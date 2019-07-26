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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3692369336943695

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 06:49

Re: Політичні дискусії

  rjkz написав:было-бы наверное здраво поставить как ЕС так и рфии нечто вроде ультиматума

Опять ультиматум? Теперь еще и ЕС вместе с Россией?
На счет здраво не уверен, но смело! И мощно!
Главное только при этом спилить мушку..
Хотя двустволка и без мушки порвет знатно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 08:27

Re: Політичні дискусії

Китайский взгляд:

Как рухнула промышленная держава, превосходившая Китай, сопоставимая с Россией и заставлявшая Европу трепетать

Для нежелающих читать в домене страны-агрессора или на руссом языке - оригинал на китайском.
fokus
 
Повідомлень: 372
З нами з: 19.03.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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  #<1 ... 3692369336943695
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