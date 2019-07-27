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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3693369436953696

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 14:50

  Вкладчик1234 написав:
  fokus написав:
  Вкладчик1234 написав:"Реформы" продолжаются...

Справедливости ради – событие имело место еще 12 сентября 2018 года. И только сейчас начали раскручивать. Может начинаются?
В который раз хочется надеяться на лучшее. Но житейский опыт говорит, что будет как всегда.. Более того, с каждым разом все хуже и хуже..

Согласен. Надеемся на лучшее


Да бросьте, это всего лишь политическая игра в преддверии формирования нового Кабмина - Авакову кресла не достанется. По крайней мере именно для этого всплыло видео.

Пчелы борются друг с другом за мед... но никогда - против меда!
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 14:59

Re: Політичні дискусії

  Surfer написав:2009 - по знаменитым контрактам и премьерстве Тимошенко средняя цена на газ $228 при цене на нефть за $100


Тільки в контрактах була домовленість про знижку на газ тільки у 2009 р. і базову ціну 450 дол. з 2010, плюс заморожена низька ціна на транзит та взяті зобов'язання щорічно платити за 52 млрд. м3.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:07

  Ой+ написав:та взяті зобов'язання щорічно платити за 52 млрд. м3.


Кто-то когда-то платил за эти мифические кубометры ?

  Ой+ написав:плюс заморожена низька ціна на транзит


Интересно в следующем году какая будет незамороженная цена на транзит.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:58

  mephala написав:
  yanyura написав:А нам постоянно "втюхивали", что "словацкий" газ нужен для населения, поэтому и цена газа для него такая большая. Фактически же дешевый украинский газ продавали "своим" производственникам, дорогой "словацкий" населению.

в студію ціну на газ для промисловості та для населення. причому за рік щоб було все видно.
а то задовбали ретранслювати цю дич баби юлі.

Еще раз.

Для населения в 2017-м суммарно - 21,2 млрд куб. м (правда в этот объем входит и отопление для промышленности, но пренебрежем этой цифрой, т.к. суммарно она 1,0 млрд куб. м).
Сюда также включены технологические потери (на добычу, транспортировку и газораспределение), а также на производство сжиженого газа - 4,4 млрд. куб.


2018-й, млрд.куб.м:
10,6 - население
4,8 - теплокомуненерго для населения
1,1 - теплокомуненерго для бюджетных организаций и промышленности
0,02 - религиозные организации.
-------
16,5 суммарно
http://naftogaz-europe.com/article/ua/v ... 20172018rr

16,6 добыто Нафтогазом в 2018-м (http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... e/big6.jpg)

Цена, по которой Укргаздобыча продает газ 4 849 грн. (интервью Прохоренко, руководителя Укргаздобычи, от 4 октября 2018, https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/641269/).

И при такой цене продажи
Мы сейчас выполняем самую большую инвестиционную программу в истории УГД.



Министры продлили действие постановления №187, которое фиксирует цену газа для населения на уровне 6800 грн за 1000 куб. м, до 1 ноября 2018 года. С 1 ноября вступает в силу новое постановление, которое повышает отпускную цену газа от НАК "Нафтогаз Украины" до 8550 грн за 1000 куб. м.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... az-347188/

Разница в цене, по которой Укргаздобыча продает газ Нафтогазу, а Нафтогаз населению - 1951 грн. (до 1.11.2018) и 3701 грн. (с 1.11.2018), соотв. в 1,4-1,76 раза.


И при чем здесь "баба Юля"?
Хотя, если хотите ее, пожалуйста - https://censor.net.ua/news/3098555/sebe ... kubometrov
Коболева? Нет проблем - https://censor.net.ua/news/3107252/sebe ... ov_kobolev

Ну а мое мнение - и одна, и второй, мягко говоря, вводят читателей в заблуждение. Первая занижает цифры, второй завышает.
yanyura
 
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