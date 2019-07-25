budivelnik написав:Ось визначення вільного кешфлоу....
Свободный денежный поток (FCF) представляет собой наличные средства, которые остаются в распоряжении компании после осуществления расходов, необходимых для поддержания и/или расширения его базы активов.
Де тут написано , що я чи хтось інший повинен ще й працювати щоб згенерувати це кешфлоу?
Мне, в отличие от тебя, гуглить не нужно, чтобы понимать суть термина А вот то, что собственник малого бизнеса крайне редко начисляет себе официальную большую зарплату, уменьшающую этот самый свободный кэш - это медицинский факт.
Соответственно, его значительная роль в этом бизнесе не соответствует расходам бизнеса на оплату его труда. А бывают и случаи, когда собственник вообще не является сотрудником своей компании и ее формальные расходы на управленческую функцию равно нулю.
Вот и считай, сколько у тебя останется от кэшфлоу купленного бизнеса, если ты свое время в него вкладывать не будешь, а закроешь эту роль наемным менеджером, одновременно способным самостоятельно управлять и быть мотивированным не воровать у тебя.
Это не кассиршам по 8 тыс грн платить Это "чуток" дороже!