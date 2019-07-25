yanyura написав:

Вкладчик1234 написав: Требуется комментарий Долярчика.

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"Скандал! Зеленский взял Свинарчука в команду Слуг Народа"

12.07.2019

политическое решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято. "Ищем ему замену", - сказал Абромавичус.



Отвечая на вопрос, когда будет назначен новый руководитель, Абромавичус сказал: "Думаю в течение нескольких недель".



"Вместе со мной в набсовет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь - один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне", - добавил Абромавичус.

25.07.2019, 13:48

НАПК внесло предписание гендиректору Укроборонпрома

Предписание вынесено Павлу Букину и касается нарушения требований законодательства по урегулированию конфликта интересов

Я хоть и не, но свое мнение выскажу.Ну посмотрел, и что? Громкое название роликаа где доказательство, что Букин (а не Свинарчук, как в названии) взят в команду?Все доказательство только на том, что на заднем плане присутствует Букин. Стоит молча (кстати оригинальное видео на"Опубликовано: 24 июл. 2019 г."). Если смотреть внимательно, на заднем плане висят какие-то графики возле которых стоят военнослужащие, т.е. это посещение Зеленским какой-то "выставки достижений", возможно это связано с Укроборонпромом, тогда присутствие Букина вполне оправдано, ведь он пока не освобожден от должности:Уже после того видео (оно "Опубликовано: 24 июл. 2019 г."):Поискал по Гуглу - ни одно серьезное издание об этом не написало, все второстепенные - ничего не пишут, только ссылаются на видео Шапошникова.Так что новость от Шапошникова имеет все признаки фейка.