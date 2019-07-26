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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3691369236933694

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:53

  ЛАД написав:
  mephala написав:......
https://biz.censor.net.ua/resonance/3137621/direktor_operatora_gts_sergeyi_makogon_my_gotovimsya_k_polnoyi_ostanovke_tranzita_gaza_chast_2
одне бла бла бла проти іншого бла бла бла.
у sequence твердження не обгрунтовані. вони більше вам до душі. так би мовити у вас просто однакове ІМХО.
....

Не спорю, примерно так и есть. :)
К чему Ваша ссылка, не очень понял. Единственное, что понял оттуда, что для перекачки с запада на восток надо держать большие запасы в наших хранилищах.

ну sequence же говорить що ми з 2009 року нічого не робили і який буде капець коли раша перекриє постачання.
ну от я і привів посилання де людина розказує що у нас є не тільки план Б а і В та Г. І що нічого катастрофічного не станеться. причому автор розказує хоч трохи оперуючи даними на відміну від sequence
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 23:02

Re: Політичні дискусії

Юлю можно поздравить с третьим местом, чтобы ни говорили, как бы она не нравилась определенному контингенту, надо отдать должное, что Батькивщина долгие годы попадает в парламент, а все ее одноразовые попутчики дохнут на скачках.
Кто сейчас помнит Нашу Украину, СДПУ(О), заЕду, Сильную Украину, Народную самооборону, компартию, соцпартию, ушли в небытие Партия регионов, Народный Фронт, Блок Порошенко, аннигилировались Удар, Самопомощь, Радикальная партия,, Гражданская позиция.
В нынешний парламент попали партии, которые с большой долей вероятности также обнулятся за следующие пять лет.
А Юля по-прежнему на плаву.
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  #<1 ... 3691369236933694
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