2 рази) місць для СЕОТепер хоч розумієте в чому розбіжність між мною і вами?Вибачаю,особливо коли порівняння не коректнеКоректне звучить наступним чиномБути директором в мережі комфі ,чи власником магазину з прибутком а-ля магазин комфі - це дійсно різні речі.Тому ще раз1 В Україні - всього сотня-друга мереж2 В Україні - тисяча-друга підприємств де директор отримує від 50 000 грн в місяць3 В Україні сотні тисяч власників мілких бізнесів мають дохід від 500000 грн в рікПитання на засипкуСтати СЕО однієї з нехаймережевихСтати директором в всьогопідприємствЧи бути одним звласників магазинчиків-перукарень-СТО-нотаріальних контор-перекладацьких агенств-архітектурних бюро-і так далі і тому подібне. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21233 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 21:21







https://inforesist.org/u-zelenskogo-nashli-zamenu-rossijskomu-diztoplivu-tankery-uzhe-idut-v-ukrainu/ "Марионетка кремля" обижает Медведчука. При Порошенко такого не было! Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8948 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6155 раз. Подякували: 2412 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 21:24 Re: Політичні дискусії shapo написав: Какая завышенная самооценка - и про образование, и доходы, не говоря о безапелляционном суждении о том на что тратит оппонент заработанное. Какая завышенная самооценка - и про образование, и доходы, не говоря о безапелляционном суждении о том на что тратит оппонент заработанное. Коли людина як сакральну таємницю видає два набори з 4 букв і подає це так ніби це вселенське знання яке тільки його приведе до нірвани ,а простий пошук в гуглі за 5 секунд видає результат що ця абревіатура це просто назва міжнародного стандарту ведення фінансової документації...в мене зникають всі сумніви щодо інтелекту цієї людини, а відсутність інтелекту тягне за собою вузьке коло інтересів в яке не входить художня література,а вузьке коло інтересів приведе до застою в карєрі...



Як бачите я маю підстави писати так як пишу. Коли людина як сакральну таємницю видає два набори з 4 букв і подає це так ніби це вселенське знання яке тільки його приведе до нірвани ,а простий пошук в гуглі за 5 секунд видає результат що ця абревіатура це просто назва міжнародного стандарту ведення фінансової документації...в мене зникають всі сумніви щодо інтелекту цієї людини, а відсутність інтелекту тягне за собою вузьке коло інтересів в яке не входить художня література,а вузьке коло інтересів приведе до застою в карєрі...Як бачите я маю підстави писати так як пишу. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21233 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 22:03 budivelnik написав: От і виходить

budivelnik озвучує алгоритми які можуть повторити як мінімум 2 млн мешканців України

леди-зеди-теди - розповідають про 0,02 млн (це максимум для всієї України ,при чому думаю що завищений в 2 рази) місць для СЕО

От і виходитьbudivelnik озвучує алгоритми які можуть повторити як мінімум 2 млн мешканців Україниледи-зеди-теди - розповідають про 0,02 млн (це максимум для всієї України ,при чому думаю що завищений в 2 рази) місць для СЕО



Ну что ты мелешь? Чтобы мелкий бизнес, работающий по-серому и управляемый в ручном режиме стоил 300 тыс долларов, он должен давать 150 тыс долларов свободного кэшфло в год. Получить бОльшую мультипликацию просто нереально с учетом огромных рисков, принимаемых новым владельцем. Судя по тем цифрам, которые ты давал выше (да и, если откровенно, по твоим мозгам тоже ) таких результатов твой ларек и забегаловка не дают.



Вся твоя, с позволения сказать, "логика" построена на завышенном эго - оцени в реальную сумму продажную стоимость своего бизнеса, и она развалится!



Ну а чтобы у тебя было корректное понимание иерархии управления в корп. бизнесе, опишу тебе свою:



150 отделов, возглавляемых людьми с зарплатами 2-4 тыс долларов;

30 департаментов, возглавляемых людьми с зарплатами 3-7 тыс долларов;

10 функц. директоров с зарплатами 5-15 тыс долларов;

1 СЕО с зарплатой 25 тыс долларов.



Добавь к этому еще систему бонусирования, умножающую доходы на 1,25-2 в зависимости от грейда и достижения целей, и ты поймешь, что в лучшем случае попадешь в категорию главы департаментов корп. компании. Ну что ты мелешь? Чтобы мелкий бизнес, работающий по-серому и управляемый в ручном режиме стоил 300 тыс долларов, он должен давать 150 тыс долларов свободного кэшфло в год. Получить бОльшую мультипликацию просто нереально с учетом огромных рисков, принимаемых новым владельцем. Судя по тем цифрам, которые ты давал выше (да и, если откровенно, по твоим мозгам тоже) таких результатов твой ларек и забегаловка не дают.Вся твоя, с позволения сказать, "логика" построена на завышенном эго - оцени в реальную сумму продажную стоимость своего бизнеса, и она развалится!Ну а чтобы у тебя было корректное понимание иерархии управления в корп. бизнесе, опишу тебе свою:150 отделов, возглавляемых людьми с зарплатами 2-4 тыс долларов;30 департаментов, возглавляемых людьми с зарплатами 3-7 тыс долларов;10 функц. директоров с зарплатами 5-15 тыс долларов;1 СЕО с зарплатой 25 тыс долларов.Добавь к этому еще систему бонусирования, умножающую доходы на 1,25-2 в зависимости от грейда и достижения целей, и ты поймешь, что в лучшем случае попадешь в категорию главы департаментов корп. компании. zРадио

Повідомлень: 3070 З нами з: 02.05.18 Подякував: 748 раз. Подякували: 1768 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 22:10 Игорь Алексеевич написав: может хоть после этих выборов с новыми лицами в вр народ поймёт, что нам - вообше не нужны депутаты. ведь от любых депутатов - 0% кпд. может хоть после этих выборов с новыми лицами в вр народ поймёт, что нам - вообше не нужны депутаты. ведь от любых депутатов - 0% кпд.



Что-ж вы так убиваетесь, что ваш "крепкий хозяйственник" ( у которого завод загнется, если он не будет вхож во власть ) не попал в ВРУ? От него-ж все-равно "кпд0" Что-ж вы так убиваетесь, что ваш "крепкий хозяйственник" ( у которого завод загнется, если он не будет вхож во власть) не попал в ВРУ? От него-ж все-равно "кпд0" rjkz

Повідомлень: 9844 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4261 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 368636873688368936903691> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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