Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ви взагалі читаєте статті повністю чи тільки те що вам цікаво? дослівно цитую з вашого посилання:
"Р.Богатырева напомнила, что 7 января 2009 года "Газпром" полностью прекратил поставки газа в Европу и Украину. Она отметила, что конструкция украинской газотранспортной системы не предусматривает работу в автономном режиме"
і тут же слідом, відразу після цих слів:
"Однако, впервые за все годы существования национальной ГТС, из-за одностороннего полного прекращения газопоставок со стороны России, Украина была поставлена перед фактом необходимости перевода ГТС в такой беспрецедентный режим работы, который никогда не рассматривался даже во время противоаварийных тренировок", - говорится в заявлении. Однако, по словам секретаря СНБО, украинские специалисты в чрезвычайно короткий срок смогли переориентировать газовые потоки (более 300 млн куб. м газа ежедневно для внутреннего потребления) внутри страны в реверсный режим. "Мы смогли максимально эффективно использовать собственные ресурсы природного газа из подземных хранилищ на западе страны… В этих критических условиях мы поддержали потребителей Молдовы, Болгарии, которые также стали заложниками "Газпрома""
так це не можливо чи просто до 2009 року нікому навіть до голови не приходило що москалята пришиблєні на всю голову? з 2009 року багато води збігло. і те що було шок в 2009 зараз уже може бути штатною робою системи. тому мене і цикавлять фахові викладки з цифрами які скажуть або так або ні.
То есть, здесь косвенно подтверждается, что остановка магистральных газопроводов чревата, но Украина использовала собственные газохранилища для обеспечения непрерывной прокачки в реверсном режиме. Что и куда будет качать рф? Обратно в Новый Уренгой и закачивать под землю?
mephala написав:.. з 2009 року багато води збігло. ..
ниче нэ збигло. Система по прежнему живет за счет транзита, "виртуального реверса" и т.д. Более, того все оборудование не помолодело Транзит закончится, придется заполнять систему реально "словацким" газом, за свой счет держать избыточные несколько ярдов газа, только чтобы не упало давление в системе это лютые расходы, да еще минус 3 ярда за транзит вы какой то странный троль - одни вопросы. А как вы видите ситуацию? Ничего по сути не написали, только разжуй ему и положи
МОжно качать, но можно и не качать. Как камикадзе. Сдохнет наша труба - сдохнет и российская. Мы от трубы зависим, но не настолько, чтобы это было вопросом выживания. рф - зависит. Не будет трубы - не будет рфии.
ЛАД написав:Неохота сейчас искать цифры, но, вроде, все и всё время говорили о том, что газа собственной добычи хватает на нужды населения, на промышленность приходится закупать. Хотя промпотребление резко упало, особенно химия и, в частности, минудобрения, закупки кот. по импорту растут (за валюту).
власний видобуток 20 лярдів споживання населенням 10 лярдів загальне споживання 30 лярдів дані приблизні але загалом десь так
По оффданным Нафтогаза: - бытовые потребители - 11,2 млрд куб. м - тепло для населения - 4,6 млрд куб. м - тепло для бюджетных организаций и промышленности (не разделяется) - 1,0 млрд куб. м - технологические потребности - 4,4 млрд куб. м Суммарно - 21,2 млрд куб. м
Итого по 2017 году собственная добыча 20,5 суммарное потребление 21,2. Дефицит 0,7 миллиарда кубов. И? Какой газ потребляет Украина? Свой или импортный? 2018 год дал 21 млрд. При этом были открыты новые месторождения, которые еще не запущены. Кому будем газ продавать? Я не знаю, или это имеет экономический смысл, но если сеть позволяет, то можно тупо закачивать в хранилища свой газ и потом качать его обратно. По крайней мере система будет под давлением. Вопрос - оно нам надо?
rjkz написав:.. Все я понимаю, только если у нас и вправду ВОЙНА, а не гражданский конфликт, то война. Это что касается прокачки, а про газ на ЗУ - Вы знаете, что в 60-е газ качался в РСФСР из ЗУ? И там есть еще достаточно газа, который можно добывать традиционным способом. И дохрена газа, который можно добывать гидроразрывом. Или экологию жалко? Мне тоже жалко, но вырезать лес под ноль в Карпатах - никого экология не останавливает. Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины (с).
Если война, то надо переводить промышленность на военные рельсы и на Еврокаре вместо Шкод собирать броневики. Ну, мне так кажется, поправьте если не так, бо у меня Капслок не работает. По делу - было 5 лет (а СССР в ВОВ за 2 года справился с проблемами куда серьезней) чтобы перестроить газовые системы на внутреннею добычу и распределение. На деле, добыча осталась на прежних значениях, магистральная труба продолжает что-то куда-то прокачивать, деньги от Газпрома капали и капают. Времени уже реально нет, какие-то призрачные надежды Зеленского на Трампа и Турцию, что откроет пролив для газовозов больше напоминают дурня, что думкой богатеет. Есть и другой важный момент, который нужно знать. Труба еще пригодится. Потребление Европой газа в перспективе будет увеличиваться, в связи с закрытием АЭС и ТЭС, "благодаря" "зеленым". Поэтому крест ставить рано, СП-2 и Турецкий не прокачивают весь нужный объем, нет буферных хранилищ. Посему в каком-то унылом режиме, но работать будет транзит. Доходы с трубы упадут и будут с трудом покрывать содержание и дикие зарплаты и премии руководства Нафтагаза Однако, посмотрим
Когда Шкода будет пренадлежать Украине, а не Фольксвагену - тогда и будем думать о танках на 14-м радиусе литых дисков , а пока хотя-бы собственные танковые бригады оснастить собственными-же Оплотами, а не только в таиланд их поставлять.
mephala написав:rjkz вони на раз-два зупиняють за три місяці 1/5 видобутку. а ви про зміну поколінь
Пусть они пробуют снизить добычу до уровня возможностей прокачки без украинской ГТС. Очень хочу на посмотреть. Иными словами, представьте - Вы держите пожарный брандспойт из которого хлещет по полной вода и наполняете 3 цистерны, из которых вода куда-то там поступает. И вот 2 цистерны мелкие - как напонятся, тут-же надо наполнять цистерну желтосинего цвета, потому-что у нее еще и запасные баки подсоединены, что позволяет подождать пока вода из 2-х других разойдется. Вооот, а брандспойт отключить не получится - задвижку сорвало, и он аж гудит от давления. Но если попробовать на выходе как-то и перекрыть, то шланг разорвет к бениной маме.
Чему-то учившийся человек, проживший некоторое время на Крайнем Севере Западной Сибири, наслушавшийся лекций шефских инженеров из местного нефтегаза в временном диапазоне до 1991 года, не понимает как ТЕХНИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ прокачку не повредив газотранспортную систему и так, чтобы при желании сразу опять запустить без технологического большого пперерыва (еще раз повторю - разговор в то время был о полугоде). Вы-же не приводите никаких технических подробностей остановки - молебен и газ стой раз два - не аргумент. Не вводить новые месторождения - это вариант не увеличения добычи, не бурить новые скважины, но когда остановка по причине, например, перекрытия крана Украиной (она это может технически), то все это летит в бениной маме. Если все остальные потоки и справятся с простой необходимостью минимальной прокачки без ущерба для российской ГТС - это уже будет вам за счастье. Но остановить добычу из работающих скважин невозможно, а ждать когда они иссякнут - бесполезно, за это время не одно поколение сменится. Если в вашем ведомстве есть подробная техническая информация о технических возможностях - приведите ее. Я-же не утверждаю что сейчас все именно так, но по состоянию на 1991 год так было. А учитывая, что львиная доля месторождений качает то, что запущено при Союзе, то и вывод очевиден.
Ах, на 91-ый, тогда, конечно. Ну, а тот простой факт, что летом добыча СТАБИЛЬНО на 1/4 меньше чем зимой, Вам, конечно, ни о чем не говорит? Ее уменьшение, очевидно, происходит именно тем способом (Святым Духом), который я описал выше (а вовсе не за счет технологий), и перенести этот метод при необходимости с июня на январь, конечно технически невозможно? ЕСЛИ ФАКТЫ ДОКАЗЫВАЮТ (НЕОПРОВЕРЖИМО), что добычу газа можно без проблем уменьшать и наращивать на 1/4 - ТЕМ ХУЖЕ ДЛЯ ФАКТОВ?
Ответ в духе: "2х2=4, 2+2=4, 2 в квадрате тоже = 4...это неопровержимо доказывает, что 2 и 4 - главные цифры числового ряда" Послушайте, я не знаю зачем вам украинский форум и какие вы тут преследуете цели, но если мое предположение, на которое вы не удосужились ни разу отреагировать верно, то дайте запрос товарищу майору из соседнего отдела касательно возможностей российской ГТС. Хотите - на 1991 год , хотите - на сегодняшний момент. Он вам все с рапортом предоставит во всех технических подробностях, а вы нас ознакомите. И мы все это обсудим. До того момента можете не давать себе труд реагировать на мои посты. Гуд лак.