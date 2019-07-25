Просматривая список уже депутатов от СН и лозунг "запрос общества на новые лица", вспомнился вот этот эпизод
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 25 лип, 2019 18:45
Re: Політичні дискусії
Просматривая список уже депутатов от СН и лозунг "запрос общества на новые лица", вспомнился вот этот эпизод
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 25 лип, 2019 18:45
1 Дай боже тобі прочитати хоча б 30% від того що вже прочитав я
2 Дай боже тобі під кінець карєри мати 30% того що зараз є в мене
3 В чому різниця між власником і найнятим
Власнику завжди не вистарчає вже заробленого бо він знає-бачить де ще щось можна зробити і під кінець активної карєри просто не має часу можливостей виратити вже зароблене , а тому передає дітям...
Найнятий ,користуючись корпоративним авто і корпоративною страховкою , проживаючи в знятій квартирі і користуючись гаджетом в квартальну зарплату - постійно має в кишені гроші на нічний клуб , кальян і жінок з низькою самооцінкою....але після 40 в нього це все зникає і він починає пити або істерити розповідаючи як навколо все погано.
То як - правильну картинку я намалював?
Де з одного боку власник який тратить в рази менше ніж його опонент , але в якого все добре
І опонент в якого слюна і амбіції зашкалюють - але хробачок всередині давно підточив його впевненість і він боїться завтра-бо завтра в нього буде все ще гірше ніж сьогодні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 25 лип, 2019 19:13
Какая завышенная самооценка - и про образование, и доходы, не говоря о безапелляционном суждении о том на что тратит оппонент заработанное.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 25 лип, 2019 19:46
Да он вообще не отстреливает, кто управляет корп. бизнесом, потому что его туда даже на порог не пустят!
СЕО до 40 - исключение, а не практика. Даже если речь о самых инновационных компаниях. Функциональные директора - 30+. И жизнь для них не заканчивается в 40. Даже в 50 не заканчивается. Почти все, кто не проворовался, во-первых, уходят с парашютами, а во-вторых, уходят не в никуда, и уж точно повально не в запой!
Для украинских СЕО крупного бизнеса за стандартный 3-летний контракт более, чем реально, заработать 0,5-1.5 млн долларов. Не знаю стоимость бизнеса budivelnik-а, но что-то мне подсказывает, что это как минимум на порядок меньше. А то и на порядок, а затем еще разделить на 2-3
Переключиться на собственный бизнес для наемных ТОП-ов - шаг действительно непростой, но те, кто этого хочет, без особых проблем его делают. И, разумеется, это не забегаловки и не ларьки под домом. Как правило, понимание рынка и всего value chain помогает построить успешный бизнес в качестве B2B поставщика, или же B2C компании, ориентированной на один из сегментов "родного" рынка.
Очень часто ТОП-ов приглашают построить конкурента корпораций, на которые те работали, на правах соучредителя.
Вопрос, что лучше - предпринимательство, или карьера, слишком философский, чтобы на него отвечать однозначно. Каждый решает за себя сам. Быть директором какого-нибудь условного Comfy, разумеется, хуже, чем быть собственником Comfy, но быть директором Comfy, или собственником ларька... извините... Нужно посоставлять масштаб бизнеса, его вызовов, состава работы, окружения, в котором приходится вариться и пр.
Додано: Чет 25 лип, 2019 20:03
Додано: Чет 25 лип, 2019 21:11
1 Вартість бізнеса budivelnik 0,3 млн доларів
2 Будівельник причисляє себе до 2 млн найбагатших
3 Скільки на всю Україну Топів з доходами budivelnik - думаю на порядок менше ніж 2 млн і після того ще треба зменшити на порядок..
От і виходить
budivelnik озвучує алгоритми які можуть повторити як мінімум 2 млн мешканців України
леди-зеди-теди - розповідають про 0,02 млн (це максимум для всієї України ,при чому думаю що завищений в 2 рази) місць для СЕО
Тепер хоч розумієте в чому розбіжність між мною і вами?
Вибачаю,особливо коли порівняння не коректне
Коректне звучить наступним чином
Бути директором в мережі комфі ,чи власником магазину з прибутком а-ля магазин комфі - це дійсно різні речі.
Тому ще раз
1 В Україні - всього сотня-друга мереж
2 В Україні - тисяча-друга підприємств де директор отримує від 50 000 грн в місяць
3 В Україні сотні тисяч власників мілких бізнесів мають дохід від 500000 грн в рік
Питання на засипку
Де вищі шанси
Стати СЕО однієї з нехай 500 мережевих
Стати директором в всього 1000 підприємств
Чи бути одним з сотень тисяч власників магазинчиків-перукарень-СТО-нотаріальних контор-перекладацьких агенств-архітектурних бюро-і так далі і тому подібне.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 25 лип, 2019 21:21
"Марионетка кремля" обижает Медведчука. При Порошенко такого не было!
Я шарю
Додано: Чет 25 лип, 2019 21:24
Re: Політичні дискусії
Коли людина як сакральну таємницю видає два набори з 4 букв і подає це так ніби це вселенське знання яке тільки його приведе до нірвани ,а простий пошук в гуглі за 5 секунд видає результат що ця абревіатура це просто назва міжнародного стандарту ведення фінансової документації...в мене зникають всі сумніви щодо інтелекту цієї людини, а відсутність інтелекту тягне за собою вузьке коло інтересів в яке не входить художня література,а вузьке коло інтересів приведе до застою в карєрі...
Як бачите я маю підстави писати так як пишу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 25 лип, 2019 22:03
Ну что ты мелешь? Чтобы мелкий бизнес, работающий по-серому и управляемый в ручном режиме стоил 300 тыс долларов, он должен давать 150 тыс долларов свободного кэшфло в год. Получить бОльшую мультипликацию просто нереально с учетом огромных рисков, принимаемых новым владельцем. Судя по тем цифрам, которые ты давал выше (да и, если откровенно, по твоим мозгам тоже ) таких результатов твой ларек и забегаловка не дают.
Вся твоя, с позволения сказать, "логика" построена на завышенном эго - оцени в реальную сумму продажную стоимость своего бизнеса, и она развалится!
Ну а чтобы у тебя было корректное понимание иерархии управления в корп. бизнесе, опишу тебе свою:
150 отделов, возглавляемых людьми с зарплатами 2-4 тыс долларов;
30 департаментов, возглавляемых людьми с зарплатами 3-7 тыс долларов;
10 функц. директоров с зарплатами 5-15 тыс долларов;
1 СЕО с зарплатой 25 тыс долларов.
Добавь к этому еще систему бонусирования, умножающую доходы на 1,25-2 в зависимости от грейда и достижения целей, и ты поймешь, что в лучшем случае попадешь в категорию главы департаментов корп. компании.
Додано: Чет 25 лип, 2019 22:10
Что-ж вы так убиваетесь, что ваш "крепкий хозяйственник" ( у которого завод загнется, если он не будет вхож во власть ) не попал в ВРУ? От него-ж все-равно "кпд0"
|