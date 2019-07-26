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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3691369236933694

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:53

  ЛАД написав:
  mephala написав:......
https://biz.censor.net.ua/resonance/3137621/direktor_operatora_gts_sergeyi_makogon_my_gotovimsya_k_polnoyi_ostanovke_tranzita_gaza_chast_2
одне бла бла бла проти іншого бла бла бла.
у sequence твердження не обгрунтовані. вони більше вам до душі. так би мовити у вас просто однакове ІМХО.
....

Не спорю, примерно так и есть. :)
К чему Ваша ссылка, не очень понял. Единственное, что понял оттуда, что для перекачки с запада на восток надо держать большие запасы в наших хранилищах.

ну sequence же говорить що ми з 2009 року нічого не робили і який буде капець коли раша перекриє постачання.
ну от я і привів посилання де людина розказує що у нас є не тільки план Б а і В та Г. І що нічого катастрофічного не станеться. причому автор розказує хоч трохи оперуючи даними на відміну від sequence
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 23:02

Re: Політичні дискусії

Юлю можно поздравить с третьим местом, чтобы ни говорили, как бы она не нравилась определенному контингенту, надо отдать должное, что Батькивщина долгие годы попадает в парламент, а все ее одноразовые попутчики дохнут на скачках.
Кто сейчас помнит Нашу Украину, СДПУ(О), заЕду, Сильную Украину, Народную самооборону, компартию, соцпартию, ушли в небытие Партия регионов, Народный Фронт, Блок Порошенко, аннигилировались Удар, Самопомощь, Радикальная партия,, Гражданская позиция.
В нынешний парламент попали партии, которые с большой долей вероятности также обнулятся за следующие пять лет.
А Юля по-прежнему на плаву.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 23:14

  yanyura написав:А нам постоянно "втюхивали", что "словацкий" газ нужен для населения, поэтому и цена газа для него такая большая. Фактически же дешевый украинский газ продавали "своим" производственникам, дорогой "словацкий" населению.

в студію ціну на газ для промисловості та для населення. причому за рік щоб було все видно.
а то задовбали ретранслювати цю дич баби юлі.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 23:57

  mephala написав:
  yanyura написав:А нам постоянно "втюхивали", что "словацкий" газ нужен для населения, поэтому и цена газа для него такая большая. Фактически же дешевый украинский газ продавали "своим" производственникам, дорогой "словацкий" населению.

в студію ціну на газ для промисловості та для населення. причому за рік щоб було все видно.
а то задовбали ретранслювати цю дич баби юлі.


Достаточно воспользоваться открытыми данными по газу вообще , чтобы понять у кого дичь.

2009 - по знаменитым контрактам и премьерстве Тимошенко средняя цена на газ $228 при цене на нефть за $100
конец 2018, начало 2019 - закупка "дешевого" словацкого газа, уже без "злочинных контрактов" $320-340, при цене на нефть около $60.

Сразу видно чье рыло в пуху и у кого в голове дичь - и это кстати не Тимошенко.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 00:10

  freeze написав:Юлю можно поздравить с третьим местом, чтобы ни говорили, как бы она не нравилась определенному контингенту, надо отдать должное, что Батькивщина долгие годы попадает в парламент, а все ее одноразовые попутчики дохнут на скачках.
Кто сейчас помнит Нашу Украину, СДПУ(О), заЕду, Сильную Украину, Народную самооборону, компартию, соцпартию, ушли в небытие Партия регионов, Народный Фронт, Блок Порошенко, аннигилировались Удар, Самопомощь, Радикальная партия,, Гражданская позиция.
В нынешний парламент попали партии, которые с большой долей вероятности также обнулятся за следующие пять лет.
А Юля по-прежнему на плаву.


А если вспомнить сколько ее предавали. Начиная с ющера, заканчивая каденцией депутатов 2014 года которые взлетели на политический небосклон с помощью ракетоносителя Батькивщины а в 2014 решили предать и "идти своим путем" , сегодня превратившись в политический тлен.

Вспомнить ее оппонентов и противников - Ющер, Янык, с Порохом они по настоящему не клинчевали , но и его она уже обошла, а он катится к своему закату. Они все политические трупы. Факты говорят за себя Юля - сильнейший украинский политик - и очень жаль что потеряно столько времени, что избиратель ставил явно на не тех, выбирая себе януковичей на голову со знанием английского или без. От чего можно с уверенностью сказать что Украина в этом выборе потеряла чем что то приобрела. А Юле действительно респект, отличный результат !
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 00:32

  freeze написав:Кто сейчас помнит Нашу Украину, СДПУ(О), заЕду, Сильную Украину, Народную самооборону, компартию, соцпартию, ушли в небытие Партия регионов, Народный Фронт, Блок Порошенко, аннигилировались Удар, Самопомощь, Радикальная партия,, Гражданская позиция.


вот ссылка на сайт цвк

там список партий который должен был попасть в бюлетени - 2 партии не попали одна из них "КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ"
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 00:42

  freeze написав:Юлю можно поздравить с третьим местом, чтобы ни говорили, как бы она не нравилась определенному контингенту, надо отдать должное, что Батькивщина долгие годы попадает в парламент, а все ее одноразовые попутчики дохнут на скачках.
Кто сейчас помнит Нашу Украину, СДПУ(О), заЕду, Сильную Украину, Народную самооборону, компартию, соцпартию, ушли в небытие Партия регионов, Народный Фронт, Блок Порошенко, аннигилировались Удар, Самопомощь, Радикальная партия,, Гражданская позиция.
В нынешний парламент попали партии, которые с большой долей вероятности также обнулятся за следующие пять лет.
А Юля по-прежнему на плаву.

Кого можно поздравить, так это Беню.
У него сыграли сразу две ставки - одна сорвала джек-пот, а вторая оказалась третьей)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 01:07

  Surfer написав:
  mephala написав:
  yanyura написав:А нам постоянно "втюхивали", что "словацкий" газ нужен для населения, поэтому и цена газа для него такая большая. Фактически же дешевый украинский газ продавали "своим" производственникам, дорогой "словацкий" населению.

в студію ціну на газ для промисловості та для населення. причому за рік щоб було все видно.
а то задовбали ретранслювати цю дич баби юлі.


Достаточно воспользоваться открытыми данными по газу вообще , чтобы понять у кого дичь.

2009 - по знаменитым контрактам и премьерстве Тимошенко средняя цена на газ $228 при цене на нефть за $100
конец 2018, начало 2019 - закупка "дешевого" словацкого газа, уже без "злочинных контрактов" $320-340, при цене на нефть около $60.

Сразу видно чье рыло в пуху и у кого в голове дичь - и это кстати не Тимошенко.

достойна школа баби юлі. перевести стрілки на іншу тему коли нічого відповісти по темі питання. питання було про 2009 рік? чи може питання було про зв’язок ціни нафти і газу? ні. питання було про зовсім інше.
питання було про ЦІНА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ ПРОТЯГОМ РОКУ
чи так важко зрозуміти написане?
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 01:14

Re: Політичні дискусії

щоб не змішувати різні теми в один пост опублікую окремо
спеціально для любителів баб юль - так по чому кажете газ був в 2009 році?
Зображення
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