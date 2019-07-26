Додано: Суб 27 лип, 2019 04:24

mephala написав: щоб не змішувати різні теми в один пост опублікую окремо

спеціально для любителів баб юль - так по чому кажете газ був в 2009 році?

щоб не змішувати різні теми в один пост опублікую окремоспеціально для любителів баб юль - так по чому кажете газ був в 2009 році?

Реальна ж ціна (з урахуванням знижки 20 %)

«в I кварталі 2009 року ціна газу для України становила 360 дол за 1000 м³,

у II — 270,95 дол,

в III — 198,34 дол,

в IV — 208.

Таким чином, середньорічна ціна, виходячи з обсягів закупівлі газу, становила 228 дол за 1000 м³ »[21]. «в I кварталі 2009 року ціна газу для України становила 360 дол за 1000 м³,у II — 270,95 дол,в III — 198,34 дол,в IV — 208.»[21].

)) Вот видите , я же сразу точно определил у кого на самом деле "дичь", видно же невооруженным глазом , и вы это только что подтвердили сами.Что касается первого вопроса о ценах для промышленности и населения - вопрос был адресован не мне, поэтому "переходить на другую тему" я в принципе не могу. А вот передергиваете здесь как раз вы. Кому вы задали этот вопрос от того и дожиджайтесь ответа, и действительно я даже не собирался на него отвечать, так как адресован он не мне. Моя реплика лишь касалась "дичи", упомянутой вами. и я с четким акцентом на этом, показал где на самом деле ДИЧЬ.И очень показательно что с одной стороны вы говорите что 2009 тут не при чем - но по факту оказывается очень даже при чем - вы сами задаете вопрос только подтверждая что и здесь вы совершенно четко "плаваете", на этом строите свои "выводы", и при этом еще с "умным видом" пытаетесь раздавать "регалии" :А теперь внимательно читаем какова была цена в 2009 на самом деле.Ровно то о чем я и говорил. Неудивительно, что столь плавающий персонаж, основываясь на своей дичи строит такие же дикие выводы.