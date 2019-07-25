Чему-то учившийся человек, проживший некоторое время на Крайнем Севере Западной Сибири, наслушавшийся лекций шефских инженеров из местного нефтегаза в временном диапазоне до 1991 года, не понимает как ТЕХНИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ прокачку не повредив газотранспортную систему и так, чтобы при желании сразу опять запустить без технологического большого пперерыва (еще раз повторю - разговор в то время был о полугоде).

Вы-же не приводите никаких технических подробностей остановки - молебен и газ стой раз два - не аргумент.

Не вводить новые месторождения - это вариант не увеличения добычи, не бурить новые скважины, но когда остановка по причине, например, перекрытия крана Украиной (она это может технически), то все это летит в бениной маме. Если все остальные потоки и справятся с простой необходимостью минимальной прокачки без ущерба для российской ГТС - это уже будет вам за счастье. Но остановить добычу из работающих скважин невозможно, а ждать когда они иссякнут - бесполезно, за это время не одно поколение сменится.

Если в вашем ведомстве есть подробная техническая информация о технических возможностях - приведите ее. Я-же не утверждаю что сейчас все именно так, но по состоянию на 1991 год так было . А учитывая, что львиная доля месторождений качает то, что запущено при Союзе, то и вывод очевиден.