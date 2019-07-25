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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 36873688368936903691>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:18

  zРадио написав:
  budivelnik написав:От і виходить
budivelnik озвучує алгоритми які можуть повторити як мінімум 2 млн мешканців України
леди-зеди-теди - розповідають про 0,02 млн (це максимум для всієї України ,при чому думаю що завищений в 2 рази) місць для СЕО


Ну что ты мелешь? Чтобы мелкий бизнес, работающий по-серому и управляемый в ручном режиме стоил 300 тыс долларов, он должен давать 150 тыс долларов свободного кэшфло в год. Получить бОльшую мультипликацию просто нереально с учетом огромных рисков, принимаемых новым владельцем. Судя по тем цифрам, которые ты давал выше (да и, если откровенно, по твоим мозгам тоже :mrgreen: ) таких результатов твой ларек и забегаловка не дают.

Вся твоя, с позволения сказать, "логика" построена на завышенном эго - оцени в реальную сумму продажную стоимость своего бизнеса, и она развалится!

Ну а чтобы у тебя было корректное понимание иерархии управления в корп. бизнесе, опишу тебе свою:

150 отделов, возглавляемых людьми с зарплатами 2-4 тыс долларов;
30 департаментов, возглавляемых людьми с зарплатами 3-7 тыс долларов;
10 функц. директоров с зарплатами 5-15 тыс долларов;
1 СЕО с зарплатой 25 тыс долларов.

Добавь к этому еще систему бонусирования, умножающую доходы на 1,25-2 в зависимости от грейда и достижения целей, и ты поймешь, что в лучшем случае попадешь в категорию главы департаментов корп. компании.

работать в такой компании это добровольное пожизненное заключение с отпусками 2 раза в год
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:20

  budivelnik написав:Коли людина як сакральну таємницю видає два набори з 4 букв і подає це так ніби це вселенське знання яке тільки його приведе до нірвани ,а простий пошук в гуглі за 5 секунд видає результат що ця абревіатура це просто назва міжнародного стандарту ведення фінансової документації...в мене зникають всі сумніви щодо інтелекту цієї людини, а відсутність інтелекту тягне за собою вузьке коло інтересів в яке не входить художня література,а вузьке коло інтересів приведе до застою в карєрі...


Целых 2 открытия, достойных Шнобелевки - носитель знаний управленческого и финансового учета априори не может быть всесторонне-развитым, а нелюбовь к художественной литературе ставит крест на карьере в бизнесе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PS: к слову, когда это мы говорили о художке, что ты так борзо повесил на меня ярлык профана? Судя по тематическим дискуссиям, лексика как раз у тебя скуповатая, чтобы сойти за начитанного...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:22

  zРадио написав:
  budivelnik написав:От і виходить
budivelnik озвучує алгоритми які можуть повторити як мінімум 2 млн мешканців України
леди-зеди-теди - розповідають про 0,02 млн (це максимум для всієї України ,при чому думаю що завищений в 2 рази) місць для СЕО
Ну что ты мелешь? Чтобы мелкий бизнес, работающий по-серому и управляемый в ручном режиме стоил 300 тыс долларов, он должен давать 150 тыс долларов свободного кэшфло в год. Получить бОльшую мультипликацию просто нереально с учетом огромных рисков, принимаемых новым владельцем. Судя по тем цифрам, которые ты давал выше (да и, если откровенно, по твоим мозгам тоже :mrgreen: ) таких результатов твой ларек и забегаловка не дают.
Вся твоя, с позволения сказать, "логика" построена на завышенном эго - оцени в реальную сумму продажную стоимость своего бизнеса, и она развалится!
От фантазер....
Тут мені банкіри телефони обірвали , пропонують 2 млн грн правда під 18% річних в гривні.
Якщо тобі не важко - підшукай мені бізнес вартістю в 2 млн грн ,але так щоб він давав в рік 1 млнсвободного кэшфло в год
Я з прибутків цього бізнесу і кредит погашу десь за 2 роки і буду мати додатковий 1 лям в рік...
Я не гордий...
Чи може все таки ти десь забрехався і бізнес вартістю в 0,3 млн доларів дає всього 0,05 млн в рік ?
  zРадио написав:Ну а чтобы у тебя было корректное понимание иерархии управления в корп. бизнесе, опишу тебе свою:
150 отделов, возглавляемых людьми с зарплатами 2-4 тыс долларов;
30 департаментов, возглавляемых людьми с зарплатами 3-7 тыс долларов;
10 функц. директоров с зарплатами 5-15 тыс долларов;
1 СЕО с зарплатой 25 тыс долларов.
Добавь к этому еще систему бонусирования, умножающую доходы на 1,25-2 в зависимости от грейда и достижения целей, и ты поймешь, что в лучшем случае попадешь в категорию главы департаментов корп. компании.
Мене не цікавить ієрархія 150+30+10+1=181 людина * на ????скільки таких підприємств в Україні? 100-200?-нехай 500 - тоді це всього 0,09 млн місць , звичайно теплих і смачних-але всього90000 на всю Україну.

А я пишу про сотні тисяч.....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:27

  Оранжевый-хит сезона написав:работать в такой компании это добровольное пожизненное заключение с отпусками 2 раза в год


Я ж выше написал - это индивидуальный выбор каждого. Лично я ни в каком заключении не нахожусь, и получаю удовольствие и самореализацию. Хотя не отрицаю - есть люди, чувствующие себя некомфортно и при этом зачем то мучающие и себя, и остальных своим неувольнением...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:30

  yanyura написав:
Добавлено: Вс 20 мар, 2016 12:57
Я вважаю що вхожу в 5% найбагатших людей України :D ( це твердження має запас в рази . в реалі думаю що ввійду в 1%)

Валютный рынок в контексте 2016 год
Добавлено: Чт 23 фев, 2017 21:04
я зробив все що міг і вхожу в 1 млн найкращих

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Добавлено: Пн 26 мар, 2018 16:15
я вважаю що вхожу в 5% найбагатших українців ( хоча і в самому кінці цих відсотків)

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Добавлено: Чт 25 июл, 2019 14:40
я в перших 2 млн(5%)

Політичні дискусії

Да уж. За 2,5 года (с 23 фев, 2017 по 25 июл, 2019) упасть в 2 раза...

Хм в 2млн самых богатых (а логично предположить, что это из трудоспособных только, а это 24млн из них 8млн - домохозяйки, т.е. выходит из 16млн (хотя и их меньше многие же уехали)) т.е. выходит уже не 5%, а 12,5%, и это среди бюджетников (учителя, врачи, мелкие клерки) и массы народа на минималке. Т.е. цифра стремиться к 25%, а может и побольше.
Сомневаюсь, что с таким доходом в 60лет можно будет круглый год сидеть на курортах и не приезжать за пенсией... тут уже под вопросом хватит ли 1-2 раза в год на 7-10 дней съездить...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:31

  zРадио написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:работать в такой компании это добровольное пожизненное заключение с отпусками 2 раза в год


Я ж выше написал - это индивидуальный выбор каждого. Лично я ни в каком заключении не нахожусь, и получаю удовольствие и самореализацию. Хотя не отрицаю - есть люди, чувствующие себя некомфортно и при этом зачем то мучающие и себя, и остальных своим неувольнением...

пол дня ответов на письма и пол дня совещаний... мне в тяжёлое время пришлось 2 года поработать в крупной компании... ужас, ужас...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:32

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Никто и не спорит с тем, что при вводе дополнительных мощностей по прокачке, увеличивается требуемое количество газа, но...надо-же чтобы и потребление увеличилось, но оно никуда не увеличится - Европа плюс-минус потребляет одно и то-же количество.
Поэтому речи об увеличении прокачки нет. Есть речь о прекращении прокачки через Украину. Тогда все просто - надо сложить пропускную способность всех газопроводов в обход Украины и сравнить с потреблением. Если не получается, то придется качать через Украину. Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. По сравнению с тем, что нас уже постигло - мелочь. Но большой удар по рфии. А так, как-бы нам по каналу Пинчука не рассказывали - ЗВР рфии растет. Пусть не так быстро как им хочется, но мы задолбемся ждать пока они загнутся с приростом ЗВР и размером в 400+млрд баксов.

Перекрытие ГТС в 2014 ввергло бы Украину в каменный век, с остановкой всей промышленности, а вслед за ней очередной кризис в Европе. По мелочи, так - Оболонь и Троещина без тепла (ТЕЦ-6), но ради священной войны чем не пожертвуешь.
Нас бы просто оставили один на один с русскими, и только бог ведает, чем бы это закончилось.
Проще было давно продать магистральную трубу русским и не париться. Сейчас максимум что мы можем получить от русских, это пару ярдов штрафа от Стокгольмского арбитража, что не перекроет даже годовое поступление от транзита
и ффсё


Угу, вы посмотрите на объмы собственной добычи, сравните с объемами потребления и ...задайтесь вопросом - а нафига Украине вообще покупать чужой газ?
Может для того, чтобы был повод продавать по цене словацкого газ собственной добычи?
Все есть в открытом доступе, есть соответствующая ветка форума на финансе - почитайте на досуге.
У Украины стоит вопрос только в прокачке и в том, чтобы содрать с осбственного потребителя "европейскую цену" за украинский газ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:34

  Вкладчик1234 написав:"Марионетка кремля" обижает Медведчука. При Порошенко такого не было!

Зображення

https://inforesist.org/u-zelenskogo-nashli-zamenu-rossijskomu-diztoplivu-tankery-uzhe-idut-v-ukrainu/


Т.е. с 16% в 2018-м они заняли 41% в 2019-м?

Какое-то интересное получается "жити по-новому".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:34

  budivelnik написав:Якщо тобі не важко - підшукай мені бізнес вартістю в 2 млн грн ,але так щоб він давав в рік 1 млнсвободного кэшфло в год
Я з прибутків цього бізнесу і кредит погашу десь за 2 роки і буду мати додатковий 1 лям в рік...


Любой бизнес формата ларька, в котором есть один человек (собственник), держащий все под личным контролем, а все остальные - узкоспециализированные низкооплачиваемые работники. Ну один в один как ты описывал про себя и свой бизнес.

Звони любому такому собственнику и договаривайся! Уверяю тебе - тот, кто решил монетиризироваться, отдаст его за 2 годовых кэшфло. Потому что больше он и не стоит - не капитализируется мелкий бизнес, управляемый в ручном режиме собственником дороже!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zРадио написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:работать в такой компании это добровольное пожизненное заключение с отпусками 2 раза в год
Я ж выше написал - это индивидуальный выбор каждого. Лично я ни в каком заключении не нахожусь, и получаю удовольствие и самореализацию. Хотя не отрицаю - есть люди, чувствующие себя некомфортно и при этом зачем то мучающие и себя, и остальных своим неувольнением...
пол дня ответов на письма и пол дня совещаний... мне в тяжёлое время пришлось 2 года поработать в крупной компании... ужас, ужас...
Я про це саме
Керівна структура в 181 людину , з яких 150 отримують 50000-10000 грн в місяць....-тобто ці 150 осіб напряму конкурують з доходами як мінімум 100 000 підприємців
І при цьому в підприємця проблеми звичайно є - але вищестоячого керівництва-не має, тому підприємець робить те що вміє і так як хоче... а не те що кажуть ,при чому в 30% це не правильно ,але не зробиш - винуватий відразу, зробиш - винуватий бо результат не такий як хотілося б....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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