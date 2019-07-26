Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:27

yanyura написав: rjkz написав: Итого по 2017 году

собственная добыча 20,5

суммарное потребление 21,2.

Дефицит 0,7 миллиарда кубов.

И? Какой газ потребляет Украина? Свой или импортный?

2018 год дал 21 млрд. При этом были открыты новые месторождения, которые еще не запущены. Кому будем газ продавать? Итого по 2017 годусобственная добыча 20,5суммарное потребление 21,2.Дефицит 0,7 миллиарда кубов.И? Какой газ потребляет Украина? Свой или импортный?2018 год дал 21 млрд. При этом были открыты новые месторождения, которые еще не запущены. Кому будем газ продавать?

Все правильно. Для населения хватает (или почти хватает) газа украинской добычи. Весь остальной газ 31,9 млрд куб. м - 21,2 млрд куб. м = 10,7 млрд куб. м (2017-й) идет исключительно на нужды промышленности. Как правильно заметил EKO

Если у нас якобы уже "рынок", зачем государство ежегодно закупает такое огромное количество газа, в разы больше, чем изначально нужно и которое затем продает частникам, со слов разных витренко-коболевых, чуть ли не доплачивая сверху, себе в убыток?



Ведь, если это действительно так, то чтобы элементарно выйти из минусов, достаточно дать возможность крупным частным пром.потребителям самостоятельно выкупать на европейских хабах нужные объемы газа и дать им доступ в наши хранилища (активный объем всех 13 подземных хранилищ «Укртрансгаза» примерно 32 млрд., то есть, даже на пике заполнения они используются сейчас едва ли наполовину) и пусть себе выбирают когда надо, по необходимости. Огромный плюс этого пути, в этой схеме нет посредников, типа нафтогаза, отпадает потребность в кредитах нафтогазу под закупку газа на зиму, ведь для внутренних потребностей, исключая промышленность, своего газа вполне хватает и сегодня.

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А нам постоянно "втюхивали", что "словацкий" газ нужен для населения, поэтому и цена газа для него такая большая. Фактически же дешевый украинский газ продавали "своим" производственникам, дорогой "словацкий" населению. Все правильно. Для населения хватает (или почти хватает) газа украинской добычи. Весь остальной газ(2017-й) идет исключительно на нужды промышленности. Как правильно заметилА нам постоянно "втюхивали", что "словацкий" газ нужен для населения, поэтому и цена газа для него такая большая. Фактически же дешевый украинский газ продавали "своим" производственникам, дорогой "словацкий" населению.

Я тогда не понимаю, как при дваждынесудимом, с Крымом и Донбассом и промышлнностью, потребление было 33 млрд.Ладно, едем дальше.Ехал сегодня в машине, слушал радио НВ, упустил кто именно, кто-то из экс министров времен Ющенко или замминистра был в эфире и именно по вопросу газа и трубы.Смысл такой. Никто не пойдет на прекращение прокачки. Ни Украина ни рф. Типа сегодня война и мы враги, завтра все поменяется, а труба она останется и труба носит стратегическое значение как для Украины так и для рф.Поэтому гробить ее никто не будет. рф оставит для прокачки какой-то минимальный объем, при котором не сдохнет ни украинская труба ни российская. Возможно это будет порядка 10 млрд кубов в год. При этом для Украины работа в таком режиме будет на нуле рентабельности. Все что будет приносить труба - в нее и вылетит. Еще раз был сделан акцент на том, что все преимущество украинской ГТС исключительно в ПХГ. Таких нет ни у ЕС ни у рф. И функция их не тупое хранение, а именно логистика, поддерживание необходимого объема, компенсация недостатка подачи газа в пиковое потребление и прием "лишнего газа", который заходит в трубу, но не требуется в данный момент потребителю.То есть, то о чем я и писал в примере с цистернами и брандспойтом.Украинские ПХГ имеют - это природные подземные пустоты. Такие не построишь (не помню где-то читал, что ПХГ образованы подземными взрывами при испытаниях ЯО - не помню о каких именно ПХГ шла речь).Поэтому, было-бы наверное здраво поставить как ЕС так и рфии нечто вроде ультиматума - или мы куда-то двигаемся в плане деоккупации как минимум Донбасса, замораживается строительство СП2 или мы используем уже сейчас сразу с утра ПХГ исключительно для украинского внутреннего рынка, прекращаем прокачку через территорию Украины газа из рфии и пускаем в реверсе газ на восток. Это потеря 3 млрд баксов в год, но это не смерть для Украины, прошли и через худшее. как это для рф и ЕС - пусть сами договариваются. Когда достроится СП2 - Украину уже никто не будет слушать. Недостаток внутреннего потребления, как выше писали - для промышленности пусть закупают трейдеры и закачивают в ПХГ.А! Еще что интересно. У нас-же газодобыча отдана в частные руки (причем вспоминается почему-то фамилие шуфрича), а они видите-ли не хотят добывать газ с глубин свыше 5000м. Не так выгодно как с километровых глубин. Поэтому на малых глубинах качают бызенесмэны типа шуфрича, а на больших глубинах по мере возможностей работают госкомпании. Тут надо найти золотую середину кнута и пряника - либо вся газодобыча переходит к государству опять, либо чуваки в бело-голубой спецодежде умеряют аппетиты и качают газ отовсюду. Это даст возможность нарастить газодобычу.На входе уренгойской трубы закрыть кран - ипитесь как хотите.И делать что-то надо было еще в 2015 году.