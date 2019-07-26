Опять ультиматум? Теперь еще и ЕС вместе с Россией?
На счет здраво не уверен, но смело! И мощно!
Главное только при этом спилить мушку..
Хотя двустволка и без мушки порвет знатно
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 27 лип, 2019 06:49
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 27 лип, 2019 08:27
Re: Політичні дискусії
Китайский взгляд:
Для нежелающих читать в домене страны-агрессора или на руссом языке -
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