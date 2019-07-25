rjkz написав:

..Никто и не спорит с тем, что при вводе дополнительных мощностей по прокачке, увеличивается требуемое количество газа, но...надо-же чтобы и потребление увеличилось, но оно никуда не увеличится - Европа плюс-минус потребляет одно и то-же количество.Поэтому речи об увеличении прокачки нет. Есть речь о прекращении прокачки через Украину. Тогда все просто - надо сложить пропускную способность всех газопроводов в обход Украины и сравнить с потреблением. Если не получается, то придется качать через Украину. Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. По сравнению с тем, что нас уже постигло - мелочь. Но большой удар по рфии. А так, как-бы нам по каналу Пинчука не рассказывали - ЗВР рфии растет. Пусть не так быстро как им хочется, но мы задолбемся ждать пока они загнутся с приростом ЗВР и размером в 400+млрд баксов.