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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3692369336943695

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 06:49

Re: Політичні дискусії

  rjkz написав:было-бы наверное здраво поставить как ЕС так и рфии нечто вроде ультиматума

Опять ультиматум? Теперь еще и ЕС вместе с Россией?
На счет здраво не уверен, но смело! И мощно!
Главное только при этом спилить мушку..
Хотя двустволка и без мушки порвет знатно :mrgreen:
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 08:27

Re: Політичні дискусії

Китайский взгляд:

Как рухнула промышленная держава, превосходившая Китай, сопоставимая с Россией и заставлявшая Европу трепетать

Для нежелающих читать в домене страны-агрессора или на руссом языке - оригинал на китайском.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 09:45

  fokus написав:Китайский взгляд:

Как рухнула промышленная держава, превосходившая Китай, сопоставимая с Россией и заставлявшая Европу трепетать

Для нежелающих читать в домене страны-агрессора или на руссом языке - оригинал на китайском.


Хорошая статья. Что скажут на это "патриоты"?
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 09:46

Патрульные «посмели» остановить и оштрафовать за нарушение водителя генерала, главы Днепропетровской полиции. Тут же прибыл спецназ КОРД и задержал их. Потом генерал у себя в кабинете отчитывал патрульных. Они все записали на видео и опубликовали

https://inforesist.org/specznaz-kord-zaderzhal-patrulnyh-kotorye-oshtrafovali-voditelya-generala-policzii-na-range-rover/

В Днепре спецназ КОРД задержал экипаж патрульной полиции, который остановил машину главы ГУ НП в Днепропетровской области Виталия Глуховери. Видео с инцидентом было опубликовано в сообществе Facebook «Киев Оперативный» в ночь на 27 июля.

«От граждан Украины пытались скрыть истинное предназначение КОРД-м. Оказывается, что это спецподразделение нужно в ситуациях, когда «жалкий копчик» пытается действовать по закону против интересов крупных чинушных начальников, а авто принадлежит генералу» — говорится в публикации.

Патрульный остановил автомобиль «Range Rover» после того, как водитель не остановился на знаке «Стоп». Из его разговора с Глуховерей становится понятно, что водитель притормозил, но не остановился полностью. Начальник ГУ НП в Днепропетровской области заявил, что едет к шефу и у него нет времени разбираться. На это патрульный ответил, что ему все равно куда тот едет и предложил конструктивно общаться.

«Нормально я притормозил. Никого нет, ну и что, я поехал. Ничего я не нарушал» — говорит Глуховеря и садится в машину, чтобы уехать.

После того, как патрульный запретил ему уезжать и попросил предъявить водительские права, он их отдал полицейскому, но тут же выхватил их рук со словами «Так, все, хватит».

«Ждите команду, если вы не хотите разговаривать с генералом» — сказал Глуховеря и отказался отвечать на последующие вопросы.

Далее правоохранитель, остановивший главу Днепропетровской полиции, отдает ему штраф за нарушение ПДД и объясняет, что у того есть 10 дней на его обжалование в суде. На вопрос, нужна ли ему копия, Глуховеря сообщил, что надо подождать, «пока подъедут».

Сразу после этих слов у места ДТП остановился автомобиль КОРД-а, из которого вышли спецназовцы и приказали патрульным не двигаться. По словам правоохранителей, оперативного талона не было, соответственно, их действия были неправомерными, на что те спросили «Какая разница?» и продолжили задержание.

«Я это так не оставлю. Это личная репутация, профессиональная репутация. Меня как преступника только что, грубо говоря, «недозадержали» за то, что я на законных основаниях рассмотрел дело по отношению к водителю, как у нас в законе написано» — сказал патрульный, на что получил ответ «Но это был генерал».

После задержания видео обрывается и съемка продолжается, вероятно, в кабинете одного из чиновников. Он заявляет, что ждет начальника патрульных, так как не может сам установить, являются ли они полицейскими. На предложение показать удостоверение правоохранителя, он отреагировал словами «Не надо, потом разберемся с удостоверением».

«Суду будет видно» — заявил чиновник на слова патрульного о том, что он задержал генерала наравне с другими гражданами.


"Реформы" продолжаются...
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 12:46

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Хорошая статья. Что скажут на это "патриоты"?

Узнаем. Надо только подождать до 16.00 понедельника, когда "патриоты" выйдут на работу :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 12:59

Задержание КОРДом патрульных: Начальнику полиции грозит срок, ГБР завела дело

Сын Глуховери работает начальником управления в ГБР Днепра

https://inforesist.org/zaderzhanie-kordom-patrulnyh-nachalniku-policzii-grozit-srok-gbr-zavela-delo/

Зображення

Целые династии и кланы ментов-прокуроров-судей-сбушников и теперь ещё ГРБовцев

Вот этот генералиссимус:

Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:02

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:"Реформы" продолжаются...

Справедливости ради – событие имело место еще 12 сентября 2018 года. И только сейчас начали раскручивать. Может начинаются?
В который раз хочется надеяться на лучшее. Но житейский опыт говорит, что будет как всегда.. Более того, с каждым разом все хуже и хуже..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:03

  Вкладчик1234 написав:Патрульные «посмели» остановить и оштрафовать за нарушение водителя генерала, главы Днепропетровской полиции. Тут же прибыл спецназ КОРД и задержал их. Потом генерал у себя в кабинете отчитывал патрульных. Они все записали на видео и опубликовали

https://inforesist.org/specznaz-kord-zaderzhal-patrulnyh-kotorye-oshtrafovali-voditelya-generala-policzii-na-range-rover/

В Днепре спецназ КОРД задержал экипаж патрульной полиции, который остановил машину главы ГУ НП в Днепропетровской области Виталия Глуховери. Видео с инцидентом было опубликовано в сообществе Facebook «Киев Оперативный» в ночь на 27 июля.
...


"Реформы" продолжаются...

Вы в цитате пропустили 5 слов. Повторю цитату, но выделив эти слова
В Днепре спецназ КОРД задержал экипаж патрульной полиции, который остановил машину главы ГУ НП в Днепропетровской области Виталия Глуховери. Видео с инцидентом было опубликовано в сообществе Facebook «Киев Оперативный» в ночь на 27 июля, однако ситуация произошла год назад.

https://inforesist.org/specznaz-kord-za ... nge-rover/
Кому-то очень надо, чтобы события, произошедшие при Порошенко выглядели, как будто при Зеленском.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:08

  fokus написав:
  Вкладчик1234 написав:"Реформы" продолжаются...

Справедливости ради – событие имело место еще 12 сентября 2018 года. И только сейчас начали раскручивать. Может начинаются?
В который раз хочется надеяться на лучшее. Но житейский опыт говорит, что будет как всегда.. Более того, с каждым разом все хуже и хуже..

Согласен. Надеемся на лучшее
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:13

Это зам. Семочка? Тогда всё ясно :)

Подписана на «коммунизм – это модно»: Новоназначенная замглавы СВР пользуется российскими соцсетями
У новоназначенной заместительницы главы СВР Екатерины Слядневой есть страницы в российских социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», запрещенных в Украине. Об этом у себя в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, обнародовав соответствующие скриншоты.

По его словам, последний раз ее аккаунт в «Одноклассниках» был активен 30 апреля. Затем она была онлайн вчера, 25 июля, после назначения. Сляднева удалила свои фото и немного истории.

В соцсети «Вконтакте» она была последний раз онлайн еще в прошлом году.

«Интересные сообщества: «знакомства с иностранцами, на расстоянии и общение». Или личная жизнь, или уже тогда работала на контору. Почему не удалила и здесь информацию, скорее нет доступа на страницу. Ну и вишенка на торте это сообщество «коммунизм — это модно»», — пишет Штефан.

Он отметил, что очень много украинцев до сих пор сидят в российских соцсетях, но все равно в отношении Слядневой возникают вопросы.

«Назначение в такие структуры, скорость в удалении информации и фото, если ты уже давно открытый персонаж и по Сети о тебе много истории на предыдущих местах службы и работы, но … но … но … посмотрим дальше. Аккаунтов в ФБ, Твиттере нет», — добавил Штефан.

https://inforesist.org/podpisana-na-kommunizm-eto-modno-novonaznachennaya-zamglavy-svr-polzuetsya-rossijskimi-soczsetyami/
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