Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав:.. Никто и не спорит с тем, что при вводе дополнительных мощностей по прокачке, увеличивается требуемое количество газа, но...надо-же чтобы и потребление увеличилось, но оно никуда не увеличится - Европа плюс-минус потребляет одно и то-же количество. Поэтому речи об увеличении прокачки нет. Есть речь о прекращении прокачки через Украину. Тогда все просто - надо сложить пропускную способность всех газопроводов в обход Украины и сравнить с потреблением. Если не получается, то придется качать через Украину. Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. По сравнению с тем, что нас уже постигло - мелочь. Но большой удар по рфии. А так, как-бы нам по каналу Пинчука не рассказывали - ЗВР рфии растет. Пусть не так быстро как им хочется, но мы задолбемся ждать пока они загнутся с приростом ЗВР и размером в 400+млрд баксов.
Перекрытие ГТС в 2014 ввергло бы Украину в каменный век, с остановкой всей промышленности, а вслед за ней очередной кризис в Европе. По мелочи, так - Оболонь и Троещина без тепла (ТЕЦ-6), но ради священной войны чем не пожертвуешь. Нас бы просто оставили один на один с русскими, и только бог ведает, чем бы это закончилось. Проще было давно продать магистральную трубу русским и не париться. Сейчас максимум что мы можем получить от русских, это пару ярдов штрафа от Стокгольмского арбитража, что не перекроет даже годовое поступление от транзита и ффсё
Угу, вы посмотрите на объмы собственной добычи, сравните с объемами потребления и ...задайтесь вопросом - а нафига Украине вообще покупать чужой газ? Может для того, чтобы был повод продавать по цене словацкого газ собственной добычи? Все есть в открытом доступе, есть соответствующая ветка форума на финансе - почитайте на досуге. У Украины стоит вопрос только в прокачке и в том, чтобы содрать с осбственного потребителя "европейскую цену" за украинский газ.
Волгарь написав:газодобычу при необходимости можно легко уменьшить на величину, почти вдвое превосходящую месячный объем прокачки через ГТС.
поясніть за рахунох чого відбувається це "легко" як ви кажете. при чому це відбувається регулярно а не разово в 2019 році.
sequence уже дал ответ на вопрос. Позже я повторил его ответ. Но Вы спрашиваете снова. Вывод: Вы просто не хотите видеть ответ. Следовательно, нет смысла отвечать Вам ещё раз.
Российские месторождения не такие локальные как в Украине - там огромные, многомиллиардные единые залежи. Одно и то-же месторождение дает газ с 80-х годов прошлого века. Увеличить добычу можно - пробурив в том-же месторождении новые скважины и качая параллельно. Как уменьшить добычу существующих? Расскажите плз. Я конечно не инженер-нефтянник, мои познания из 6 лет проживания в З.Сибири, когда все вокруг о нефти и газе, когда в школе (это давно было) постоянно кто-то от шефского "...нефтегаза" читает лекции о технологиях добычи и транспортировке, когда в конце 80-х были пустые полки (абсолютно, на прилавках был только концентрат хлебного кваса и березовый сок) в местных магазинах, нефтяники и газовики устроили акцию протеста, пригрозив остановить компрессорную станцию, что привело-бы к полугодовой как минимум остановке прокачки (остановить легко- запустить долго и сложно, кроме того, труба и инфраструктура плохо переносят перепады давления). В магазинах появилось ВСЕ! немецкие колбасы и сосиски, реально голландский сыр, телевизоры и джинсы, хрусталь и магнитофоны, консервы и соки. Короче, изобилие во время тотального дефицита по всей стране. Прикиньте, как это руководство страны перепугалось! И это при том, что зарплаты там по сравнению с Большой землей были космические.
ЧТО ПРОИЗОШЛО. Сегодня ночью в порт Измаила под российским флагом вошел танкер NIKA SPIRIT с идентификационным кодом ІМО - 8895528. По официальной версии - просто на ремонт. Но украинские пограничники пробили код и выяснили, что судно с таким же ІМО, но под названием NEYMA в ноябре прошлого года принимало участие в операции ФСБ РФ по захвату украинских кораблей в Азовском море. Тогда столкновение закончилось применением оружия российской стороной и пленением 24-х украинских моряков.
Я думаю, что как минимум одна из этой версий отсекается бритвой Хэнлона.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.