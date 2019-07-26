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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:53
ЛАД написав:
Не спорю, примерно так и есть.
К чему Ваша ссылка, не очень понял. Единственное, что понял оттуда, что для перекачки с запада на восток надо держать большие запасы в наших хранилищах.
ну sequence
же говорить що ми з 2009 року нічого не робили і який буде капець коли раша перекриє постачання.
ну от я і привів посилання де людина розказує що у нас є не тільки план Б а і В та Г. І що нічого катастрофічного не станеться. причому автор розказує хоч трохи оперуючи даними на відміну від sequence
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 23:02
Юлю можно поздравить с третьим местом, чтобы ни говорили, как бы она не нравилась определенному контингенту, надо отдать должное, что Батькивщина долгие годы попадает в парламент, а все ее одноразовые попутчики дохнут на скачках.
Кто сейчас помнит Нашу Украину, СДПУ(О), заЕду, Сильную Украину, Народную самооборону, компартию, соцпартию, ушли в небытие Партия регионов, Народный Фронт, Блок Порошенко, аннигилировались Удар, Самопомощь, Радикальная партия,, Гражданская позиция.
В нынешний парламент попали партии, которые с большой долей вероятности также обнулятся за следующие пять лет.
А Юля по-прежнему на плаву.
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