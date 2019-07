Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Семен Семенченко

Прочитав що генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про державну зраду та посягання на територіальну цілісність України Медведчуком. До цього, за п'ять років правління Порошенка Медведчук отримував тільки преференції в бізнесі, офіційні посади і можливість скуповувати українські телеканали. Після зміни президента, на третій день після відходу Генпрокурора Луценка у відпустку, справу порушили. На шостому році війни. Ось так працює справжній «реванш». Ось так буде «будуватися Малоросія» «антиукраїнськими Зебилами», «повстанцями», «маріонетками путина» і «гідрантами».

У вас там отдел, отслеживающий мое появление? Ну я рад, что даю вам работу, пользуйтесь моей добротой.

Семен Семенченко

Прочитав що генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про державну зраду та посягання на територіальну цілісність України Медведчуком. До цього, за п'ять років правління Порошенка Медведчук отримував тільки преференції в бізнесі, офіційні посади і можливість скуповувати українські телеканали. Після зміни президента, на третій день після відходу Генпрокурора Луценка у відпустку, справу порушили. На шостому році війни. Ось так працює справжній «реванш». Ось так буде «будуватися Малоросія» «антиукраїнськими Зебилами», «повстанцями», «маріонетками путина» і «гідрантами».



А якщо без сарказму то я маю почуття глибокого задоволення що Зеленський зараз діє правильно. Б'є і Малоросію Порошенка і Рашку Медведчука. Тому що в Україні повинна бути тільки Україна. Очікую пред'явлення підозри Медведчуку, обрання йому запобіжного заходу і вироку суду. І паралельно теж саме по Порошенку.

https://biz.censor.net.ua/resonance/3137621/direktor_operatora_gts_sergeyi_makogon_my_gotovimsya_k_polnoyi_ostanovke_tranzita_gaza_chast_2

Не спорю, примерно так и есть.

К чему Ваша ссылка, не очень понял. Единственное, что понял оттуда, что для перекачки с запада на восток надо держать большие запасы в наших хранилищах.

Пан Аваков - кандидатура WB и Госдепартамента на пост премьер министра Украины?
Или все*-таки фальшивка?

Пан Аваков - кандидатура WB и Госдепартамента на пост премьер министра Украины?
Или все*-таки фальшивка?

Да в игноре, с тех пор, как весной 17-го некоторые мои посты вызывали совершенно необоснованную критику на форуме на полтора десятка страниц ЗА НОЧЬ!!!, а Вы лично рьяно призывали забанить меня навечно. При этом Вы и еще один ветеран, собиравшийся в случае чего бросать гранаты в российские танки на улицах Харькова!!! (о чем он не без гордости повествовал)за последние 2 года как-то сбавили обороты, а критические ноты в них резко усилились. Похоже, марксистский тезис о том, что бытие определяет сознание не так уж далек от истины.

Было за что. Если опять начнёте пропаганду ядерной войны, буду требовать того же самого. Если помните, тогда вопрос был именно об этом.

Правда, после этого Вы много раз на мои посты отвечали. Сейчас ответить явно нечего и - игнор.

Непонятно только, откуда вывод об отсутствии у меня смартфона и при чём тут "Бытие определяет сознание".



P.s. Поклонником наших властей никогда не был (ни одной - не везёт нам с ними), но это не означает, что готов приветствовать русские танки на улицах Харькова чем-нибудь другим кроме гранат.

P.s. Поклонником наших властей никогда не был (ни одной - не везёт нам с ними), но это не означает, что готов приветствовать русские танки на улицах Харькова чем-нибудь другим кроме гранат.
Простите, Ваш ответ неумный, обычно получше.

можете дати посилання на фахові викладки нашої ситуації що склалася навколо ЄГТСУ та що можливо зробити і що не можливо?

можете дати посилання на фахові викладки нашої ситуації що склалася навколо ЄГТСУ та що можливо зробити і що не можливо?
а то звідусіль тільки одне бла бла бла. що від тих хто каже що буде все ОК що від тих хто каже що буде армагєдєц.

я точно знаю, что конструкция украинской газотранспортной системы не предусматривает работу в автономном режиме. Это писали еще в 2009 году во времена прошлых кризисов. Экспертных оценки переоборудования в автономную не было, но это точно миллиарды. Боюсь, не гривен.

Я вам так скажу. Ждать уже недолго, думаю, годик-полтора, тогда и будем посмотреть. Заодно появятся и "фахові викладки", можете не сомневаться



От непрокачки пострадает магистральный уренгойский газопровод, остальные работают в штатном режиме. Пострадает почти в той-же мере как и российская его часть. Разница в том, что нам надо будет прекратить вход и выход,то есть теоретически можно поддерживать какое-то время давление в трубопроводе техническим объемом газа, а рф должна иметь выход, потому что давление пластов не спрашивает разрешения и вход в газопровод перманентно есть. Выход обязан быть. Да, если есть достаточно свободных хранилищ (если есть, а когда они заполнятся то что?) - часть они возьмут на себя на какое-то время, часть прокачается по альтернативным веткам, хватит-ли этого -вопрос.

