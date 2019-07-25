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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3688368936903691

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 23:25

  budivelnik написав:Ось визначення вільного кешфлоу....
Свободный денежный поток (FCF) представляет собой наличные средства, которые остаются в распоряжении компании после осуществления расходов, необходимых для поддержания и/или расширения его базы активов.
Де тут написано , що я чи хтось інший повинен ще й працювати щоб згенерувати це кешфлоу?


Мне, в отличие от тебя, гуглить не нужно, чтобы понимать суть термина 8) А вот то, что собственник малого бизнеса крайне редко начисляет себе официальную большую зарплату, уменьшающую этот самый свободный кэш - это медицинский факт.

Соответственно, его значительная роль в этом бизнесе не соответствует расходам бизнеса на оплату его труда. А бывают и случаи, когда собственник вообще не является сотрудником своей компании и ее формальные расходы на управленческую функцию равно нулю.

Вот и считай, сколько у тебя останется от кэшфлоу купленного бизнеса, если ты свое время в него вкладывать не будешь, а закроешь эту роль наемным менеджером, одновременно способным самостоятельно управлять и быть мотивированным не воровать у тебя.

Это не кассиршам по 8 тыс грн платить :mrgreen: Это "чуток" дороже!
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