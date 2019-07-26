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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3691369236933694 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:53 ЛАД написав: mephala написав: ......

https://biz.censor.net.ua/resonance/3137621/direktor_operatora_gts_sergeyi_makogon_my_gotovimsya_k_polnoyi_ostanovke_tranzita_gaza_chast_2

одне бла бла бла проти іншого бла бла бла.

у sequence твердження не обгрунтовані. вони більше вам до душі. так би мовити у вас просто однакове ІМХО.

.... ......одне бла бла бла проти іншого бла бла бла.твердження не обгрунтовані. вони більше вам до душі. так би мовити у вас просто однакове ІМХО.....

Не спорю, примерно так и есть.

К чему Ваша ссылка, не очень понял. Единственное, что понял оттуда, что для перекачки с запада на восток надо держать большие запасы в наших хранилищах. Не спорю, примерно так и есть.К чему Ваша ссылка, не очень понял. Единственное, что понял оттуда, что для перекачки с запада на восток надо держать большие запасы в наших хранилищах.

ну sequence же говорить що ми з 2009 року нічого не робили і який буде капець коли раша перекриє постачання.

ну от я і привів посилання де людина розказує що у нас є не тільки план Б а і В та Г. І що нічого катастрофічного не станеться. причому автор розказує хоч трохи оперуючи даними на відміну від sequence нуже говорить що ми з 2009 року нічого не робили і який буде капець коли раша перекриє постачання.ну от я і привів посилання де людина розказує що у нас є не тільки план Б а і В та Г. І що нічого катастрофічного не станеться. причому автор розказує хоч трохи оперуючи даними на відміну від mephala Повідомлень: 5006 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2019 23:02 Re: Політичні дискусії Юлю можно поздравить с третьим местом, чтобы ни говорили, как бы она не нравилась определенному контингенту, надо отдать должное, что Батькивщина долгие годы попадает в парламент, а все ее одноразовые попутчики дохнут на скачках.

Кто сейчас помнит Нашу Украину, СДПУ(О), заЕду, Сильную Украину, Народную самооборону, компартию, соцпартию, ушли в небытие Партия регионов, Народный Фронт, Блок Порошенко, аннигилировались Удар, Самопомощь, Радикальная партия,, Гражданская позиция.

В нынешний парламент попали партии, которые с большой долей вероятности также обнулятся за следующие пять лет.

А Юля по-прежнему на плаву. freeze 4 Повідомлень: 12387 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3612 раз. Подякували: 5266 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3691369236933694 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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