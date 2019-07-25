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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3688368936903691> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 25 лип, 2019 22:41 zРадио написав: budivelnik написав: От фантазер....

Тут мені банкіри телефони обірвали , пропонують 2 млн грн правда під 18% річних в гривні.

Якщо тобі не важко - підшукай мені бізнес вартістю в 2 млн грн ,але так щоб він давав в рік 1 млн свободного кэшфло в год

Я з прибутків цього бізнесу і кредит погашу десь за 2 роки і буду мати додатковий 1 лям в рік...

Я не гордий...

Чи може все таки ти десь забрехався і бізнес вартістю в 0,3 млн доларів дає всього 0,05 млн в рік ? От фантазер....Тут мені банкіри телефони обірвали , пропонують 2 млн грн правда під 18% річних в гривні.Якщо тобі не важко - підшукай мені бізнес вартістю в 2 млн грн ,але так щоб він давав в рік 1 млнЯ з прибутків цього бізнесу і кредит погашу десь за 2 роки і буду мати додатковий 1 лям в рік...Я не гордий...Чи може все таки Любой бизнес формата ларька, в котором есть один человек (собственник), держащий все под личным контролем, а все остальные - узкоспециализированные низкооплачиваемые работники. Ну один в один как ты описывал про себя и свой бизнес.

Звони любому такому собственнику и договаривайся! Уверяю тебе - тот, кто решил монетиризироваться, отдаст его за 2 годовых кэшфло. Потому что больше он и не стоит - не капитализируется мелкий бизнес, управляемый в ручном режиме собственником дороже! Любой бизнес формата ларька, в котором есть один человек (собственник), держащий все под личным контролем, а все остальные - узкоспециализированные низкооплачиваемые работники. Ну один в один как ты описывал про себя и свой бизнес.Звони любому такому собственнику и договаривайся! Уверяю тебе - тот, кто решил монетиризироваться, отдаст его за 2 годовых кэшфло. Потому что больше он и не стоит - не капитализируется мелкий бизнес, управляемый в ручном режиме собственником дороже! Ти зїзжаєш?

Я тебь попросив конкретно і з конкретними умовами

Від 2 млн вартість бізнесу(бізнесу ,з людьми ,технологіями , зарплатами які в вільне кешфлоу не входять) і який дає в рік 1 млн вільного грошового потоку готівкою після всіх витрат по функціонуванню цього бізнесу....

Можеш знайти аналогічний моєму 0,3 млн доларів=8 млн грн = 4 млн в рік кешфлоу...

В задницю я тебе за це цілувати не буду,але якийсь 1 млн комісійних дам....зможеш рік не працювати в своїй структурі.

При чому

Думаю що не тільки я. а й усі депозитчики швиденько поміняють свої депозити під 20% на твою пропозицію в 50% прибутку на вкладений капітал.... Ти зїзжаєш?Я тебь попросив конкретно і з конкретними умовамиВід 2 млн вартість бізнесу(бізнесу ,з людьми ,технологіями , зарплатами які в вільне кешфлоу не входять) і який дає в рік 1 млн вільного грошового потоку готівкою після всіх витрат по функціонуванню цього бізнесу....Можеш знайти аналогічний моєму 0,3 млн доларів=8 млн грн = 4 млн в рік кешфлоу...В задницю я тебе за це цілувати не буду,але якийсь 1 млн комісійних дам....зможеш рік не працювати в своїй структурі.При чомуДумаю що не тільки я. а й усі депозитчики швиденько поміняють свої депозити під 20% на твою пропозицію в 50% прибутку на вкладений капітал.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21233 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 22:46 budivelnik написав: От фантазер....

Тут мені банкіри телефони обірвали , пропонують 2 млн грн правда під 18% річних в гривні.

Якщо тобі не важко - підшукай мені бізнес вартістю в 2 млн грн ,але так щоб він давав в рік 1 млнсвободного кэшфло в год

Я з прибутків цього бізнесу і кредит погашу десь за 2 роки і буду мати додатковий 1 лям в рік...

Я не гордий...

Чи може все таки ти десь забрехався і бізнес вартістю в 0,3 млн доларів дає всього 0,05 млн в рік ? От фантазер....Тут мені банкіри телефони обірвали , пропонують 2 млн грн правда під 18% річних в гривні.Якщо тобі не важко - підшукай мені бізнес вартістю в 2 млн грн ,але так щоб він давав в рік 1 млнЯ з прибутків цього бізнесу і кредит погашу десь за 2 роки і буду мати додатковий 1 лям в рік...Я не гордий...Чи може все таки ти десь забрехався і бізнес вартістю в 0,3 млн доларів дає всього 0,05 млн в рік ?

не льстите себе - они звонят всем кого найдут в инете или другом каталоге, чтобы впарить кредит и им абсолютно все равно чем вы занимаетесь и какова стоимость вашего, а вот когда они вам его вмучат, вот тогда и начнут считать стоимость вашего имущества и реально предложат сумму по его оценки, до того как вы эту сумму получите - это все голые обещания и завлекуха, можете смело делить на 10 начальное предложение. не льстите себе - они звонят всем кого найдут в инете или другом каталоге, чтобы впарить кредит и им абсолютно все равно чем вы занимаетесь и какова стоимость вашего, а вот когда они вам его вмучат, вот тогда и начнут считать стоимость вашего имущества и реально предложат сумму по его оценки, до того как вы эту сумму получите - это все голые обещания и завлекуха, можете смело делить на 10 начальное предложение. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5260 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 22:49 Профундо написав: mephala написав: Волгарь написав: газодобычу при необходимости можно легко уменьшить на величину, почти вдвое превосходящую месячный объем прокачки через ГТС. газодобычу при необходимости можно легко уменьшить на величину, почти вдвое превосходящую месячный объем прокачки через ГТС.

поясніть за рахунох чого відбувається це "легко" як ви кажете.

при чому це відбувається регулярно а не разово в 2019 році. поясніть за рахунох чого відбувається це "легко" як ви кажете.при чому це відбувається регулярно а не разово в 2019 році.

sequence уже дал ответ на вопрос.

Позже я повторил его ответ.

Но Вы спрашиваете снова.

Вывод: Вы просто не хотите видеть ответ. Следовательно, нет смысла отвечать Вам ещё раз. уже дал ответ на вопрос.Позже я повторил его ответ.Но Вы спрашиваете снова.Вывод: Вы просто не хотите видеть ответ. Следовательно, нет смысла отвечать Вам ещё раз.



Российские месторождения не такие локальные как в Украине - там огромные, многомиллиардные единые залежи. Одно и то-же месторождение дает газ с 80-х годов прошлого века. Увеличить добычу можно - пробурив в том-же месторождении новые скважины и качая параллельно.

Как уменьшить добычу существующих? Расскажите плз.

Я конечно не инженер-нефтянник, мои познания из 6 лет проживания в З.Сибири, когда все вокруг о нефти и газе, когда в школе (это давно было) постоянно кто-то от шефского "...нефтегаза" читает лекции о технологиях добычи и транспортировке, когда в конце 80-х были пустые полки (абсолютно, на прилавках был только концентрат хлебного кваса и березовый сок) в местных магазинах, нефтяники и газовики устроили акцию протеста, пригрозив остановить компрессорную станцию, что привело-бы к полугодовой как минимум остановке прокачки (остановить легко- запустить долго и сложно, кроме того, труба и инфраструктура плохо переносят перепады давления). В магазинах появилось ВСЕ! немецкие колбасы и сосиски, реально голландский сыр, телевизоры и джинсы, хрусталь и магнитофоны, консервы и соки. Короче, изобилие во время тотального дефицита по всей стране. Прикиньте, как это руководство страны перепугалось!

И это при том, что зарплаты там по сравнению с Большой землей были космические. Российские месторождения не такие локальные как в Украине - там огромные, многомиллиардные единые залежи. Одно и то-же месторождение дает газ с 80-х годов прошлого века. Увеличить добычу можно - пробурив в том-же месторождении новые скважины и качая параллельно.Как уменьшить добычу существующих? Расскажите плз.Я конечно не инженер-нефтянник, мои познания из 6 лет проживания в З.Сибири, когда все вокруг о нефти и газе, когда в школе (это давно было) постоянно кто-то от шефского "...нефтегаза" читает лекции о технологиях добычи и транспортировке, когда в конце 80-х были пустые полки (абсолютно, на прилавках был только концентрат хлебного кваса и березовый сок) в местных магазинах, нефтяники и газовики устроили акцию протеста, пригрозив остановить компрессорную станцию, что привело-бы к полугодовой как минимум остановке прокачки (остановить легко- запустить долго и сложно, кроме того, труба и инфраструктура плохо переносят перепады давления). В магазинах появилось ВСЕ! немецкие колбасы и сосиски, реально голландский сыр, телевизоры и джинсы, хрусталь и магнитофоны, консервы и соки. Короче, изобилие во время тотального дефицита по всей стране. Прикиньте, как это руководство страны перепугалось!И это при том, что зарплаты там по сравнению с Большой землей были космические. rjkz

Повідомлень: 9844 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4261 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 22:50 budivelnik написав: Від 2 млн вартість бізнесу(бізнесу ,з людьми ,технологіями , зарплатами які в вільне кешфлоу не входять) і який дає в рік 1 млн вільного грошового потоку готівкою....

Можеш знайти аналогічний моєму 0,3 млн доларів=8 млн грн = 4 млн в рік кешфлоу...

В задницю я тебе за це цілувати не буду,але який 1 млн комісійних дам....

При чому

Від 2 млн вартість бізнесу(бізнесу ,з людьми ,технологіями , зарплатами які в вільне кешфлоу не входять) і який дає в рік 1 млн вільного грошового потоку готівкою....Можеш знайти аналогічний моєму 0,3 млн доларів=8 млн грн = 4 млн в рік кешфлоу...В задницю я тебе за це цілувати не буду,але який 1 млн комісійних дам....При чому



Щаз прям - разбежался я за тебя делать твою же работу (если, конечно, ты действительно ищешь способы расширения, а не просто балаболишь).



А миллион, которого у тебя нет, оставь себе



budivelnik написав: Думаю що не тільки я. а й усі депозитчики швиденько поміняють свої депозити під 20% на твою пропозицію в 50% прибутку на вкладений капітал.... Думаю що не тільки я. а й усі депозитчики швиденько поміняють свої депозити під 20% на твою пропозицію в 50% прибутку на вкладений капітал....



Если ты не догоняешь, это не значит, что остальные тоже! 50% у нового собственника не будет! 50% были у старого (для него эти проценты просто условные), знающего все ходы и вкладывающего все личное время в свое детище!



В лучшем случае от купленного бизнеса с процессами ларька ты чего-то добьешься на 2-й год, посвятив всего себя. В худщем случае - все потеряешь, наделав ошибок! Щаз прям - разбежался я за тебя делать твою же работу (если, конечно, ты действительно ищешь способы расширения, а не просто балаболишь).А миллион, которого у тебя нет, оставь себеЕсли ты не догоняешь, это не значит, что остальные тоже! 50% у нового собственника не будет! 50% были у старого (для него эти проценты просто условные), знающего все ходы и вкладывающего все личное время в свое детище!В лучшем случае от купленного бизнеса с процессами ларька ты чего-то добьешься на 2-й год, посвятив всего себя. В худщем случае - все потеряешь, наделав ошибок! Востаннє редагувалось zРадио в Чет 25 лип, 2019 22:52, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 3070 З нами з: 02.05.18 Подякував: 748 раз. Подякували: 1768 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 22:51 ol_zy написав: не льстите себе - они звонят всем кого найдут в инете или другом каталоге, чтобы впарить кредит не льстите себе - они звонят всем кого найдут в инете или другом каталоге, чтобы впарить кредит 1 Мені не звонять різні там ідея-банки чи моней-вео чи ще якась шарашкіна контора рога і копита з пропозиціями кредитів під 36% річних....

Зі мною спілкуються ті , хто обслуговує мої рахунки і їм проаналізувати реальний стан речей - раз плюнути , вони бачать кому,скільки,з яким відтермінуванням, за що і так далі+податкові відчислення+ витрати на обладнання.... 1 Мені не звонять різні там ідея-банки чи моней-вео чи ще якась шарашкіна контора рога і копита з пропозиціями кредитів під 36% річних....Зі мною спілкуються ті , хто обслуговує мої рахунки і їм проаналізувати реальний стан речей - раз плюнути , вони бачать кому,скільки,з яким відтермінуванням, за що і так далі+податкові відчислення+ витрати на обладнання.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21233 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 22:55 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Если ты не догоняешь, это не значит, что остальные тоже! Если ты не догоняешь, это не значит, что остальные тоже! Ти або не розумієш термінів якими користуєшся. або в московських тардиціях брешеш напропалу в надії на руський авось...

Ось визначення вільного кешфлоу....

Свободный денежный поток (FCF) представляет собой наличные средства, которые остаются в распоряжении компании после осуществления расходов, необходимых для поддержания и/или расширения его базы активов.

Де тут написано , що я чи хтось інший повинен ще й працювати щоб згенерувати це кешфлоу?



Том я й написав що ти фантазер і просто не в курсі навіть тих термінів які використовуєш. Ти або не розумієш термінів якими користуєшся. або в московських тардиціях брешеш напропалу в надії на руський авось...Ось визначення вільного кешфлоу....Свободный денежный поток (FCF) представляет собой, необходимых для поддержания и/или расширения его базы активов.Де тут написано , що я чи хтось інший повинен ще й працювати щоб згенерувати це кешфлоу?Том я й написав що ти фантазер і просто не в курсі навіть тих термінів які використовуєш. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21233 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 22:58 budivelnik написав: ol_zy написав: не льстите себе - они звонят всем кого найдут в инете или другом каталоге, чтобы впарить кредит не льстите себе - они звонят всем кого найдут в инете или другом каталоге, чтобы впарить кредит 1 Мені не звонять різні там ідея-банки чи моней-вео чи ще якась шарашкіна контора рога і копита з пропозиціями кредитів під 36% річних....

Зі мною спілкуються ті , хто обслуговує мої рахунки і їм проаналізувати реальний стан речей - раз плюнути , вони бачать кому,скільки,з яким відтермінуванням, за що і так далі+податкові відчислення+ витрати на обладнання.... 1 Мені не звонять різні там ідея-банки чи моней-вео чи ще якась шарашкіна контора рога і копита з пропозиціями кредитів під 36% річних....Зі мною спілкуються ті , хто обслуговує мої рахунки і їм проаналізувати реальний стан речей - раз плюнути , вони бачать кому,скільки,з яким відтермінуванням, за що і так далі+податкові відчислення+ витрати на обладнання....

А эти в первую очередь... Приват, Ощад, Укрэксим, Альфа... (это там где активные или в режиме слипа).

Особенно Ощад сватает на кредиты и так и этак и под сладкие проценты. А эти в первую очередь... Приват, Ощад, Укрэксим, Альфа... (это там где активные или в режиме слипа).Особенно Ощад сватает на кредиты и так и этак и под сладкие проценты. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5260 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 23:13 Sommer написав: Вкладчик1234 написав: "Марионетка кремля" обижает Медведчука. При Порошенко такого не было!







https://inforesist.org/u-zelenskogo-nashli-zamenu-rossijskomu-diztoplivu-tankery-uzhe-idut-v-ukrainu/ "Марионетка кремля" обижает Медведчука. При Порошенко такого не было!



Т.е. с 16% в 2018-м они заняли 41% в 2019-м?



Какое-то интересное получается "жити по-новому". Т.е. с 16% в 2018-м они заняли 41% в 2019-м?Какое-то интересное получается "жити по-новому".



причем за месяц причем за месяц rjkz

Повідомлень: 9844 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4261 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 23:21

https://www.liga.net/politics/articles/sbu-zaderjala-rossiyskiy-tanker-neyma-chto-eto-bylo-tri-versii

СБУ задержала российский танкер NEYMA. Что это было: три версии

ЧТО ПРОИЗОШЛО. Сегодня ночью в порт Измаила под российским флагом вошел танкер NIKA SPIRIT с идентификационным кодом ІМО - 8895528. По официальной версии - просто на ремонт. Но украинские пограничники пробили код и выяснили, что судно с таким же ІМО, но под названием NEYMA в ноябре прошлого года принимало участие в операции ФСБ РФ по захвату украинских кораблей в Азовском море. Тогда столкновение закончилось применением оружия российской стороной и пленением 24-х украинских моряков.



Я думаю, что как минимум одна из этой версий отсекается бритвой Хэнлона. Небольшая порция конспирологии:Я думаю, что как минимум одна из этой версий отсекается бритвой Хэнлона. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4607 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 23:22 rjkz написав: Sommer написав: Т.е. с 16% в 2018-м они заняли 41% в 2019-м?



Какое-то интересное получается "жити по-новому". Т.е. с 16% в 2018-м они заняли 41% в 2019-м?Какое-то интересное получается "жити по-новому".



причем за месяц причем за месяц



Если Wexler действительно ходит под Медведчуком, то это обьяснимо. Если Wexler действительно ходит под Медведчуком, то это обьяснимо. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4607 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3688368936903691> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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