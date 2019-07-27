Додано: Суб 27 лип, 2019 15:58

mephala написав: yanyura написав: А нам постоянно "втюхивали", что "словацкий" газ нужен для населения, поэтому и цена газа для него такая большая. Фактически же дешевый украинский газ продавали "своим" производственникам, дорогой "словацкий" населению. А нам постоянно "втюхивали", что "словацкий" газ нужен для населения, поэтому и цена газа для него такая большая. Фактически же дешевый украинский газ продавали "своим" производственникам, дорогой "словацкий" населению.

в студію ціну на газ для промисловості та для населення. причому за рік щоб було все видно.

а то задовбали ретранслювати цю дич баби юлі. в студію ціну на газ для промисловості та для населення. причому за рік щоб було все видно.а то задовбали ретранслювати цю дич баби юлі.

Мы сейчас выполняем самую большую инвестиционную программу в истории УГД.

Министры продлили действие постановления №187, которое фиксирует цену газа для населения на уровне 6800 грн за 1000 куб. м, до 1 ноября 2018 года. С 1 ноября вступает в силу новое постановление, которое повышает отпускную цену газа от НАК "Нафтогаз Украины" до 8550 грн за 1000 куб. м.

Еще раз.Для населения в 2017-м суммарно - 21,2 млрд куб. м (правда в этот объем входит и отопление для промышленности, но пренебрежем этой цифрой, т.к. суммарно она 1,0 млрд куб. м).Сюда также включены технологические потери (на добычу, транспортировку и газораспределение), а также на производство сжиженого газа - 4,4 млрд. куб.2018-й, млрд.куб.м:10,6 - население4,8 - теплокомуненерго для населения1,1 - теплокомуненерго для бюджетных организаций и промышленности0,02 - религиозные организации.-------16,5 суммарно16,6 добыто Нафтогазом в 2018-м (Цена, по которой Укргаздобыча продает газ 4 849 грн. (интервью Прохоренко, руководителя Укргаздобычи, от 4 октября 2018,).И при такой цене продажиРазница в цене, по которой Укргаздобыча продает газ Нафтогазу, а Нафтогаз населению - 1951 грн. (до 1.11.2018) и 3701 грн. (с 1.11.2018), соотв. в 1,4-1,76 раза.И при чем здесь "баба Юля"?Хотя, если хотите ее, пожалуйста -Коболева? Нет проблем -Ну а мое мнение - и одна, и второй, мягко говоря, вводят читателей в заблуждение. Первая занижает цифры, второй завышает.