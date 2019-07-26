В Днепре спецназ КОРД задержал экипаж патрульной полиции, который остановил машину главы ГУ НП в Днепропетровской области Виталия Глуховери. Видео с инцидентом было опубликовано в сообществе Facebook «Киев Оперативный» в ночь на 27 июля.



«От граждан Украины пытались скрыть истинное предназначение КОРД-м. Оказывается, что это спецподразделение нужно в ситуациях, когда «жалкий копчик» пытается действовать по закону против интересов крупных чинушных начальников, а авто принадлежит генералу» — говорится в публикации.



Патрульный остановил автомобиль «Range Rover» после того, как водитель не остановился на знаке «Стоп». Из его разговора с Глуховерей становится понятно, что водитель притормозил, но не остановился полностью. Начальник ГУ НП в Днепропетровской области заявил, что едет к шефу и у него нет времени разбираться. На это патрульный ответил, что ему все равно куда тот едет и предложил конструктивно общаться.



«Нормально я притормозил. Никого нет, ну и что, я поехал. Ничего я не нарушал» — говорит Глуховеря и садится в машину, чтобы уехать.



После того, как патрульный запретил ему уезжать и попросил предъявить водительские права, он их отдал полицейскому, но тут же выхватил их рук со словами «Так, все, хватит».



«Ждите команду, если вы не хотите разговаривать с генералом» — сказал Глуховеря и отказался отвечать на последующие вопросы.



Далее правоохранитель, остановивший главу Днепропетровской полиции, отдает ему штраф за нарушение ПДД и объясняет, что у того есть 10 дней на его обжалование в суде. На вопрос, нужна ли ему копия, Глуховеря сообщил, что надо подождать, «пока подъедут».



Сразу после этих слов у места ДТП остановился автомобиль КОРД-а, из которого вышли спецназовцы и приказали патрульным не двигаться. По словам правоохранителей, оперативного талона не было, соответственно, их действия были неправомерными, на что те спросили «Какая разница?» и продолжили задержание.



«Я это так не оставлю. Это личная репутация, профессиональная репутация. Меня как преступника только что, грубо говоря, «недозадержали» за то, что я на законных основаниях рассмотрел дело по отношению к водителю, как у нас в законе написано» — сказал патрульный, на что получил ответ «Но это был генерал».



После задержания видео обрывается и съемка продолжается, вероятно, в кабинете одного из чиновников. Он заявляет, что ждет начальника патрульных, так как не может сам установить, являются ли они полицейскими. На предложение показать удостоверение правоохранителя, он отреагировал словами «Не надо, потом разберемся с удостоверением».



«Суду будет видно» — заявил чиновник на слова патрульного о том, что он задержал генерала наравне с другими гражданами.