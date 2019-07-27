Додано: Суб 27 лип, 2019 16:47

Импортные газовые контракты всегда были неэффективными для Украины. По крайней мере, с тех пор, как они стали эффективными для РФ (с 2005-го).Ющенко-Плачков собственноручно разорвали контракт с выгодной для Украины ценой 50 долларов, Янык-Фирташ перепродавали с двойной накруткой туркменский газ, Тимошенко пересмотрела фиксированные условия на формульные на пике мировых цен.Однако такого безумия, которое происходит с 2014-го года, в истории Украины еще не было! В дополнение к коррупции на импорте российского газа через швейцарские и словацкие прокладки, власть опустилась до того, до чего еще никто и никогда не опускался - до воровства на 15 млрд кубов, добываемых ежегодно НАК Нефтегаз!Этот газ, являясь дешевле импортного всегда отпускался населению по цене, близкой к себестоимости добычи. Это хотя бы частично компенсировало нищенские доходы пересичных, являющиеся результатом монополизации олигархами всех сегментов рынка.Экономика функционировала по принципу "низкие доходы - низкие расходы". Что же случилось по итогам президенства Порошенко - расходы на проживание в стране увеличились до уровня восточно-европейских стран ЕС (Польша, Чехия), а доходы - едва достигли значений 2012-2013 гг, просев внутри пятилетки "реформ" вообще вдвое (2015-2016 гг).Порохоботы не устают повторять, что за ростом расходов непременно последует и рост доходов, однако уже в 2019-м году реальная зарплата (являясь ничем иным как зарплатой 2013-го), остановила свой рост, не отыгрывая даже инфяции - с марта средняя гривневая зарплата не растет, при том, что такой рост наблюдался в прошлые годы, зато инфляция составила 2,5%...Поэтому мы и наблюдаем ускорение эмиграции - низкооплачиваемые сотрудники вынужденно покидают страну, а их рабочие места лиюо закрываются, либо пустуют, не в состоянии обеспечить уровень оплаты, соответствующий высоким расходам на жизнь.А если (точнее, когда) случится еще и девальвация, назревающая с каждым кварталом из-за ухудшения внешнеторгового баланса, зарплаты снова окажутся на уровне 2015-го (200 долларов), при все тех же расходах уровня Польши и Чехии.Такие перспективы... Если, конечно, новая власть не остановит коррупционный произвол папередников и не приведет либо низкие доходы в соответствие с высокими расходами, либо высокие расходы в соответсвие с низкими доходами... во что лично я верю слабо...