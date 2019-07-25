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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3685368636873688 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 25 лип, 2019 22:32 sequence написав: rjkz написав: ..

Никто и не спорит с тем, что при вводе дополнительных мощностей по прокачке, увеличивается требуемое количество газа, но...надо-же чтобы и потребление увеличилось, но оно никуда не увеличится - Европа плюс-минус потребляет одно и то-же количество.

Поэтому речи об увеличении прокачки нет. Есть речь о прекращении прокачки через Украину. Тогда все просто - надо сложить пропускную способность всех газопроводов в обход Украины и сравнить с потреблением. Если не получается, то придется качать через Украину. Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. По сравнению с тем, что нас уже постигло - мелочь. Но большой удар по рфии. А так, как-бы нам по каналу Пинчука не рассказывали - ЗВР рфии растет. Пусть не так быстро как им хочется, но мы задолбемся ждать пока они загнутся с приростом ЗВР и размером в 400+млрд баксов. ..Никто и не спорит с тем, что при вводе дополнительных мощностей по прокачке, увеличивается требуемое количество газа, но...надо-же чтобы и потребление увеличилось, но оно никуда не увеличится - Европа плюс-минус потребляет одно и то-же количество.Поэтому речи об увеличении прокачки нет. Есть речь о прекращении прокачки через Украину. Тогда все просто - надо сложить пропускную способность всех газопроводов в обход Украины и сравнить с потреблением. Если не получается, то придется качать через Украину. Я считаю, что надо было перекрыть ГТС еще в 2014-м. По сравнению с тем, что нас уже постигло - мелочь. Но большой удар по рфии. А так, как-бы нам по каналу Пинчука не рассказывали - ЗВР рфии растет. Пусть не так быстро как им хочется, но мы задолбемся ждать пока они загнутся с приростом ЗВР и размером в 400+млрд баксов.

Перекрытие ГТС в 2014 ввергло бы Украину в каменный век, с остановкой всей промышленности, а вслед за ней очередной кризис в Европе. По мелочи, так - Оболонь и Троещина без тепла (ТЕЦ-6), но ради священной войны чем не пожертвуешь.

Нас бы просто оставили один на один с русскими, и только бог ведает, чем бы это закончилось.

Проще было давно продать магистральную трубу русским и не париться. Сейчас максимум что мы можем получить от русских, это пару ярдов штрафа от Стокгольмского арбитража, что не перекроет даже годовое поступление от транзита

и ффсё Перекрытие ГТС в 2014 ввергло бы Украину в каменный век, с остановкой всей промышленности, а вслед за ней очередной кризис в Европе. По мелочи, так - Оболонь и Троещина без тепла (ТЕЦ-6), но ради священной войны чем не пожертвуешь.Нас бы просто оставили один на один с русскими, и только бог ведает, чем бы это закончилось.Проще было давно продать магистральную трубу русским и не париться. Сейчас максимум что мы можем получить от русских, это пару ярдов штрафа от Стокгольмского арбитража, что не перекроет дажепоступление от транзитаи ффсё



Угу, вы посмотрите на объмы собственной добычи, сравните с объемами потребления и ...задайтесь вопросом - а нафига Украине вообще покупать чужой газ?

Может для того, чтобы был повод продавать по цене словацкого газ собственной добычи?

Все есть в открытом доступе, есть соответствующая ветка форума на финансе - почитайте на досуге.

У Украины стоит вопрос только в прокачке и в том, чтобы содрать с осбственного потребителя "европейскую цену" за украинский газ. Угу, вы посмотрите на объмы собственной добычи, сравните с объемами потребления и ...задайтесь вопросом - а нафига Украине вообще покупать чужой газ?Может для того, чтобы был повод продавать по цене словацкого газ собственной добычи?Все есть в открытом доступе, есть соответствующая ветка форума на финансе - почитайте на досуге.У Украины стоит вопрос только в прокачке и в том, чтобы содрать с осбственного потребителя "европейскую цену" за украинский газ. rjkz

Повідомлень: 9845 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4261 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 22:34 Вкладчик1234 написав: "Марионетка кремля" обижает Медведчука. При Порошенко такого не было!







https://inforesist.org/u-zelenskogo-nashli-zamenu-rossijskomu-diztoplivu-tankery-uzhe-idut-v-ukrainu/ "Марионетка кремля" обижает Медведчука. При Порошенко такого не было!



Т.е. с 16% в 2018-м они заняли 41% в 2019-м?



Какое-то интересное получается "жити по-новому". Т.е. с 16% в 2018-м они заняли 41% в 2019-м?Какое-то интересное получается "жити по-новому". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4607 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 22:49 Профундо написав: mephala написав: Волгарь написав: газодобычу при необходимости можно легко уменьшить на величину, почти вдвое превосходящую месячный объем прокачки через ГТС. газодобычу при необходимости можно легко уменьшить на величину, почти вдвое превосходящую месячный объем прокачки через ГТС.

поясніть за рахунох чого відбувається це "легко" як ви кажете.

при чому це відбувається регулярно а не разово в 2019 році. поясніть за рахунох чого відбувається це "легко" як ви кажете.при чому це відбувається регулярно а не разово в 2019 році.

sequence уже дал ответ на вопрос.

Позже я повторил его ответ.

Но Вы спрашиваете снова.

Вывод: Вы просто не хотите видеть ответ. Следовательно, нет смысла отвечать Вам ещё раз. уже дал ответ на вопрос.Позже я повторил его ответ.Но Вы спрашиваете снова.Вывод: Вы просто не хотите видеть ответ. Следовательно, нет смысла отвечать Вам ещё раз.



Российские месторождения не такие локальные как в Украине - там огромные, многомиллиардные единые залежи. Одно и то-же месторождение дает газ с 80-х годов прошлого века. Увеличить добычу можно - пробурив в том-же месторождении новые скважины и качая параллельно.

Как уменьшить добычу существующих? Расскажите плз.

Я конечно не инженер-нефтянник, мои познания из 6 лет проживания в З.Сибири, когда все вокруг о нефти и газе, когда в школе (это давно было) постоянно кто-то от шефского "...нефтегаза" читает лекции о технологиях добычи и транспортировке, когда в конце 80-х были пустые полки (абсолютно, на прилавках был только концентрат хлебного кваса и березовый сок) в местных магазинах, нефтяники и газовики устроили акцию протеста, пригрозив остановить компрессорную станцию, что привело-бы к полугодовой как минимум остановке прокачки (остановить легко- запустить долго и сложно, кроме того, труба и инфраструктура плохо переносят перепады давления). В магазинах появилось ВСЕ! немецкие колбасы и сосиски, реально голландский сыр, телевизоры и джинсы, хрусталь и магнитофоны, консервы и соки. Короче, изобилие во время тотального дефицита по всей стране. Прикиньте, как это руководство страны перепугалось!

И это при том, что зарплаты там по сравнению с Большой землей были космические. Российские месторождения не такие локальные как в Украине - там огромные, многомиллиардные единые залежи. Одно и то-же месторождение дает газ с 80-х годов прошлого века. Увеличить добычу можно - пробурив в том-же месторождении новые скважины и качая параллельно.Как уменьшить добычу существующих? Расскажите плз.Я конечно не инженер-нефтянник, мои познания из 6 лет проживания в З.Сибири, когда все вокруг о нефти и газе, когда в школе (это давно было) постоянно кто-то от шефского "...нефтегаза" читает лекции о технологиях добычи и транспортировке, когда в конце 80-х были пустые полки (абсолютно, на прилавках был только концентрат хлебного кваса и березовый сок) в местных магазинах, нефтяники и газовики устроили акцию протеста, пригрозив остановить компрессорную станцию, что привело-бы к полугодовой как минимум остановке прокачки (остановить легко- запустить долго и сложно, кроме того, труба и инфраструктура плохо переносят перепады давления). В магазинах появилось ВСЕ! немецкие колбасы и сосиски, реально голландский сыр, телевизоры и джинсы, хрусталь и магнитофоны, консервы и соки. Короче, изобилие во время тотального дефицита по всей стране. Прикиньте, как это руководство страны перепугалось!И это при том, что зарплаты там по сравнению с Большой землей были космические. rjkz

Повідомлень: 9845 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4261 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 23:13 Sommer написав: Вкладчик1234 написав: "Марионетка кремля" обижает Медведчука. При Порошенко такого не было!







https://inforesist.org/u-zelenskogo-nashli-zamenu-rossijskomu-diztoplivu-tankery-uzhe-idut-v-ukrainu/ "Марионетка кремля" обижает Медведчука. При Порошенко такого не было!



Т.е. с 16% в 2018-м они заняли 41% в 2019-м?



Какое-то интересное получается "жити по-новому". Т.е. с 16% в 2018-м они заняли 41% в 2019-м?Какое-то интересное получается "жити по-новому".



причем за месяц причем за месяц rjkz

Повідомлень: 9845 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4261 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 23:21

https://www.liga.net/politics/articles/sbu-zaderjala-rossiyskiy-tanker-neyma-chto-eto-bylo-tri-versii

СБУ задержала российский танкер NEYMA. Что это было: три версии

ЧТО ПРОИЗОШЛО. Сегодня ночью в порт Измаила под российским флагом вошел танкер NIKA SPIRIT с идентификационным кодом ІМО - 8895528. По официальной версии - просто на ремонт. Но украинские пограничники пробили код и выяснили, что судно с таким же ІМО, но под названием NEYMA в ноябре прошлого года принимало участие в операции ФСБ РФ по захвату украинских кораблей в Азовском море. Тогда столкновение закончилось применением оружия российской стороной и пленением 24-х украинских моряков.



Я думаю, что как минимум одна из этой версий отсекается бритвой Хэнлона. Небольшая порция конспирологии:Я думаю, что как минимум одна из этой версий отсекается бритвой Хэнлона. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4607 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 23:22 rjkz написав: Sommer написав: Т.е. с 16% в 2018-м они заняли 41% в 2019-м?



Какое-то интересное получается "жити по-новому". Т.е. с 16% в 2018-м они заняли 41% в 2019-м?Какое-то интересное получается "жити по-новому".



причем за месяц причем за месяц



Если Wexler действительно ходит под Медведчуком, то это обьяснимо. Если Wexler действительно ходит под Медведчуком, то это обьяснимо. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4607 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2019 01:37 Re: Політичні дискусії https://www.liga.net/politics/cards/slu ... -oni-mogut



Слуга народа получит в Раде 250+ депутатов. Что они могут Слуга народа получит в Раде 250+ депутатов. Что они могут rjkz

Повідомлень: 9845 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4261 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3685368636873688 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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