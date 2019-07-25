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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3687368836893690

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:34

  mephala написав:..
з 2009 року багато води збігло. ..
ниче нэ збигло. Система по прежнему живет за счет транзита, "виртуального реверса" и т.д. Более, того все оборудование не помолодело
Транзит закончится, придется заполнять систему реально "словацким" газом, за свой счет держать избыточные несколько ярдов газа, только чтобы не упало давление в системе
это лютые расходы, да еще минус 3 ярда за транзит
вы какой то странный троль - одни вопросы. А как вы видите ситуацию? Ничего по сути не написали, только разжуй ему и положи
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:44

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:......
Угу, вы посмотрите на объмы собственной добычи, сравните с объемами потребления и ...задайтесь вопросом - а нафига Украине вообще покупать чужой газ?
Может для того, чтобы был повод продавать по цене словацкого газ собственной добычи?
.

Неохота сейчас искать цифры, но, вроде, все и всё время говорили о том, что газа собственной добычи хватает на нужды населения, на промышленность приходится закупать. Хотя промпотребление резко упало, особенно химия и, в частности, минудобрения, закупки кот. по импорту растут (за валюту).

власний видобуток 20 лярдів
споживання населенням 10 лярдів
загальне споживання 30 лярдів
дані приблизні але загалом десь так

По 2017-му приводил здесь Підвищення цін на газ коштуватиме "плюс" 600 грн на... и здесь "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни..., потом не видел смысла искать, т.к. вряд ли цифры будут отличаться на порядок.

По оффданным Нафтогаза:
- бытовые потребители - 11,2 млрд куб. м
- тепло для населения - 4,6 млрд куб. м
- тепло для бюджетных организаций и промышленности (не разделяется) - 1,0 млрд куб. м
- технологические потребности - 4,4 млрд куб. м
Суммарно - 21,2 млрд куб. м

Добыча газа в Украине по годам, с разделением по Нафтогазу и другим компаниям http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... e/big6.jpg (с оффсайта Нафтогаза http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... enDocument).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:51

  sequence написав:
  mephala написав:..
з 2009 року багато води збігло. ..
ниче нэ збигло. Система по прежнему живет за счет транзита, "виртуального реверса" и т.д. Более, того все оборудование не помолодело
Транзит закончится, придется заполнять систему реально "словацким" газом, за свой счет держать избыточные несколько ярдов газа, только чтобы не упало давление в системе
это лютые расходы, да еще минус 3 ярда за транзит
вы какой то странный троль - одни вопросы. А как вы видите ситуацию? Ничего по сути не написали, только разжуй ему и положи

так а що ви розжували та положили?
всі ваші дописи це суцільне ІМХО.
от ви пишете:
"за свой счет держать избыточные несколько ярдов газа, только чтобы не упало давление в системе это лютые расходы"
не вказуючи ні мінімальний тиск при якому система здатна функціонувати ні мінімальний тиск. ні діаметр нитки по якій йтиме газ. ні кількість компресорних які зараз і скільки буде потрібно. одне суцільне ІМХО бо вам так здається.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:22

  yanyura написав:
  Вкладчик1234 написав:Требуется комментарий Долярчика.
Правильно вставить ссылку с телефона не получается, извините

Я хоть и не Долярчик, но свое мнение выскажу.
Ну посмотрел, и что? Громкое название ролика
"Скандал! Зеленский взял Свинарчука в команду Слуг Народа"
а где доказательство, что Букин (а не Свинарчук, как в названии) взят в команду?

Все доказательство только на том, что на заднем плане присутствует Букин. Стоит молча (кстати оригинальное видео на https://www.youtube.com/watch?v=uMG5JiD-JXw "Опубликовано: 24 июл. 2019 г."). Если смотреть внимательно, на заднем плане висят какие-то графики возле которых стоят военнослужащие, т.е. это посещение Зеленским какой-то "выставки достижений", возможно это связано с Укроборонпромом, тогда присутствие Букина вполне оправдано, ведь он пока не освобожден от должности:
12.07.2019
политическое решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято. "Ищем ему замену", - сказал Абромавичус.

Отвечая на вопрос, когда будет назначен новый руководитель, Абромавичус сказал: "Думаю в течение нескольких недель".

"Вместе со мной в набсовет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь - один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне", - добавил Абромавичус.

https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/n ... emu-zamenu

Уже после того видео (оно "Опубликовано: 24 июл. 2019 г."):
25.07.2019, 13:48
НАПК внесло предписание гендиректору Укроборонпрома
Предписание вынесено Павлу Букину и касается нарушения требований законодательства по урегулированию конфликта интересов

https://biz.liga.net/all/all/novosti/na ... boronproma

Поискал по Гуглу - ни одно серьезное издание об этом не написало, все второстепенные - ничего не пишут, только ссылаются на видео Шапошникова.

Так что новость от Шапошникова имеет все признаки фейка.

Шапошников конечно приукрасил.
Но суть ролика в том, что "всё остаётся на своих местах".
Почему?
Я шарю
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:05

yanyura
Спасибо за точные цифры!
Вы подтвердили, что газа собств. добычи хватает только на население.
Для промышленности надо покупать.

Высказывания sequence считаю достаточно обоснованными. Заниматься здесь точными выкладками, наверное, всё же нет смысла - мы все здесь не такие уж спецы-газовщики. :) Пока что все высказывания специалистов подтверждают точку зрения sequence. Появится хоть одно обоснованное высказывание против, будет смысл обсуждать. Пока что такого не видел.

Довольно интересная статья https://focus.ua/politics/435329-gonka_trekh_chto_izvestno_o_trekh_kandidatakh_na_premerskoe_kreslo о возможных кандидатах в премьеры с интересными их высказываниями. Правда, не уверен, насколько их слова соответствуют истинным намерениям. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:08

  Вкладчик1234 написав:............
Шапошников конечно приукрасил.
Но суть ролика в том, что "всё остаётся на своих местах".
Почему?

Не торопитесь.
Вы, вроде, сами были против "р-р-революционных" (майданных) изменений.
Хотя, конечно, и затягивать не стоит.
Посмотрим, что будет после формирования Рады и правительства.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:48

  sequence написав:
  rjkz написав:..

Угу, вы посмотрите на объмы собственной добычи, сравните с объемами потребления и ...задайтесь вопросом - а нафига Украине вообще покупать чужой газ?
Может для того, чтобы был повод продавать по цене словацкого газ собственной добычи?
Все есть в открытом доступе, есть соответствующая ветка форума на финансе - почитайте на досуге.
У Украины стоит вопрос только в прокачке и в том, чтобы содрать с осбственного потребителя "европейскую цену" за украинский газ.

как газопроводчик газопроводчику. :)
взрослый вроде человек и, действительно, все обсасывалось ранее на разных ветках. Газу собственной добычи не хватит давления, для распределения по локальным сетям. и ффсё, разумник вы наш. Надо переделывать всю инфраструктуру, а это миллиарды, чтобы условный газ из полтавской области отапливал только полтавскую, а и харьковской - харьковскую. Львову и Тернополю явно не повезет, но что поделаешь, они привыкли покрышками греться. Я уже не говорю о мелочах - промышленность (xер на нее, действительно) встанет, все газовые ТЭЦ нужно переоборудовать на кизяки и т.д.
Потребители с Центральной Европы, не оценив шютку юмора и слегка охладившись, введут санкции и почему-то против Украины, а не русских, не будет еще и денех.
Вы абсолютно не понимаете схему работы украинских газовых сетей, "заточенных" на прокачку.


Все я понимаю, только если у нас и вправду ВОЙНА, а не гражданский конфликт, то война. Это что касается прокачки, а про газ на ЗУ - Вы знаете, что в 60-е газ качался в РСФСР из ЗУ? И там есть еще достаточно газа, который можно добывать традиционным способом. И дохрена газа, который можно добывать гидроразрывом. Или экологию жалко? Мне тоже жалко, но вырезать лес под ноль в Карпатах - никого экология не останавливает.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины (с).
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